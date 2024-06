“Estaban enojados, pensé que nos iban hacer 10 goles”: Ramón Morales recuerda su gol ante Argentina en la Copa América Perú 2004

El gol de Ramón Morales ha sido destacado como uno de los mejores del Tricolor en su largo historial en la Copa América. (Ilustración: Jovani Pérez)

El próximo 10 de julio de 2024 marcará el vigésimo aniversario de uno de los momentos más memorables en la historia del fútbol mexicano: el gol de Ramón Morales que aseguró la victoria sobre la Selección Argentina en la Copa América Perú 2004. Este tanto no solo significó la primera victoria de México sobre Argentina en un juego oficial, sino que también consolidó al equipo mexicano como líder del Grupo B en esa competición.

En una reveladora entrevista con el podcast “Sin Llorar”, Claudio Suárez, ex capitán del Tricoloral, compartió detalles del ambiente en el vestuario durante aquel histórico partido. “Mete gol Ramón Morales en el primer tiempo. Entonces termina la primera mitad, me voy al baño y Jorge Campos me pregunta: ‘No mames, nos van a meter 10 los argentinos, están bien encabronados’”, recordó Suárez, reflejando la intensidad del enfrentamiento.

El exmediocampista fue el autor del gol de aquel triunfo sobre la Albiceleste. (Mexsport)

Por su parte, Ramón Morales, autor del gol decisivo, reconoció la dificultad de enfrentar al formidable equipo argentino. “Recuerdo que nos estaban apedreando el rancho (el área) y en eso le cometen una falta al Cabrito Arellano y el árbitro pita un tiro libre. En eso, Rafa Márquez me preguntó: ‘¿le vas a tirar?’ a lo que yo le dije que sí. Estaba haciendo aire y el balón gracias a Dios se incrustó en el arco”, relató Morales sobre el momento crucial del partido.

Ramón Morales fue el gran anotador de aquel partido ante la Albiceleste en donde ganaron en el primer partido de la Copa América Perú 2004. Crédito: TV Azteca

El triunfo sobre Argentina permitió a México avanzar como líder del Grupo B con 7 puntos, tras vencer también a Ecuador y empatar con Uruguay. Sin embargo, el sueño de la Copa América Perú 2004 llegó a su fin en los Cuartos de Final frente a Brasil, donde fueron derrotados con un contundente 4-0, con goles de Alex, Ricardo Oliveira y un doblete de Adriano.

Ramón Morales, ex jugador de la Selección Mexicana contó que paso después de haber anotado el tanto del triunfo ante la Albiceleste Crédito: TikTok Sin Llorar Podcast

El gol de Ramón Morales sigue siendo recordado como un hito significativo en la historia del fútbol mexicano, destacando la perseverancia y calidad del equipo en un torneo tan competitivo como la Copa América.