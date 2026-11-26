Luis Donaldo Colosio Riojas buscará la gubernatura de Sonora con MC y acusó a sus adversarios de obtener ventajas anticipadas. (Redes Sociales)

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Luis Donaldo Colosio Riojas, quien busca la candidatura de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Sonora, cuestionó los mecanismos que Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) utilizaron para designar coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027. El emecista acusó a ambos partidos de recurrir a estas figuras para adelantarse a los tiempos electorales y obtener ventajas antes del inicio formal de las campañas.

El senador con licencia consideró que los procesos de selección de coordinadores representan una forma de evadir las disposiciones electorales, pues, desde su perspectiva, permiten a quienes aspiran a una candidatura promover públicamente sus intenciones políticas antes de los plazos establecidos.

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Durante sus declaraciones, Colosio Riojas sostuvo que Morena y el PAN han hecho visibles sus aspiraciones por competir en las próximas elecciones, pese a las restricciones que establece la legislación electoral.

Colosio Riojas acusa a Morena de simular coordinaciones para adelantar campañas

El emecista señaló particularmente a Morena por utilizar la figura de las coordinaciones estatales para justificar actividades que, a su consideración, constituyen actos anticipados de campaña.

Colosio Riojas se registró como aspirante de MC a la gubernatura de Sonora y lanzó críticas a Morena y al PAN por sus coordinadores estatales. (Movimiento Ciudadano)

También cuestionó que los partidos involucrados realicen este tipo de actividades sin respetar los tiempos electorales ni las instituciones encargadas de vigilar el cumplimiento de la legislación.

Colosio Riojas afirmó que, aunque sus adversarios políticos han conseguido posicionarse mediante estos mecanismos, las ventajas que obtuvieron no necesariamente se traducirán en una victoria electoral.

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En ese sentido, rechazó que Movimiento Ciudadano se encuentre en desventaja por no haber recurrido a una estrategia similar para definir a sus perfiles rumbo a 2027.

Colosio rechaza disputar el segundo lugar y asegura que MC es competitivo

El aspirante a la gubernatura de Sonora también descartó que su participación en la contienda tenga como objetivo competir por el segundo lugar frente a Morena y el PAN.

Aseguró que Movimiento Ciudadano cuenta con condiciones para competir electoralmente sin necesidad de obtener ventajas adicionales mediante mecanismos anticipados.

El emecista aseguró que Movimiento Ciudadano tiene condiciones para competir en Sonora sin recurrir a ventajas anticipadas como las que, afirmó, obtuvieron sus adversarios. (Facebook Luis Donaldo Colosio Riojas)

“Yo no me siento en una posición de desventaja. Yo no vengo aquí a disputar ningún segundo lugar. Por el contrario, sin haber ni dicho ni siquiera un anuncio, pues vemos que somos altamente competitivos”, declaró.

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Además, sostuvo que los mecanismos utilizados por sus adversarios no serán suficientes para garantizarles el triunfo en las elecciones del próximo año.

Colosio Riojas se registra como precandidato de MC a la gubernatura de Sonora

Las declaraciones del emecista se producen el mismo día en que formalizó su registro como aspirante a la precandidatura de Movimiento Ciudadano para competir por el gobierno de Sonora en 2027.

El trámite se realizó este jueves 26 de noviembre en las oficinas nacionales del partido, en la Ciudad de México, donde estuvo acompañado por Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de MC, y Dante Delgado, presidente de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos.

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El emecista cuestionó los mecanismos de Morena y el PAN para posicionar a sus aspirantes antes del inicio de las campañas de 2027. (Movimiento Ciudadano)

Colosio Riojas también solicitó licencia por tiempo indefinido al Senado de la República, la cual entró en vigor este 26 de noviembre. Su lugar será ocupado por su suplente, Tabita Ortiz Hernández.

Durante su registro, aseguró que no busca dividir el voto y que su intención es competir por la gubernatura. También señaló que su decisión está relacionada con sus raíces familiares y su intención de regresar a la entidad donde nació.

¿Cuándo comenzará la precampaña de Colosio Riojas en Sonora?

De acuerdo con el calendario del proceso interno de Movimiento Ciudadano, la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos deberá determinar a más tardar el 1 de diciembre si procede la solicitud de registro de los aspirantes.

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Colosio Riojas podría iniciar actividades de precampaña el próximo 2 de diciembre, una vez que MC resuelva la procedencia de su registro. Crédito: X/@AlvarezMaynez

Entre las fechas relevantes para la selección de la candidatura se encuentran:

1 de diciembre de 2026: fecha límite para resolver la procedencia de los registros.

2 de diciembre de 2026: inicio de las precampañas por la gubernatura.

10 de enero de 2027: conclusión del periodo de precampaña.

11 de febrero de 2027: fecha límite para emitir el dictamen sobre las candidaturas.

12 de febrero de 2027: la Asamblea Electoral Nacional de MC elegirá a su candidatura para Sonora.

Por otra parte, Morena presentó a Lorenia Valles Sampedro como su precandidata única a la gubernatura de Sonora. La senadora con licencia cuenta con una trayectoria política vinculada al movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador.

Con estos movimientos, los partidos comienzan a definir los perfiles que buscarán competir por el gobierno estatal en 2027, mientras Colosio Riojas mantiene sus señalamientos sobre las estrategias que sus adversarios han utilizado para posicionarse antes de los plazos electorales.