Claudia Sheinbaum encabeza la entrega de llaves simbólicas del programa Vivienda para el Bienestar a beneficiarios del Infonavit en Villahermosa, Tabasco.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este domingo 29 de noviembre un evento del programa Vivienda para el Bienestar en Villahermosa, Tabasco, donde se entregaron más de 70 viviendas de un desarrollo habitacional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

La actividad se realizó en el conjunto habitacional Villa El Cielo, como parte de la gira de trabajo de dos días que la mandataria realizó por Tabasco, acompañada por el gobernador Javier May Rodríguez. Durante el acto también se entregaron constancias de liberación de créditos del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste).

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Durante el evento, Sheinbaum destacó que el acceso a una vivienda digna forma parte de la política de bienestar del Gobierno de México. También defendió el impacto económico del programa, al señalar que la construcción de casas genera empleos y activa distintas ramas de la industria.

¿Cuántas viviendas se entregaron en Villahermosa?

Uno de los anuncios centrales de la jornada fue la entrega de más de 70 viviendas en el desarrollo Villa El Cielo, un proyecto habitacional del Infonavit que contempla la construcción de 2 mil 176 departamentos.

Aunque los reportes de medios nacionales y locales presentaron diferencias en el número exacto de unidades entregadas, la cifra se ubica por encima de las 70 viviendas. Por ello, se considera esta referencia para informar sobre la actividad presidencial.

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Además de las casas, durante el evento se entregaron 161 constancias de liberación de créditos del Fovissste, como parte de las acciones para brindar certeza patrimonial a las personas beneficiarias.

El conjunto Villa El Cielo forma parte de los desarrollos impulsados para ampliar el acceso a vivienda entre trabajadores que enfrentan dificultades para obtener un financiamiento hipotecario en condiciones accesibles.

La construcción de estos espacios también busca responder a la demanda habitacional de la zona metropolitana de Villahermosa, mediante proyectos que incorporen servicios básicos y condiciones adecuadas para las familias.

Tabasco tiene una meta de 62 mil 600 viviendas: estos son los avances

Durante la presentación de resultados, Edna Elena Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que Tabasco tiene una meta de construcción de 62 mil 600 viviendas dentro del programa Vivienda para el Bienestar.

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La funcionaria detalló que, hasta la fecha del evento, se habían contratado 45 mil 397 viviendas, lo que representa aproximadamente 73 por ciento de la meta estatal. También señaló que la entidad registra un avance general de 86 por ciento, de acuerdo con el balance difundido durante la jornada.

La estrategia contempla la participación de distintas instituciones federales, con responsabilidades específicas en materia de construcción, financiamiento y mejoramiento habitacional.

Entre las cifras presentadas para Tabasco destacan:

62 mil 600 viviendas: meta estatal del programa.

45 mil 397 viviendas contratadas: avance reportado durante el evento.

2 mil 176 departamentos: capacidad proyectada del conjunto Villa El Cielo.

Más de 70 viviendas: unidades entregadas durante la actividad presidencial.

161 constancias: documentos de liberación de créditos otorgados por el Fovissste.

5 mil escrituras: objetivo de regularización de la propiedad mediante el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

21 mil apoyos y créditos: acciones reportadas para el mejoramiento de viviendas.

En este último rubro, la distribución institucional quedó de la siguiente manera:

16 mil 631 apoyos y créditos correspondientes al Infonavit.

2 mil 180 correspondientes a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

2 mil 253 correspondientes a la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

Las cifras anteriores forman parte del balance presentado por la titular de la Sedatu, quien destacó el avance de Tabasco en la implementación de la estrategia nacional.

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¿Qué características tendrán las viviendas del programa?

Otro de los aspectos abordados durante el evento fue el tipo de vivienda que contempla la estrategia federal. Según la información presentada por la titular de la Sedatu, las nuevas unidades habitacionales deberán cumplir con condiciones mínimas de espacio y acceso a servicios.

Entre las características establecidas para los inmuebles se encuentran:

Superficie mínima de 60 metros cuadrados.

Acceso a servicios básicos.

Espacios libres dentro de los desarrollos habitacionales.

Condiciones adecuadas de habitabilidad para las familias beneficiarias.

El objetivo es que las construcciones no se limiten a ofrecer un espacio para vivir, sino que cuenten con condiciones que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

En el caso de Tabasco, la meta de 62 mil 600 viviendas se distribuye entre tres organismos:

Conavi: 20 mil viviendas.

Infonavit: 40 mil viviendas.

Fovissste: 2 mil 600 viviendas.

Esta distribución fue detallada previamente por la Sedatu en un comunicado del 4 de noviembre de 2026, cuando también informó que el programa contempla acciones de mejoramiento habitacional y regularización de la propiedad.

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Sheinbaum defiende el impacto económico de Vivienda para el Bienestar

Durante su gira por Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum también defendió el impacto económico de la política de vivienda y su relación con la generación de empleos y el fortalecimiento de la industria de la construcción.

En declaraciones retomadas por medios nacionales este domingo, la mandataria sostuvo que el programa contribuye a la economía nacional porque la edificación de casas requiere materiales, infraestructura y contratación de trabajadores.

Al referirse a la dimensión social de la iniciativa, expresó:

“Damos la mano para que nadie se quede atrás y el programa de vivienda para el bienestar es eso, es justicia”.

La presidenta también afirmó que la construcción de vivienda impulsa actividades económicas relacionadas con la producción de cemento, varilla, vidrio y aluminio, además de generar puestos de trabajo durante el desarrollo de los proyectos.

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De acuerdo con el balance nacional citado durante la jornada, Vivienda para el Bienestar tiene como objetivo construir 1.8 millones de viviendas durante el sexenio, además de incorporar acciones para facilitar la regularización de propiedades y mejorar las condiciones de los hogares que ya existen.

La estrategia busca atender principalmente a personas que perciben ingresos bajos y que, por sus condiciones laborales o económicas, no han podido acceder a un crédito hipotecario tradicional.

En Tabasco, el programa representa una de las principales apuestas de la administración federal para ampliar la oferta de vivienda. La meta estatal de 62 mil 600 unidades, junto con los apoyos de mejoramiento y la entrega de escrituras, constituye el alcance anunciado para la entidad.

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Con la actividad de este domingo en Villa El Cielo, Sheinbaum concluyó su gira de trabajo por Tabasco, que durante el fin de semana también incluyó actividades relacionadas con Petróleos Mexicanos (Pemex) y las Becas para el Bienestar.