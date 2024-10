Marco Verde se une al Canelo Team para iniciar su carrera en el box profesional

Marco Verde iniciará su carrera en el boxeo profesional acompañado de Eddy Reynoso (AP Foto/John Locher)

Marco Verde, medallista olímpico, tomó la decisión de incursionar en el boxeo profesional. Luego del éxito que tuvo en los Juegos Olímpicos de París 2024 al colgarse la plata en la categoría de 71kg, el mazatleco iniciará su preparación para esta nueva etapa de su carrera, por lo que se despidió del boxeo amateur.

Según reveló el propio peleador de 22 años, iniciará en el box profesional acompañado de Eddy Reynoso, entrenador de Saúl Canelo Álvarez y experimentado promotor. Así que, el Green será el nuevo integrante del Canelo Team.

La noticia la compartió la tarde de este lunes 28 de octubre por medio de sus redes sociales oficiales; cabe destacar que esta decisión surgió luego de que el Comité Olímpico Internacional (COI) dejó fuera del programa de Los Ángeles 2028 al boxeo amateur, por lo que las y los pugilistas de la delegación mexicana no podrán ir a la siguiente edición de los juegos de verano.

Marco Verde ganó la plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 (REUTERS/Pilar Olivares)

¿Marco Verde entrenará con Canelo Álvarez?

De acuerdo con lo que compartió el subcampeón olímpico, Eddy Reynoso tomará el papel de mánager y representante para iniciar su carrera en el ámbito profesional, las primeras peleas serán gestionadas por el Canelo Team.

El joven boxeador agradeció el apoyo de Eddy Reynoso, por lo que expresó la confianza plena que tiene en el experimentado entrenador de Canelo. Así lo compartió en redes sociales.

“Me da mucho gusto compartirles que Eddy Reynoso será mi manager y representante para iniciar mi camino en el boxeo profesional, confiando plenamente en su experiencia y visión”.

Marco Verde anunció que se integrará al Canelo Team para iniciar su carrera en el boxeo profesional (X/ @MarcoAGreen)

Esto no significa que estará entrenando con Canelo a partir de ahora, pues aclaró que seguirá con su entrenador Radames Hernández, quien fue su guía para llegar al podio en París 2024. Para lo que resta del año seguirá con Radames Hernández y sus entrenamientos serán en Mazatlán, será en 2025 cuando definirá quién será su entrenador para el ámbito profesional.

Y es que, Marco Verde enfatizó que esperará a la decisión que llegue a tomar Radames Hernández, pues su coach podría seguir en el boxeo amateur a pesar de que el deporte no esté en el programa de Los Ángeles 2028.

“Radames Hernández es mi entrenador y continuaré mis entrenamientos en Mazatlán; esperaré al 2025 para saber si continúa o no el boxeo olímpico”

Marco Verde se unió al Canelo Team, Eddy Reynoso será su mánager (X/ @MarcoAGreen)

Cuando el Green regresó a México al término de París 2024 declaró en rueda de prensa que no sabía si cambiaría al profesional, pues primero quería tomar un descanso para después tomar la elección. En aquel evento declaró que el box amateur y profesional tienen sus diferencias.

“Sí me han llegado ofertas, pero aún no tengo una decisión […] El boxeo amateur es diferente, acá no eliges a tus rivales, es una maquinita la que te dice quién te toca; acá enfrentas a lo mejor de lo mejor”, compartió en aquel entonces.