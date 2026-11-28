Esta receta no requiere cocción y se prepara en menos de 10 minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este jugo rojizo es una de las combinaciones más populares entre quienes buscan incorporar vegetales y fruta fresca a su dieta.

Su sabor dulce, con un toque cítrico, lo hace fácil de tomar incluso para quienes no disfrutan el sabor terroso del betabel por sí solo.

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La zanahoria fue introducida a América por colonizadores españoles e ingleses y hoy es reconocida por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México por su alto contenido de vitaminas y minerales, relacionada con la salud visual.

El betabel, por su parte, es descrito por el Gobierno de México como un tubérculo rico en fibra, vitamina C, vitamina A y folatos.

Harvard Health documenta además que los nitratos naturales presentes en este vegetal se han asociado con beneficios cardiovasculares, asociando el jugo natural de estos ingredientes con apoyo al sistema inmunológico y rendimiento físico.

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El betabel es uno de los vegetales con mayor contenido natural de nitratos, compuestos estudiados por su relación con la circulación sanguínea. (Imagen Ilustrativa Inbfobae)

Receta de jugo de zanahoria con betabel y naranja

El jugo de zanahoria con betabel y naranja es una bebida de sabor dulce y notas cítricas.

Se prepara con ingredientes crudos y se puede elaborar en licuadora o extractor.

La combinación de zanahoria, betabel y naranja aporta vitamina A, vitamina C y folatos en una sola bebida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para conservar parte de la fibra, conviene licuar los ingredientes con un poco de agua y no colar la bebida. Si se prefiere una textura más ligera, puede filtrarse antes de servir.

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos.

Cocción: 0 minutos.

Tiempo total: 10 minutos.

Ingredientes

1. 6 naranjas.

2. 1 betabel mediano, crudo.

3. 1 zanahoria mediana.

4. 0.5 taza de agua natural, solo si se utiliza licuadora.

5. Hielo al gusto, opcional.

Este jugo puede prepararse en licuadora o extractor, según la textura que se busque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer jugo de zanahoria con betabel y naranja, paso a paso

1. Lava y desinfecta el betabel y la zanahoria.

2. Pela el betabel y córtalo en cubos pequeños.

3. Pela la zanahoria y córtala en rodajas delgadas.

4. Exprime las naranjas y retira las semillas.

5. Coloca primero el jugo de naranja en la licuadora para facilitar el movimiento de las cuchillas.

6. Agrega el betabel, la zanahoria y el agua.

7. Licúa a velocidad alta durante 45 segundos a 1 minuto, hasta obtener una mezcla uniforme.

8. No cueles la bebida si deseas conservar más fibra. Si buscas una textura ligera, pásala por una coladera fina.

9. Sirve de inmediato con hielo, si lo deseas.

Verter primero los líquidos en la licuadora ayuda a que las cuchillas giren con menor resistencia desde el inicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones de aproximadamente 250 mililitros cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Valores aproximados por porción:

Calorías: 135 kcal.

Carbohidratos: 32 g.

Proteínas : 2 g.

Grasas: 0.5 g.

Fibra: 3 g, si no se cuela.

Azúcares naturales: 23 g.

La receta está calculada para rendir 2 porciones de 250 mililitros cada una. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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Propiedades documentadas de los ingredientes

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, la zanahoria debe su color naranja a un colorante llamado caroteno, precursor de la vitamina A.

Este vegetal se asocia con beneficios para la vista y el apetito.

El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) confirma que la vitamina A es esencial para la visión, el sistema inmunológico y el crecimiento.

La zanahoria mediana suma dulzor natural y betacarotenos a la mezcla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harvard Health añade que los nitratos naturales del betabel se han vinculado en estudios de corto plazo con una posible reducción de la presión arterial, aunque reconoce que los resultados de distintas investigaciones no son uniformes.

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La naranja es una fuente reconocida de vitamina C.

Este nutrimento actúa como antioxidante, participa en la formación de colágeno y mejora la absorción de hierro de origen vegetal.

Mayo Clinic señala también que el color de frutas y verduras indica el tipo de antioxidantes que aportan, y que consumirlos de forma variada y constante favorece la salud a largo plazo.

La naranja es una de las frutas más consumidas en el mundo como fuente de vitamina C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Lo ideal es consumir el jugo inmediatamente después de prepararlo.

Si necesitas guardarlo, colócalo en un recipiente hermético de vidrio y refrigéralo por un máximo de 24 horas.

Preparar este jugo en casa permite controlar la cantidad de azúcar y evitar conservadores añadidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agítalo antes de servir y desecha la bebida si presenta olor, sabor o apariencia extraños.