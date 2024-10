Qué dijo Andrés Vaca en el México vs Valencia que recordó al estilo de Christian Martinoli

Andrés Vaca criticó a la FMF y su estilo recordó a Martinoli (IG/ @avacav)

Durante el juego de la selección mexicana contra Valencia, el resultado generó una serie de reacciones entre los analistas deportivos. Andrés Vaca usó los micrófonos de TUDN para lanzarse contra el rendimiento del Tri, además cuestionó las decisiones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Sin embargo, sus críticas no fueron del agrado de todos los televidentes, pues en redes sociales aseguraron que su crítica fue una imitación del estilo de Christian Martinoli de TV Azteca. Y es que, las comparaciones fueron mayores porque la transmisión de los del Ajusco se cayó por unos minutos.

Andrés Vaca incluyó críticas en su narración para menospreciar el trabajo de los directivos que gestionan el futbol mexicano. Además, en su análisis ventiló que ha sido víctima de “censura” porque piden que ya no narre más a la selección.

¿Qué dijo Andrés Vaca en e México vs Valencia?

Al segundo tiempo, a escasos minutos de que concluyera el juego con un empate 2 - 2, el narrador de TUDN arremetió contra las decisiones directivas de la FMF para cambiar la imagen de la selección mexicana. Lamentó la falta de futbol que hay en el combinado nacional, por lo que expresó lo siguiente:

“Esto solamente se corrige no regalando boletos, no haciendo campañitas, no poniendo futbolistas a sacar sus famosos videos, no utilizando palabras pedorras como ‘empoderar futbolistas’”.

Bajo esa narrativa, su crítica fue subiendo de tono, por lo que agregó que la gente dentro de la selección no entiende la crisis que está pasando el equipo. Fue ahí donde ventiló su supuesta censura pues habrían pedido que Vaca ya no narre los juegos.

“Esto es con futbol y la gente que está dentro de selección no lo entiende, pero después se pican más con lo que decimos en el micrófono y van y tocan puertas y que ‘Vaca no narre más’, por favor que no diga las cosas que diga, así van a quejarme”.

A la par, David Faitelson interrumpió el comentario para expresar molestia y sorpresa por la manera en la que han limitado el trabajo de Andrés Vaca.

“Mejor que se fijen en lo que hacen adentro de la cancha”, finalizó el cronista de TUDN.

Sin embargo, su crítica no solo generó reclamos al escaso futbol del equipo mexicano, sino que la afición se fue contra Andrés Vaca porque recordó el estilo de Martinoli. Rápidamente algunos comentarios negativos se viralizaron.

“Quiera copiarle o no a Martinoli, se ‘queje levemente’ mínimo hay que reconocer que es el único de ahí que dice las cosas y expone la realidad del fútbol mexicano. Dejemos de lado que quiere parecerse a uno u otro, todos deben exponer y nosotros dejar de apoyar a esa burla” y “Queriendo copiar a Martinoli. Muy actuadas sus palabras, que casualidad que Faitelson interrumpe en el momento justo (al estilo Luis García) Les tumban la señal y ahora imitan sus comentarios de indignación. Televisa y la federación están podridos”, fueron algunos primeros comentarios.

Pero la gente siguió criticando a Andrés Vaca: “Ese güey es lo peor que tiene TUDN, y lo ven como si fuera un Javier Alarcón, pobre tipo sin carisma, quiere ser como Martinoli, y no le llega ni al 10 por ciento”, “Hasta parece que estoy escuchando a Martinoli , hasta modula la voz y e tono igual”, “Aparte @Andres_Vaca_ no tiene estilo. No tendría duda es pensar que todo es un tema de estrategia de @TUDNMEX Vaca solo es una copia de algo que ya hizo @martinolimx”, agregaron los internautas.