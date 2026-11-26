Dante Delgado es egresado de la Universidad Veracruzana. | Jovani Pérez

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Dante Delgado, fundador de Movimiento Ciudadano, aseguró que el exsenador Luis Donaldo Colosio Riojas lidera las encuestas de preferencia para la gubernatura de Sonora, junto con el partido Morena, rumbo a las elecciones del 2027.

Delgado afirmó que el exsenador rebasó a los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional sin hacer precampaña ni tener presencia en la entidad.

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“Dicen que es contra Morena, pero no es cierto. Movimiento Ciudadano, y lo saben, se los comparto, el indicador de las encuestas señalan que Movimiento Ciudadano con Luis Donaldo Colosio como candidato en Sonora, sin hacer precampaña, sin tener presencia, está empatado en primer lugar con Morena y muy lejano atrás queda”, dijo en entrevista con diversos medios de comunicación.

Dijo que los partidos Acción Nacional y PRI ya no representan a la oposición, por lo que incluso aseguró que Morena ataca mucho a Movimiento Ciudadano; sin embargo, señaló que se confirmará en las elecciones del próximo 6 de junio.

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“Bueno, la verdad, ¿pa qué nos ponemos a discutir eso? Eh, lo que va a hablar van a ser las elecciones. Los comentaristas dicen: “No, esta es la oposición”. Pues no se han dado cuenta que el PRIAN ya no es oposición y la única manera de que la sociedad pueda dar su veredicto y su dictamen va a ser en las elecciones del próximo año.

“Y ahí verán ustedes que la fuerza de mayor crecimiento y la verdadera alternativa frente al oficialismo de Morena es Movimiento Ciudadano. Por eso, en donde vamos avanzando, nos quieren estar golpeando ellos mucho”, concluyó.

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Esta mañana, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas se registró para participar en el proceso interno de Movimiento Ciudadano, a tres días de que confirmó que aceptó la invitación del partido para competir por la candidatura a la gubernatura de Sonora.

El legislador anunció su decisión mediante un video difundido en redes sociales, en el que vinculó su determinación con sus raíces familiares, su historia personal y su compromiso con el servicio público.

El anuncio llegó después de meses de especulaciones sobre si buscaría el gobierno de Sonora o el de Nuevo León, entidad por la que actualmente ocupa un escaño en el Senado.

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El senador explicó que sus vínculos con Sonora —su estado natal— y la trayectoria de sus padres, Luis Donaldo Colosio Murrieta y Diana Laura Riojas, pesaron de manera determinante en su decisión.

Recordó que su padre tenía como propósito inicial convertirse en gobernador de Sonora, aspiración que quedó interrumpida cuando fue asesinado en marzo de 1994, mientras era candidato presidencial.

“Nada me llenaría de más orgullo que tener el honor de encabezar un proyecto humano, cercano y sumamente profesional para todas las familias de mi natal Sonora, tal y como mi padre buscó hacerlo treinta años atrás”, expresó en su mensaje.

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Colosio Riojas relató que su ingreso a la vida pública estuvo marcado por una conversación con uno de sus hijos, a quien consultó antes de aceptar un trabajo que implicaría menos tiempo en casa.

La respuesta del menor —“Ayudar a la gente, papá“— se convirtió, según el senador, en el punto de partida de su trayectoria política.

El legislador describió su proyecto para Sonora como “humano, cercano y sumamente profesional” y afirmó que su candidatura representa una forma de corresponder a sus orígenes y a la ciudadanía de la entidad.