Mariana Ochoa pospuso su concierto en Zapopan hasta junio de 2027 tras anunciar que sería jueza en Miss Universo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los compradores de boletos de Mariana Ochoa en Jalisco tienen entradas pagadas de hasta 1,700 pesos para un espectáculo que la artista pospuso casi siete meses.

La intérprete reprogramó su concierto en el Teatro Galerías tras argumentar compromisos como jueza en Miss Universo 2026, una labor que no existió en las listas oficiales.

PUBLICIDAD

La presentación en el recinto de Zapopan quedó trasladada para el 18 de junio de 2027, lo que obliga a los seguidores a esperar 209 días para ver a la cantante en el escenario.

La plataforma de venta de boletos Boletia confirmó que las entradas previamente adquiridas conservan su validez sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Quienes opten por no esperar hasta mediados de 2027 cuentan con el respaldo legal para exigir la devolución de su dinero con una compensación directa.

La presentación del ‘A la Goma Tour’ en el Teatro Galerías quedó congelada por 209 días. (ig/soymarianaochoa)

La justificación oficial del cambio de fecha

La fecha original del espectáculo de la gira “A la Goma Tour” estaba programada para este 21 de noviembre de 2026. A inicios de mes, la exintegrante de OV7 notificó la suspensión a través de un comunicado difundido en su cuenta de Instagram.

PUBLICIDAD

La artista justificó el aplazamiento por dos compromisos en el extranjero: su presencia en los premios Latin Grammy y su supuesta designación para integrar el jurado calificador de la edición número 75 de Miss Universo, realizada en San Juan, Puerto Rico.

En una entrevista la intérprete habló de su función evaluadora en el certamen internacional: “Creo que es una responsabilidad súper grande, lo que sí estoy muy contenta es que me encuentro con dos mexicanas hermosas, poderosas, inteligentes como Fátima y María Vargas”.

La cantante emitió un comunicado a inicios de noviembre donde atribuyó la cancelación a compromisos con los Latin Grammy y la final en Puerto Rico. (@soymarianaochoa)

La Organización Miss Universe difundió la nómina final de nueve jueces el 23 de noviembre. El comité integró a personalidades como Vicki Vlahos, Tristan Schukraft, Fadil Berisha, Águeda López y Victoria Kjær Theilvig. El nombre de Ochoa no figuró en ningún registro oficial de la institución.

PUBLICIDAD

El día del concurso, la cantante publicó un video desde la playa puertorriqueña donde rectificó sus declaraciones iniciales: “No se pierdan Miss Universe, vengo de invitada especial, no soy jurado, soy invitada especial”, admitió sobre su presencia en el Coliseo José Miguel Agrelot.

El comité final de Miss Universe integró a nueve especialistas internacionales; el nombre de Ochoa no apareció en los registros del certamen. (@soymarianaochoa)

De 690 a 1,700 pesos por entrada: el costo del espectáculo en el Teatro Galerías

El aforo del Teatro Galerías supera las 1,800 butacas y las localidades se comercializaron a través del sistema digital Boletia con diferentes escalas de precios. Los costos fijados para la presentación en solitario de Ochoa se distribuyeron en cuatro zonas específicas.

El acceso en Luneta Alta se estableció en 690 pesos, mientras que la sección de Luneta Media alcanzó los 950 pesos. Los boletos para el área Preferente costaron 1,300 pesos y la zona VIP se comercializó en 1,700 pesos, cifras que no contemplan los cargos por expedición de la boletera.

PUBLICIDAD

El aviso oficial publicado por el recinto detalló que las entradas compradas mantendrán los mismos asientos asignados para la fecha del 18 de junio de 2027. La empresa no habilitó de manera directa una ventana especial para la cancelación de las órdenes de compra.

Los fanáticos que adquirieron boletos para el espectáculo original de noviembre manifestaron su inconformidad en redes sociales ante la prolongada pausa de casi siete meses. Los reclamos aumentaron tras confirmarse que el motivo del viaje internacional no correspondió a una encomienda oficial de jueza en el concurso de belleza.

La plataforma Boletia notificó que las entradas adquiridas mantienen validez automática para 2027, sin abrir opción directa de cancelación. (@soymarianaochoa)

Ley de Profeco avala reembolsos con indemnización para compradores afectados

La Ley Federal de Protección al Consumidor establece lineamientos claros para espectáculos públicos modificados o reprogramados de forma imprevista.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señala que las promotoras deben responder de inmediato a los clientes que decidan no acudir a la nueva cita.

PUBLICIDAD

El artículo 7 de la legislación determina que los proveedores de espectáculos tienen la obligación contractual de respetar las fechas, horarios y condiciones anunciadas al momento de vender el acceso. La modificación unilateral del calendario faculta al comprador para declinar la fecha suplente.

El artículo 92 BIS de la Ley Federal de Protección al Consumidor obliga a reintegrar el costo total del boleto más los cargos por servicio. (@soymarianaochoa)

El artículo 92 BIS de la misma norma estipula que, cuando un evento cambia de día por causas imputables al organizador o al artista, el consumidor puede solicitar el reembolso del 100% del boleto. Dicho reintegro debe incluir el costo de la entrada más los cargos por el servicio de venta.

El marco legal agrega una sanción reparatoria. La ley contempla una compensación económica no menor al 20% del costo total del boleto para aquellos usuarios afectados por la cancelación o modificación de las condiciones pactadas al adquirir las entradas.

PUBLICIDAD

La normativa federal contempla una compensación mínima del 20% adicional para el usuario cuando el evento se modifica de forma unilateral. (Captura de pantalla YouTube)

Mariana Ochoa responsabiliza a su oficina mientras arrecia el reclamo de reembolsos

El contraste detonó en redes sociales tras la final del certamen, diversos usuarios exhibieron las grabaciones donde la cantante aseguraba que calificaría a las aspirantes frente a las nóminas oficiales de la organización, que confirmaron su ausencia definitiva.

La inconformidad de los seguidores en Jalisco creció cuando la propia Mariana Ochoa publicó en Instagram una fotografía junto a la reina saliente, la mexicana Fátima Bosch, tras coincidir como compañeras de asiento en el vuelo de regreso, evidenciando que viajó únicamente en calidad de espectadora.

La imagen compartida por Ochoa junto a la ex Miss Universo Fátima Bosch en el avión de regreso a México detonó las críticas de sus seguidores. (@soymarianaochoa)

Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la intérprete enfrentó las preguntas de los reporteros sobre su exclusión del jurado. La artista atribuyó la versión fallida a su equipo de relaciones públicas: “Sí, caray, fue una confusión de mi oficina, por eso subí un video aclarando que era una invitada especial”, declaró ante las cámaras antes de retirarse con el argumento de tener un compromiso privado en Puebla.

PUBLICIDAD

La cantante evitó aclarar cómo su oficina emitió comunicados formales con esa designación sin contar con un contrato o confirmación de la organización internacional, dejando sin respuesta la situación del público tapatío.

En la terminal aérea de la capital, la cantante declaró que la versión sobre su nombramiento como jueza derivó de un error de su oficina. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

La presentación en Zapopan mantiene congelados miles de pesos en taquilla bajo una justificación internacional que no existió en los registros formales.

Los compradores que decidan no esperar los 209 días hasta el 18 de junio de 2027 cuentan con el respaldo de la Profeco para exigir a Boletia la devolución íntegra de su dinero más la compensación obligatoria mientras la producción continúa en silencio sobre los reembolsos.

PUBLICIDAD