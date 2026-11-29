La Ciudad de México concentró 143 fallecimientos de personas integrantes de poblaciones callejeras, seguida de Jalisco, con 67; Puebla, con 42, y Nuevo León, con 35. (Crédito: Cuartoscuro)

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Al menos 552 personas en situación de calle murieron en México durante 2026, de las cuales 410 perdieron la vida en la vía pública. El registro de la organización El Caracol también identificó que 114 fallecimientos estuvieron relacionados con enfermedades, 112 con accidentes y 63 con homicidios.

El recuento forma parte de la campaña Chiras Pelas, Calacas Flacas, impulsada por la organización para visibilizar las muertes de personas que viven en las calles, las circunstancias en las que ocurren y las dificultades para conocer qué sucede con sus cuerpos después de fallecer.

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La Ciudad de México concentró 143 casos, la cifra más alta entre las entidades documentadas. Jalisco ocupó el segundo lugar con 67 fallecimientos, seguido de Puebla, con 42, y Nuevo León, con 35.

El Caracol también advirtió sobre la falta de información en torno al destino de los cuerpos: en 434 de los 552 casos no pudo determinar quién los recuperó, mientras que únicamente 16 fueron entregados a familiares o integrantes de sus redes afectivas.

La organización reunió los casos mediante documentación directa, monitoreo de prensa y otros registros. Su equipo reportó 71 muertes a partir de recorridos en ocho alcaldías de la capital y visitas a alrededor de 60 grupos de personas que viven en la calle.

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Las enfermedades y los accidentes, entre las principales causas

Las enfermedades encabezaron las causas de muerte identificadas por El Caracol, con 114 casos, mientras que los accidentes sumaron 112 y los homicidios, 63. El registro también incluyó 27 fallecimientos por complicaciones médicas y siete suicidios.

El recuento incluyó siete suicidios y 26 muertes por hipotermia, dos causas que reflejan riesgos distintos entre quienes viven en las calles. (Crédito: Cuartoscuro)

Dentro de los accidentes, 77 correspondieron a hechos de tránsito. Las enfermedades cardiacas sumaron 28 casos, mientras que la hipotermia y las riñas registraron 26 cada una.

El recuento muestra que la mayoría de las muertes ocurrió fuera de hospitales. Solo 23 personas llegaron a una unidad médica antes de fallecer, frente a los 410 casos registrados en la vía pública y otros 72 en espacios públicos, como parques y jardines.

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La organización advirtió también sobre los riesgos que enfrentan quienes son desalojados de determinados espacios urbanos y desplazados hacia camellones, debajo de puentes o junto a vialidades de alta velocidad, donde quedan expuestos a accidentes y otras amenazas.

Aumentaron las muertes de mujeres en situación de calle

El Caracol contabilizó 61 fallecimientos de mujeres durante 2026, frente a los 37 registrados el año anterior. La organización alertó sobre las agresiones físicas, sexuales y psicológicas que enfrentan quienes viven en la calle, además de la discriminación y los obstáculos para denunciar.

Aunque los hombres concentraron la mayoría de las muertes en números absolutos, la proporción de fallecimientos clasificados como violentos fue mayor entre las mujeres: ocho de las 61 víctimas, equivalente a 13.1%, frente al 8.26% de los hombres.

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Además, El Caracol identificó que 187 cuerpos llegaron al Servicio Médico Forense, pero no pudo documentar cuál fue su destino posterior. Ante esta situación, la asociación consiguió dar sepultura individual a 10 personas en el Panteón Civil de Dolores, con el propósito de que sus conocidos pudieran localizarlas y visitarlas.

El registro de Chiras Pelas, Calacas Flacas se alimenta de recorridos de campo, información proporcionada por las propias poblaciones callejeras, solicitudes de información, redes sociales y monitoreo de medios de comunicación. El Caracol lo presenta como una herramienta para visibilizar las muertes de las personas que integran esta población, ante la falta de estadísticas oficiales que permitan dimensionar de manera integral el fenómeno en México.

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La organización busca que los fallecimientos no queden reducidos a cifras y que las personas que mueren en las calles tengan reconocimiento, identidad y acceso a un duelo digno, incluso cuando no cuentan con familiares que puedan reclamar sus cuerpos.