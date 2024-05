Kenia Villalobos aspira a cumplir su sueño de niña: representar a México en unos Juegos Paralímpicos

La tratleta mexicana aspira con llegar a París al lograren convertirse en subcampeona mundial. (Ilustración: Jesús Avilés)

Kenia Villalobos es una atleta paralímpica que el ‘no puedo’ no está en su diccionario y ahora más que nunca al estar cerca de tener su boleto a los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Infobae México tuvo la oportunidad de platicar con la oriunda de Aguascalientes, quien nos contó cómo ha sido su preparación para obtener su boleto paralímpico mediante ranking y sobre todo que nos haya contado lo cerca que estuvo ser campeona del mundo en el Mundial de Triatlón 2023.

¿En septiembre de 2023, te quedas cerca de ganar el campeonato de Triatlón que significa para ti estar en París 2024?

Bueno, me siento muy contenta, de verdad. Porque no es de la noche a la mañana. Se ha venido trabajando desde hace bastantes años. Y bueno, llegar a estos eventos internacionales tan fuertes, con un gran nivel, tiene su recompensa y estoy muy feliz.

Sabemos que cambiaste de disciplina. Practicabas natación y ahora te desempeñas en dos disciplinas más al mismo tiempo. ¿Qué te inspiró a tomar esta decisión?

Pues fue entre frustración y … No sé, por algo tenían que pasar las cosas. En 2019 quedó en un lugar fuera de los Parapanamericanos de natación. Entonces llega un punto donde digo: Bueno, ¿Qué sigue para mi? ¿Sigo entrenando o no? Llegó a un punto de depresión por así decirlo. Entonces entré al triatlón por Hobby. Como no tenía muchas ganas de entrenar natación, yo dije: ‘Quiero hacer algo diferente’ y entre por hobby a triatlón. Entonces pasa la pandemia y cierran la alberca y lo único que podía hacer era correr y Bici, Entonces empecé a centrarme más en esos dos deportes y ya, cuando de repente abrí los ojos, ya estaba completamente en triatlón. Bueno, empezamos a dar buenos tiempos y existía la posibilidad de buscar la clasificatoria de los juego paralímpicos de París y pues aquí estamos.

¿Además de representar a México, qué dice Kenia Villalobos en ser una atleta más originaria de Aguascalientes y conseguir el boleto olímpico con el cual había soñado tener siempre?

La verdad siempre lo quise. Desde que entré al deporte. Mi primer deporte fue gimnasia, En ese entonces pues no sabia el nivel de competencia que existía, no sabia que existían los juegos olímpicos ni nada de eso. Pero entre a gimnasia por hobby y después me cambie a natación y ahí fue cuando me abrí el panorama de lo que era el deporte paralímpico y desde que yo entré dije: ‘Quiero hacer algo grande, Quiero representar a México’ y poco a poco le he ido logrando en diferentes eventos.

Cuéntanos ¿Cómo hiciste contacto con Ortopedia Mostkoff ?

Fue por medio del Comité Paralímpico Mexicano, y la verdad estoy muy agradecida con todos aquí y con Melissa, Ella fue la que me contacto con Mostkoff y estoy muy agradecida con ella por la oportunidad y la confianza que me están dando.

¿Cómo le ha favorecido el trabajar con Mostkoff a tu rendimiento como atleta?

Muy contenta. La verdad, Siempre es un apoyo que está ahí para ayudarte en este proceso. Sabemos que el estar en unos juegos paralímpicos no es nada más del atleta, es de toda la gente que va detrás de él. El que ellos me están apoyando para este proceso, día a día con mi entrenamiento, En este caso, me van a hacer unas plantillas que ayudan a que no me esté lesionando tan fácil, es de agradecerse.

Ser deportista en México es un reto, Cuéntanos sobre el mayor reto que has encontrado en tu carrera deportiva y cómo lo has sorteado.

Uno de ellos fue mi participación en los Panamericanos, te piden varios requisitos, yo tenía todos, desafortunadamente, pues, la lista no fue la esperada, pero bueno… Te tienes que enfrentar con retos y no son nada más que esos si no son varios, pero si no le das vuelta a la página nos quedamos estancados todos ahí. Es algo que me gusta, vencer retos día con día. Pero bueno, esperemos que todo pinte bien para los paralímpicos.

¿Cómo es tu preparación para las Olimpiadas de París?

Es bastante cansada, bastante pesada, pero también muy emocionante. Sabemos que estos juegos paralímpicos están en un nivel muy competitivo, muy fuerte. Queremos llegar a competir, no queremos llegar solo a participar, si no a competir. Día a día me levanto a entrenar, de lunes a domingo; Literal, no hay día que pare. Es triatlón, son tres deportes, entonces mínimo son cinco o seis horas de entrenamiento. Es cansado pero muy, muy satisfactorio.

Estamos por terminar Kenia, Cuéntanos sobre tu mayor inspiración y ¿Qué les dirías a los chicos que incursionan como tú en el mundo del deporte para inspirarlos?

Mi mayor inspiración… Son mi familia, Gracias a ellos estoy donde estoy ahorita. Desde pequeña, cuando supieron que tenía una discapacidad. No me dejaron abajo, al contrario, siempre estuvieron motivándome y ayudándome a crecer, a ser una mejor persona, a salir adelante. Esto es una forma de agradecimiento a ellos. Yo espero poder inspirar a los jóvenes más que nada a que practiquen algún deporte, tanto por salud y como recreación, te ayuda bastante a retarnos a uno mismo. Bueno que practique algo y no se queden nada más mirando.