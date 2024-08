Con ligera mejora; Checo Pérez largará en la octava posición en el GP de Italia

Formula One F1 - Italian Grand Prix - Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italy - August 31, 2024 Red Bull's Sergio Perez in action during qualifying REUTERS/Claudia Greco

Pese a no haber tenido el rendimiento deseado durante la última sesión de prácticas, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez pudo mejorar durante la ronda de clasificación y tras llegar a la Q3, el piloto tapatío se adjudicó la octava posición para la parrilla de salida del Gran Premio de Italia 2023.

El mexicano arrancará el día de mañana en el circuito de Monza desde la octava posición; mientras que su compañero de la escudería Red Bull, Max Verstappen, hará lo propio tan solo un escalón arriba. Fue el inglés, Lando Norris, quien se llevó la Pole Position al acabar con un tiempo de 1:19.327, 109 milésimas por delante de su coequipero, Oscar Piastri (1:19.436).

Lando Norris se quedó con la Pole en el GP de Italia 2024. Foto: X/Formula 1

En el segundo día de actividades en el Autódromo Nacional de Monza, las cosas no comenzaron del todo bien para el tapatío, pues durante la Práctica Libre 3, registró el antepenúltimo peor tiempo (18), lo que no auguraba buenas noticias para las Qualys. No obstante, ‘Checo’ pudo redimirse para la ronda de clasificación y pese a no figurar en los primeros planos, logró acceder hasta la Q3, en donde terminó sellando el octavo lugar para su puesto de salida.

En contrasten y como ya se mencionó, Lando Norris (McLaren)largará desde la primera posición, custodiado por su compañero, Oscar Piastri; mientras que George Russell (Mercedes). Charles Leclerc y Carlos Sainz siguieron en cuarto y quinto lugar para Ferrari buscando darle a los Tifosi algo por lo que alegrarse, mientras que Lewis Hamilton fue el sexto más rápido para Mercedes.

Tiempos en la ronda de clasificación del GP Italia 2024. Foto: X/Formula 1

Fue una sesión complicada para Red Bull, con Max Verstappen sufriendo un pinchazo en su primera vuelta rápida antes de luchar por mejorar en su segunda vuelta, dejándolo en P7 por delante de su compañero de equipo Sergio Pérez.

A continuación, dejamos el orden en la parrilla de salida para el próximo domingo 1 de septiembre:

Lando Norris, McLaren Oscar Piastri, McLaren George Russell, Mercedes Charles Leclerc, Ferrari Carlos Sainz, Ferrari Lewis Hamilton, Mercedes Max Verstappen, Red Bull Sergio Pérez, Red Bull Alexander Albon, Williams Nico Hulkenberg, Haas

Posiciones para la parrilla de salida del Gran Premio de Italia 2024. Foto: X/Formula 1

Cabe recordar que será este domingo 1 de septiembre, cuando se lleve a cabo la carrera principal a las 07:00 horas, horario que corresponde al centro de México.