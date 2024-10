Javier Aguirre sale del hospital para dirigir el México vs Estados Unidos; ¿Qué le pasó?

Javier Aguirre aclaró rumores sobre su salud previo al México vs Estados Unidos (REUTERS/Henry Romero)

A horas de que la selección mexicana se enfrente a su similar de Estados Unidos en Guadalajara, Jalisco, surgieron reportes de que Javier Aguirre habría tenido problemas de salud, por lo que acudió a un hospital cercano a la concentración del Tri.

Incluso se rumoró que no podría dirigir al equipo, pero, el propio Vasco Aguirre salió a aclarar la situación, por lo que descartó que tuviera problemas de salud. Al exterior de la clínica en Guadalajara a la que acudió atendió a la prensa y aseguró estar bien.

Con un toque de humor, dejó en claro que está listo para el partido México vs Estados Unidos, negó todas las versiones que decían que el entrenador se había desmayado en un entrenamiento del Tricolor. Se mostró íntegro y bromeó con los reporteros.

¿Qué le pasó a Javier Aguirre?

El técnico de México Javier Aguirre dando instrucciones durante el partido amistoso contra Canadá, el martes 10 de septiembre de 2024, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutiérrez)

Según con lo que compartió el Vasco Aguirre ante varios medios, expresó que su visita a la clínica fue con dos motivos: uno para visitar a un amigo y la segunda por una revisión en la espalda. Hace mes y medio se operó de la espalda, por lo que aprovechó la visita a su amigo médico para que le dieran seguimiento a su condición.

Aunque la revisión no fue de urgencia, aprovechó su estancia en Guadalajara para realizar la visita. Descartó que tuviera algún dolor o malestar que le impidiera realizar su trabajo para la noche de este martes en el Estadio Akron.

“Anoche fue Rafa Ortega, que fue campeón en Chivas y buen cuate. Me invitó a venir a conocer su clínica. Coincidió que me operaron hace un mes de la espalda y dije: ‘Ah bueno, que me vean ahí tus doctores’ y me vieron sus doctores, está a toda mad***e”

El "Vasco" Aguirre aseguró estar bien para dirigir el México vs Estados Unidos tras acudir a una clínica Crédito: X/ @GibranAraige

Javier Aguirre confirmó estar listo para el partido de esta noche, incluso respondió a las interrogantes de su estado de salud con humor por todo el escándalo que se generó a horas previas de disputar el partido ante los vecinos del norte.

“Se dicen muchas cosas, pero estoy de p***a madre; ahora voy a comer con el equipo, gracias por venir”

Y es que, en medio de las preguntas que le lanzaron para conocer su estado de salud, el Vasco cerró su intervención con un cómico mensaje: “No sean chismosos, cabr*****es”, expresó.

Javier Aguirre y la selección mexicana aclararon la situación (X/ @miseleccionmx)

En una última explicación que dio al llegar al hotel de la selección mexicana, reafirmó que todo está bien. Sí expresó que no ha realizado la rehabilitación correcta para su espalda, pero eso no le impedirá estar en la cancha del Akron.

“No quedé del todo bien, o sea, no he rehabilitado bien. Y me dijo ‘vente a que te revise’ y a eso fui. No pensé que se fuera a hacer tanto revuelo. No luzco bien, pero estoy bien para dirigir”, finalizó.