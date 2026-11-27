Los gasolineros consideraron que los pagos digitales pueden beneficiar al huachicol. Crédito: X/ @energynews_mx

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La entrada en vigor de la Ley de Economía Digital permitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) establecer cuáles comercios únicamente aceptarán pagos electrónicos y las estaciones de servicio son uno de los primeros giros seleccionados.

Ante esta situación, empresarios del sector advirtieron que la eliminación del efectivo como medio de pago en las gasolineras de México podría incentivar el consumo de combustible ilegal.

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Desde el punto de vista de los gasolineros, la medida impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para combatir el robo de combustibles –conocido coloquialmente como “huachicol” – podría tener un efecto contrario al deseado.

Gasolineros advierten que eliminar cobro en efectivo podría beneficiar al huachicol

Cabe recordar que el gobierno federal tiene como prioridad implementar el uso exclusivo de medios de pagos digitales en las estaciones de servicio del país para frenar la comercialización ilegal de combustibles y fortalecer la fiscalización mediante el registro electrónico de cada venta.

Pero la medida no ha caído nada bien entre los empresarios del sector, quienes cuestionaron su eficacia, al considerar que los vendedores de huachicol continuarán operando en efectivo, en consecuencia, permanecerán fuera del radar de las autoridades.

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La nueva Ley de Economía Digital enfrenta diversos cuestionamientos. Crédito: X/ @eleconomista

Recomiendan investigar a quienes venden por debajo de los precios de referencia

Una investigación de EL CEO mostró el caso de Jaime Vázquez, propietario de 50 estaciones de servicio en el centro del país, quien sostuvo que las autoridades deben concentrar sus esfuerzos en investigar a las gasolineras que comercializan combustibles por debajo de los precios de referencia. Aseguró que dicha práctica podría ser un indicio de irregularidades en el abastecimiento.

“Para detectar el combustible irregular es muy fácil, que se den la vuelta en el carro, y todas las estaciones que están vendiendo abajo del precio oficial, que cumplimos voluntariamente, pues venden huachicol”, dijo al medio digital.

Pago con tarjeta solo representa el 8% de los pagos en las estaciones de servicio

A las advertencias hechas por los gasolineros, se debe sumar la baja penetración de los pagos digitales en diversos segmentos de la población y en determinadas regiones del país, donde el efectivo continúa siendo el principal medio de pago.

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Vázquez indicó que en algunas localidades donde opera sus estaciones los pagos digitales representan apenas 8 por ciento de las transacciones. Diego Sánchez, propietario de tres gasolineras en Jalisco, señaló un panorama distinto: en sus establecimientos las transacciones digitales representan entre 15 por ciento y 18 por ciento de las ventas totales.

“El usuario que busque pagar en efectivo y no pueda adquirir en negocios bien establecidos mañana se va al ducto picado, o a donde está la bodega donde venden gasolina, van y compran el diésel y gasolina ahí y pagan en efectivo y no tienen problemas de ningún tipo”, declaró Sánchez.

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Empresarios no descartan incrementos en sus costos operativos por digitalización de los cobros

La digitalización de los pagos y su posible beneficio al huachicol, no es el único inconveniente que podrían enfrentar los gasolineros, quienes también advierten sobre un incremento en sus costos operativos en un entorno de estrechos márgenes de ganancia.

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la empresa petrolera mexicana Pemex en una de sus gasolineras de Ciudad de México, el 28 de agosto de 2014. La empresa petrolera estatal mexicana Pemex quiere iniciar las importaciones de crudo ligero a finales de este año, con un volumen que podría alcanzar los 70 000 barriles al día (bpd) y con el objetivo de impulsar la producción de las refinerías, según ha declarado José Manuel Carrera, director ejecutivo de PMI Comercio Internacional, la filial de Pemex dedicada al comercio de petróleo. REUTERS/Edgard Garrido (MÉXICO - Etiquetas: NEGOCIOS LOGOTIPO ENERGÍA)/Foto de archivo

Los dos empresarios antes citados destacaron el cobro de comisiones por parte de los bancos y las empresas emisoras de vales de combustible. Aunque existen apoyos como parte de los acuerdos para contener el precio de la gasolina regular en 24 pesos y el de diésel en 27 pesos, dichos cobros persisten.

Solicitan ampliación de los apoyos de instituciones financieras

Vázquez explicó que los apoyos de las instituciones financieras en materia de comisiones tienen carácter voluntario y vencen en febrero de 2027. Por ello, una de las peticiones del sector es que las autoridades promuevan su ampliación.

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El empresario cuestionó, además, la necesidad de implementar la medida cuando las estaciones de servicio ya cuentan con controles volumétricos. Estos permiten a las autoridades conocer sus compras y ventas de combustible.

“No entiendo lo que quieren hacer, tienen un control volumétrico con el cual saben cuánto vendo y cuánto compro. ¿Por qué la iniciativa de esto? Lo único que nos hacen es mucho más trabajo, porque aparte de que ocupo más TPDs y despachadores más capacitados, también requiero más gente atrás del escritorio que me concilie”, comentó el empresario.

Mientras que Sánchez puso el foco en los altos costos asociados a la digitalización de los pagos, ya que se sumarían a las presiones financieras que enfrentan los empresarios por los compromisos adquiridos para contener los precios de los combustibles.

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Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, 24 de septiembre de 2026. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en Conferencia de prensa matutina, “Mañanera del Pueblo” en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. La acompañan Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía; Jorge Luis Pérez Hernández, coordinador nacional de Infraestructura Digítal; José Antonio Peña Merino, secretario de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; Nancy Sánchez, directora general del Grupo Lego México; Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio; Carla Mejía, gerente senior de Asuntos Gubernamentales y Públicos del Grupo Lego México; Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Pública y encargada de la sección “Mujeres en la Historia”; Marylia Aviles, gerente senior de Comunicación Corporativa del Grupo Lego México y Crystel Arellano, coordinadora nacional de Transformación Digítal. Foto: Gabriel Monroy / Presidencia

Urgen que haya reglas claras para el sector

Los empresarios gasolineros reclamaron, además, mayor claridad en las reglas para implementar los pagos digitales. La incertidumbre persiste sobre los plazos, las condiciones que deberán cumplir y las posibles sanciones por continuar aceptando efectivo.

Entre las principales interrogantes del sector destacan qué estaciones estarán obligadas a eliminar el efectivo, cuánto tiempo tendrán para realizar la transición y qué alternativas tendrán los consumidores que dependen de este medio de pago.

Luego de la SHCP publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que determina que en las estaciones de servicio solo se aceptan pagos digitales a partir de hoy, los gasolineros lanzaron una advertencia a las autoridades, que incluye al huachicol.

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