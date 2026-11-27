La cantautora veracruzana exhibió la placa que acredita las mil millones de reproducciones de "Hasta la raíz". (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP, archivo)

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La cantautora Natalia Lafourcade recibió la placa conmemorativa de Spotify tras superar mil millones de reproducciones con el tema Hasta la raíz, composición que ingresó al catálogo oficial de las pistas más escuchadas a nivel global.

El servicio digital registra actualmente más de mil millones de reproducciones acumuladas para la pista. La entrega física del reconocimiento formalizó el acceso de la compositora al selecto “Billions Club” de la plataforma.

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El cruce de la marca ocurrió el 4 de octubre de 2026, de acuerdo con las mediciones técnicas de la plataforma, el sello Sony Music México respaldó la entrega del galardón este 26 de noviembre.

La canción supera mil millones de reproducciones en la plataforma

El reconocimiento físico otorgado a la cantante consistió en una placa metálica oscura con el diseño de un disco de vinilo, acompañada de la inscripción oficial: “In recognition of 1,000,000,000 streams - Natalia Lafourcade - Hasta la raíz”.

La distinción ubicó a la creadora veracruzana dentro de un listado dominado por producciones anglosajonas y lanzamientos masivos del género urbano. La obra figura actualmente en la lista de reproducción oficial Billions Club, visible para los usuarios de todo el mundo.

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El catálogo histórico de la artista mantiene a este sencillo como el título más escuchado de toda su trayectoria en solitario, por encima de piezas como “Lo que construimos” y sus colaboraciones grabadas con formaciones tradicionales mexicanas.

La composición rebasó el umbral de los mil millones el 4 de octubre de 2026. EFE/David Borrat.

El tema nació de una sesión de composición con Leonel García

La canción se publicó el 6 de enero de 2015 como el corte promocional estelar del álbum homónimo. El lanzamiento marcó el regreso de la intérprete al material inédito tras concluir el ciclo de conciertos y grabaciones del proyecto “Mujer Divina”.

El proceso creativo comenzó tras un viaje de tres años por diversos países de América Latina, donde la compositora buscó un sonido ligado a su identidad y a su arraigo en Coatepec, Veracruz. La estructura melódica definitiva surgió durante una sesión de trabajo con el músico Leonel García.

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García ejecutó en la guitarra acústica una base rítmica inspirada en los compases del huapango. Sobre esa estructura armónica, Lafourcade construyó de manera inmediata la letra y la melodía principal durante la misma sesión de ensayo.

La producción musical quedó a cargo del músico argentino Cachorro López y de la propia cantautora. El equipo técnico conservó la instrumentación acústica y sumó arreglos de percusión diseñados para emular la cadencia de la música folclórica del Golfo de México.

La estructura armónica de "Hasta la raíz" se construyó sobre un patrón rítmico de huapango propuesto por Leonel García. (Foto: EFE / Suite Festival Barcelona)

La producción acumuló cinco premios Grammy en su lanzamiento

La lírica de la canción abordó el arraigo cultural, la memoria personal y la permanencia de los afectos frente a la distancia territorial. La compositora definió la pieza desde su concepción como “el himno de mi vida” y un tributo a su origen mexicano.

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El álbum completo llegó a las tiendas físicas y digitales en marzo de 2015 bajo el catálogo de Sony Music México, alcanzando los primeros lugares de difusión radial en México, Estados Unidos y Sudamérica.

La Academia Latina de la Grabación otorgó a la obra tres galardones directos en la ceremonia del Latin Grammy de 2015: Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Canción Alternativa, sumados a dos estatuillas técnicas para el disco completo.

En febrero de 2016, la versión estadounidense del Grammy concedió a la producción la estatuilla a Mejor Álbum de Rock Latino, Urbano o Alternativo durante la gala internacional realizada en Los Ángeles, California.

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Durante la decimosexta edición del Latin Grammy en 2015, la pieza obtuvo las categorías principales de Canción del Año y Grabación del Año. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

La cantautora mantiene el récord femenino de galardones latinos

La entrega de la placa oficial coincidió con una coyuntura de fuerte consumo digital de producciones mexicanas en el extranjero, donde las propuestas acústicas e independientes sostienen cifras de escucha comparables con la industria comercial.

La compositora acumula 20 premios Latin Grammy y 5 premios Grammy anglosajones a lo largo de su carrera. El balance estadístico la sostiene como la figura femenina más condecorada en toda la historia de la Academia Latina de la Grabación.

Con 20 gramófonos dorados y 5 premios Grammy estadounidenses, la creadora nacida en Coatepec se ubica como la artista mujer más premiada por la Academia Latina de la Grabación desde su fundación. (José Bretón/Invision/AP, archivo)

Con este hito, “Hasta la raíz” se convirtió en la primera composición de su catálogo en superar la barrera de las diez cifras en plataformas digitales, un umbral alcanzado más de una década después de su debut comercial y sin recurrir a remezclas ni colaboraciones póstumas.

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El ingreso formal al Billions Club consolidó la vigencia de las obras folclóricas mexicanas en la distribución global por internet, donde el perfil de Natalia Lafourcade promedia más de 12 millones de oyentes mensuales activos a través de Spotify.