El ingreso del Frente Frío número 8 propicia el desarrollo de la primera tormenta invernal de la temporada en el país. (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

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La Ciudad de México enfrentará un fin de semana con frío, lluvias y heladas, se esperan temperaturas mínimas de hasta -2 °C en las zonas altas y posibilidad de aguanieve o nieve en cumbres del sur y poniente. El ingreso del Frente Frío número 8 propiciará a la creación de la primera tormenta invernal de la temporada.

Por ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó que el periodo de mayor atención abarcará del viernes 27 al domingo 29 de noviembre de 2026. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, llamó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de las autoridades ante el pronóstico de intensas lluvias y bajas temperaturas asociadas con la primera tormenta invernal.

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La mandataria advirtió que las precipitaciones podrían ser las más fuertes del año y extenderse durante todo el viernes hasta la tarde del sábado, con posibilidad de caída de aguanieve en algunas zonas de la capital.

“Hay recomendaciones que tenemos que seguir; es muy importante que sepan que va a estar lloviendo mañana y no va a dejar de llover todo el día de mañana hasta el sábado”, señaló Brugada Molina en un video difundido junto con los titulares de las secretarías de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN), Pablo Yanes Rizo; de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), José Mario Esparza Hernández, y el director de Análisis de Riesgos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Rafael Marín.

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¿Qué días habrá más frío en la CDMX?

Activan alerta amarilla en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este martes 24 de febrero. Crédito: Cuartoscuro.

La jefa de Gobierno indicó que, de acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), también existe la posibilidad de que se registre aguanieve. “Tenemos que estar muy al pendiente de esta situación, pues va a hacer mucho frío y van a bajar las temperaturas”, expresó. Añadió que todo el equipo del Gobierno de la Ciudad de México se encuentra en alerta y preparado para atender los efectos de la tormenta invernal.

El aviso especial de la SGIRPC anticipa condiciones gélidas desde el viernes, cuando las temperaturas máximas oscilarán entre 8 y 13 °C y mínima de -2 a 6°C, el viento podría registrar rachas de hasta 50 kilómetros por hora. El sábado mantendrá un escenario similar, mientras que el domingo habrá cielo más despejado y heladas al amanecer en zonas elevadas.

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La dependencia pidió seguir las actualizaciones meteorológicas y tomar previsiones por la combinación de bajas temperaturas, precipitación y viento. El reporte fue emitido a las 10:00 horas del jueves 26 de noviembre y tendrá una actualización prevista para las 10:00 horas del viernes.

(X/ @SGIRPC_CDMX)

Las lluvias podrían superar los 70 milímetros

La SGIRPC prevé lluvias fuertes a muy fuertes desde la mañana del viernes y hasta el sábado. De acuerdo con el comunicado, los acumulados podrían ser superiores a 70 milímetros, una cantidad que eleva la posibilidad de encharcamientos, inundaciones y deslaves en distintos puntos de la capital.

El organismo señaló: “Del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes”. La lluvia persistirá principalmente durante el viernes y el sábado, por lo que las autoridades recomendaron evitar el tránsito por vialidades o zonas donde se formen corrientes de agua.

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El riesgo de anegaciones también está ligado al estado de coladeras y drenajes. Por ello, la dependencia llamó a retirar basura de las coladeras ubicadas dentro y fuera de los hogares, a fin de facilitar el desalojo del agua durante las precipitaciones.

La nieve se limitaría a cumbres de más de 2,800 metros

La posibilidad de aguanieve o nieve se concentrará en áreas montañosas ubicadas al sur y poniente de la ciudad. La SGIRPC indicó que este fenómeno podría presentarse durante la noche del viernes y la mañana del sábado, con una cobertura que podría mantenerse hasta la mañana del domingo.

Las autoridades precisaron que no se prevé nieve en la zona urbana de la Ciudad de México. En cambio, la aguanieve y la nieve podrían caer en cumbres situadas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar, entre ellas el Ajusco, Chichinautzin y El Pelado.

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La dependencia explicó que el domingo se espera una mejoría en las condiciones de nubosidad, aunque el descenso térmico continuará al amanecer. Para ese día se pronostican temperaturas máximas de entre 16 y 19 °C, además de heladas en las zonas altas.

Recomendaciones ante el frío, el viento y las lluvias

Ante el pronóstico, la SGIRPC difundió las siguientes recomendaciones:

Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca para reducir la exposición al aire frío.

No usar anafres ni braseros dentro de espacios cerrados, debido al riesgo que implica la acumulación de gases.

Resguardar a las mascotas del frío y evitar dejarlas a la intemperie.

No cruzar calles o avenidas que presenten corrientes de agua.

Retirar basura de las coladeras ubicadas dentro y fuera de las viviendas.

Mantenerse al tanto de los avisos y actualizaciones meteorológicas de las autoridades.

La SGIRPC recomendó prestar atención a los cambios del pronóstico durante el fin de semana, especialmente en las zonas altas de la capital, donde se esperan las temperaturas más bajas, viento y la posible presencia de aguanieve o nieve.