Triplemania XXXII en CDMX: cuándo, a qué hora, y dónde ver EN VIVO el evento de lucha libre de la Triple A

La lucha libre mexicana vivirá una noche inolvidable el próximo 17 de agosto de 2024 cuando Lucha Libre AAA Worldwide celebre la edición de Triplemanía XXXII en la Arena CDMX. Este evento, esperado por miles de aficionados, traerá consigo una mezcla de nostalgia, intensidad y despedidas legendarias, prometiendo emociones al límite para todos los seguidores de este deporte.

Uno de los mayores atractivos de la noche será el regreso del Domo de la Muerte, una modalidad de combate que no se veía desde 2018. Este enfrentamiento, celebrado bajo un domo metálico, es uno de los más emblemáticos y emocionantes de la lucha libre. Las tripletas confirmadas para este duelo son Dark Cuervo, Dark Ozz y Cibernético; Psicosis, Abismo Negro y El Fiscal; y un equipo más por confirmar. La expectativa es alta, ya que esta decisión evoca los inicios de la Caravana Tres Veces Estelar.

Otro de los combates destacados será la revancha por el Megacampeonato AAA entre Nic Nemeth y Alberto El Patrón. Nemeth, quien conquistó el título en la Triplemanía Regia, defenderá su cinturón ante el mexicano. Este enfrentamiento promete ser uno de los más emocionantes de la noche, con los fanáticos ansiosos por ver si Nemeth podrá retener su título o si El Patrón logrará recuperar el campeonato.

El momento más emotivo de la noche será, sin duda, la última lucha del Vampiro Canadiense. Este legendario luchador se despedirá del ring en una lucha de ataúd, cuyo rival aún está por confirmar, aunque se espera que sea Penta Zero Miedo. Este combate marcará el final de una era para uno de los luchadores más icónicos de la lucha libre mexicana, ofreciendo una despedida que quedará en la memoria de todos los asistentes.

La cartelera de Triplemanía XXXII incluye otros combates de alto nivel. El Campeonato de Parejas será disputado por Negro Casas y Psycho Clown (c) contra Dr. Wagner Jr. y Galeno del Mal, así como The Maharaja Raj Dhesi (Jinder Mahal) y Satnam Singh, acompañados por Jeff Jarrett. Además, Laredo Kid se enfrentará a Matt Riddle en un combate que promete acción sin límites.

En la categoría femenina, Flammer defenderá el título Reina de Reinas contra Faby Apache. Finalmente, la Copa Bardhall Orígenes presentará un enfrentamiento entre luchadores que han marcado la historia de AAA y jóvenes promesas.

Cabe destacar que desde hace un tiempo, Max [antes HBO Max] aloja el contenido de Lucha Libre AAA y podrás ver Triplemanía XXXII CDMX 2024 con una suscripción mensual. Si ya tienes contratado este servicio, podrás ver el evento en diferido a las 21:30 hrs.

Cartelera oficial Triplemania 32 CDMX 2024

Copa Bardahl: competidores por definir.

Lucha por el Campeonato Reina de Reinas: Flammer (c) vs. Faby Apache.

Combate por el Campeonato Mundial Crucero AAA: Komander (c) vs. Laredo Kid vs. Matt Riddle.

Lucha por el Campeonato en Parejas AAA: Psycho Clown & Negro Casas (c) vs. Dr. Wagner Jr & Galeno del Mal vs. The Maharaja Raj Dhesi & Satnam Singh.

Combate de Ataúd: Vampiro Canadiense vs. luchador por confirmar.

Lucha por el Megacampeonato AAA: Nic Nemeth (c) vs. El Patrón Alberto.