Elementos de la Fiscalía de Jalisco aseguraron diversos indicios durante cuatro órdenes de cateo ejecutadas en inmuebles de Zapopan y El Arenal. Crédito: Fiscalía de Jalisco

Guardar

La Fiscalía del Estado de Jalisco detuvo a cuatro integrantes de una célula delictiva que reclutaba a personas de escasos recursos, contrataba a su nombre pólizas de seguro de vida millonarias y después las asesinaba para simular accidentes y cobrar las indemnizaciones. Las capturas se concretaron tras cateos simultáneos en Zapopan y El Arenal, derivados de trabajos de investigación e inteligencia de la corporación.

Jorge Luis “N”, Carlos Alonso “N”, Pasiano “N” y Regina Jazmín “N” son los aprehendidos, quienes enfrentan cargos por los delitos de homicidio doloso y fraude. En los cateos, las autoridades aseguraron 17 vehículos presuntamente vinculados con los ilícitos, joyería, relojes de lujo, un cheque por más de 10 millones de pesos y más de dos millones de pesos en efectivo entre moneda nacional y dólares, además de diversas pólizas de seguro.

PUBLICIDAD

El modo de operar incluía la apertura de cuentas bancarias a nombre de las víctimas

De acuerdo con los actos de investigación, el grupo reclutaba como trabajadores a personas originarias de Jalisco y de otras entidades como Sinaloa. A nombre de las víctimas abría cuentas bancarias y realizaba transacciones para generar un historial crediticio falso que respaldara ante las instituciones financieras la solvencia de cada persona reclutada.

Ese historial facilitaba la aprobación de seguros de vida por montos millonarios ante las aseguradoras. En las pólizas aparecían como beneficiarias personas cercanas a uno de los imputados, lo que permitía a la célula quedarse con el dinero de las indemnizaciones tras los homicidios de los asegurados.

PUBLICIDAD

Indicios asegurados por las autoridades. Crédito: Fiscalía de Jalisco

El esquema completo dependía de que las víctimas no sospecharan el destino final de los trámites financieros que realizaban a su nombre. La apariencia de normalidad bancaria sostenía la operación frente a las compañías aseguradoras durante meses, mientras la célula preparaba las condiciones para simular los accidentes.

Un cadáver hallado en un vehículo volcado en El Arenal destapó el esquema criminal

Las indagatorias iniciaron el 24 de marzo de este 2026 por parte de la Vicefiscalía en Investigación Regional, luego del hallazgo de un hombre sin vida dentro de un vehículo volcado en un camino del municipio de El Arenal. El caso aparentaba inicialmente un percance vial.

La necropsia y los dictámenes posteriores cambiaron la hipótesis inicial: la víctima presentaba múltiples heridas causadas por objetos punzocortantes, por lo que el caso se reclasificó como homicidio doloso. El hombre había sido asegurado, según los indicios obtenidos, bajo el esquema de esta célula delictiva, aunque la intervención ministerial impidió que se concretara el cobro del seguro de vida.

PUBLICIDAD

El hallazgo de un cadáver destapó el esquema criminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades investigan hasta el momento cuatro casos con el mismo modo de operar: tres ocurridos en Jalisco y uno en Sinaloa. Las diligencias continúan para determinar si existen más hechos relacionados con los cuatro detenidos y con el esquema de contratación fraudulenta de pólizas.

Los cateos que derivaron en las capturas se ejecutaron el lunes 23 de noviembre en inmuebles de Zapopan —incluida la delegación de Tesistán— y en el municipio de El Arenal. Policías de Investigación lograron la aprehensión simultánea de los tres hombres y la mujer señalados como integrantes de la célula, en un operativo coordinado entre distintas áreas de la Fiscalía.

PUBLICIDAD

El martes 24 de noviembre, los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de un juzgado de control con sede en Tequila. El Ministerio Público les formuló imputación por los delitos de homicidio doloso y fraude ante el juez de la causa, con base en los elementos recabados durante la investigación.

La defensa de los imputados se acogió al término constitucional, por lo que será el siguiente viernes 27 de noviembre cuando un juez resuelva su situación jurídica. La Fiscalía del Estado, a través de la Vicefiscalía en Investigación Regional, exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad o esquema sospechoso de contratación financiera para prevenir la comisión de ilícitos similares.

PUBLICIDAD

Michoacán registró en octubre otro fraude con seguros de vida, este simulando un accidente sin muerte real

En el mes de octubre, cinco funcionarios y exfuncionarios de la Fiscalía General del Estado de Michoacán fueron detenidos por simular la muerte de una persona en un choque para cobrar un seguro de vida. La aseguradora entregó un primer pago antes de detectar irregularidades en la documentación presentada.

Según las investigaciones, los implicados entregaron documentación relacionada con un supuesto homicidio culposo para activar el procedimiento de indemnización, aunque la persona reportada como fallecida seguía viva. La compañía aseguradora denunció los hechos tras hallar inconsistencias en la carpeta de investigación del choque donde supuestamente murió la víctima.

Fueron detenidos en octubre de este 2026. Video: FGE Michoacán

Dos de los detenidos fueron ubicados en Puruándiro, uno en Lázaro Cárdenas, otro en Morelia y el último en Guanajuato, en un operativo con la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

PUBLICIDAD

Los detenidos fueron identificados como Edilberto “N”, agente del Ministerio Público; J. Jesús “N”, perito criminalista; Óscar David “N”, perito médico forense; Arturo “N”, policía de investigación; y Diego “N”, exservidor público y perito químico de la institución. Las autoridades iniciaron indagatorias por falsificación de documentos, uso indebido de documentos y ejercicio ilícito del servicio público, en agravio de la compañía aseguradora y de la sociedad.