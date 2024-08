El Hijo del Santo se quita la máscara en “El Minuto que Cambió mi Destino”

El Hijo del Santo es uno de los históricos luchadores de segunda generación (Facebook: El Hijo del Santo Oficial)

El Hijo del Santo es uno de los históricos luchadores de segunda generación que decidieron continuar con el legado de sus padres dentro del cuadrilátero. Este icónico personaje de 61 años se encuentra preparando su gira de despedida de la Lucha Libre profesional después de más de 40 años de trayectoria.

Como parte del proceso en el que se encuentra, El Hijo del Santo realizó una entrevista con el polémico periodista Gustavo Adolfo Infante. Durante el programa “El Minuto que Cambió mi Destino sin censura” se dieron a conocer diversas declaraciones sobre la trayectoria profesional y personal de este emblema cultural en México.

Declaraciones más importantes en “El Minuto que Cambió mi Destino”

Uno de los temas medulares de esta charla fue su familia. El Hijo del Santo reveló que la relación actual con sus 10 hermanos es un poco distante en su mayoría. Menciona que con sus 5 hermanas tiene una cercanía constante; sin embargo, con sus hermanos sufrió algunos desacuerdos. La razón de este distanciamiento fue el personaje que heredó de su papá. Después de que El Hijo del Santo tomará las riendas legales de esta máscara, uno de sus hermanos quería manejar el nombre de su padre de manera inadecuada. Esto no le agrado al portador actual y provocó que no existiera contacto con ellos.

Sobre la exitosa trayectoria de su padre, revela que el amor de la gente se debe a algo que es otorgado por Dios/ Crédito: YouTube.

Sobre la exitosa trayectoria de su padre, revela que el amor de la gente se debe a algo que es otorgado por Dios. Es decir, su padre tenía un don que es brindado a muy pocas personas y lo compara con el “ángel” de Cantinflas, Tin Tan, Pedro Infante. “Finalmente le llega la oportunidad de ser El Santo y tiene una conexión con el público muy especial, es lo que se llama tener ángel (...) Cuando se hace técnico, su popularidad crece y gracias a esto llega la historieta” mencionó.

Hablando de las comparaciones entre la trayectoria de El Santo y la del Hijo del Santo, dijo que considera que su padre es el mejor luchador, incluso en la comparación como el personaje reconoce la “superioridad” de su padre. Por su carisma y contacto con la gente. Sin embargo, en términos de calidad en el ring considera que es más técnico y con un mayor arsenal de movimientos.

Uno de los puntos más tristes de la entrevista se dio cuando Gustavo Adolfo Infante le preguntó sobre su familia. Sobre su primer matrimonio dijo que sufrió violencia física por parte de su pareja. Asimismo, confirmó que él nunca le puso una mano encima. Uno de los momentos más complicados de esta relación fue cuando los oficiales se burlaban de él cuando iba a levantar actas de denuncia. Después de los problemas que vivió con esta pareja, no mantiene relación con sus hijos.

Uno de los puntos más tristes de la entrevista se dio cuando Gustavo Adolfo Infante le preguntó sobre su familia/ (Facebook: El Hijo del Santo Oficial)

Paso por otras compañías

Una de las primeras compañías que pudo disfrutar del talento del luchador mexicano en el extranjero fue la WWF (actualmente conocida como WWE). Aquí existió un ofrecimiento para ser el primer luchador enmascarado de la empresa. Sin embargo, pese al entusiasmo y ganas de formar parte de la historia de la WWF, se le imponía una serie de cláusulas en su contrato que se lo impidieron.

La WWF le ofreció un contrato a El Hijo del Santo, pero para firmarlo le exigieron cumplir con una cláusula. La empresa buscará ser la propietaria de los derechos del personaje a perpetuidad; es decir, si se firmaba este acuerdo, es probable que en este momento existiera otro portador de la histórica máscara y que la empresa de Estados Unidos pudiera hacer negocios con el legado de su padre.

Así mismo, esta no fue la única empresa que quiso aprovecharse del luchador. Cuando era parte del CMLL, la AAA le ofreció formar parte de uno de sus eventos, El Hijo del Santo acordó una paga y formó parte de las funciones. Sin embargo, al finalizar su participación los pagos acordados fueron negados. Al no existir un contrato firmado no pudo tomar acciones legales.

Cuando era parte del CMLL, la AAA le ofreció formar parte de uno de sus eventos/ (Instagram @elhijodelsanto_oficial)

Sin embargo, la AAA lo usó como parte principal de la portada de la venta del evento. Al ver esto, El Hijo del Santo los demandó por uso de imagen.