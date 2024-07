Influencer mexicana es atacada por llorar tras la eliminación de México en la Copa América 2024

La creadora de contenido fue criticada y recibió fuertes comentarios por llorarle a la Selección Mexicana. (Ilustración: Jovani Pérez)

La youtuber mexicana Dare Esparza se volvió viral después de manifestar abiertamente su desilusión por la eliminación de México en la Copa América 2024, tras un empate 0-0 con Ecuador el pasado domingo 30 de junio.

En un emotivo video, Dare compartió sus sentimientos y críticas hacia el desempeño del equipo nacional:

“Mucha gente se quejó acerca de la Conmebol, de las dos manos que no nos marcaron y el penal ante Ecuador al final del juego. Pero creo que si hablamos de corrupciones es mejor voltear a ver a nuestro futbol”, comentó la youtuber y aficionada de los Tigres.

La influencer sin importar que fuera criticada demostró la pasión que siente por el Tricolor. (Ilustración: Jovani Pérez)

Dare Esparza continuó expresando su decepción por la falta de jugadores de nivel en la actualidad, comparando con figuras emblemáticas del pasado como Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco y Chicharito Hernández:

“En la actualidad no existen los buenos jugadores. Somos mucha afición para tan poco equipo. Llenamos los estadios en cualquier parte del mundo, pero el equipo no responde en el campo”.

Jun 30, 2024; Glendale, AZ, USA; Mexico defender Jorge Sanchez (2) and Ecuador midfielder Jeremy Sarmiento (16) battle for the ball during the second half at State Farm Stadium. Mandatory Credit: Daniel Bartel-USA TODAY Sports

Con lágrimas en los ojos, Dare reveló sus temores como aficionada al futbol y su preocupación por el futuro del equipo nacional: “Va a llegar un momento en que como aficionados nos cansaremos de ver el mismo fracaso de la selección. ¿Entonces por qué lloro? Porque como aficionada de futbol no quiero dejar de apoyar a la Selección Mexicana. No quiero dejar de ir a los partidos, de comprar playeras. Pero sí me gustaría que quienes mandan en nuestro futbol se tomaran las cosas más en serio”.

El desgarrador video de Dare Esparza resonó profundamente en las redes sociales, generando un debate entre los aficionados sobre el estado actual del futbol mexicano y las expectativas para futuras competiciones. Sus palabras fueron respaldadas por miles de comentarios de apoyo y críticas constructivas hacia la gestión deportiva en México.

La creadora de contenido Dare Esparza se defendió de insultos y fuertes críticas por demostrar el amor a su selección. Crédito: Instagram / Dare Esparza

Dare Esparza concluyó su mensaje con una reflexión sobre la necesidad de cambios y mejoras dentro del futbol nacional para evitar más decepciones y burlas de otras naciones.