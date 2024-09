Javier Aguirre está arrepentido de no contestar llamadas de André Marin: “Quisiera oírlo una última vez”

El técnico mexicano se encuentra arrepentido tras no poder hablar una última vez con André Marín Crédito: FB/Andre Marín- Cuartoscuro

El fallecimiento del periodista André Marín ha dejado un vacío en todos los amigos que hizo en el medio, quienes han compartido anécdotas que vivieron junto a él, aunque algunas no han sido del todo positivas, como la compartida por Javier “El Vasco” Aguirre quien se encuentra arrepentido de no contestarle las llamadas.

El actual entrenador de la Selección Mexicana logró tener una amistad con el analista, misma que nació a raíz del Mundial de 1994, creciendo con él tiempo, aunque siempre separando lo profesional de lo personal.

Tras el fallecimiento de André Marín el pasado 16 de septiembre, “El Vasco” habló sobre la última vez que lo vio, señalando que se encuentra arrepentido de no haber contestado las últimas dos llamadas que le realizó el periodista.

“Me buscaba mucho, me hablaba y yo le decía ‘si es para entrevista, no te voy a contestar’, su esposa me llamaba y ya platicábamos. Fue muy hermético con su enfermedad, nunca se quejó. La última vez que lo vi, francamente lo vi mal, estaba en su casa”, detalló Aguirre en entrevista con MVS.

Añadió que fue a finales de 2023 cuando lo pudo ver por última vez de forma física, aunque señaló que se encuentra arrepentido de no haber contestado unas llamadas que le realizó, ya que no pudo escucharlo por última vez.

“La última vez que lo vi físicamente fue en diciembre y fui un cabrón, lo reconozco, porque me llamó desde Monterrey, ya estaba mal, cuando yo ya sabía que él estaba internado y no le contesté dos veces ya estado yo otra vez en Selección Nacional porque no podía en ese momento. Ya cuando le hablé, ya no podía él habla y me entró una tristeza, porque tengo dos llamadas en mi teléfono de André y me hubiera gustado por lo menos oírlo por última vez”, mencionó El Vasco.

Javier Aguirre comentó que sabe que André Marín sabía lo mucho que lo quería, detallando que se encuentra rezando por su descanso.