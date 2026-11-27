La muerte de Dulce Guadalupe, de 14 años, deja una investigación abierta sobre la violencia escolar y las condiciones de seguridad dentro de los planteles educativos. (Redes Sociales

Guardar

La muerte de Dulce Guadalupe, una estudiante de 14 años que permaneció hospitalizada luego de sufrir un golpe en la cabeza dentro de su escuela, conmocionó a la comunidad educativa de Zacatecas.

La adolescente falleció este jueves 26 de noviembre, después de resultar lesionada durante un partido de futbol en la Escuela Secundaria Federal Juan Pablo García, ubicada en la colonia Filósofos, en la capital del estado.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Educación Pública (SEP) expresó sus condolencias a los padres, familiares y amigos de la menor, así como a estudiantes, docentes y trabajadores del plantel. Mediante un comunicado, la dependencia lamentó su fallecimiento y manifestó su solidaridad con las personas cercanas a la adolescente.

El caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJE), que busca esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión y determinar si existieron responsabilidades por parte de quienes participaron en los hechos o tenían a su cargo la vigilancia de los estudiantes.

Dulce Guadalupe murió tras permanecer hospitalizada por un golpe en la cabeza

De acuerdo con la información proporcionada por familiares, Dulce Guadalupe sufrió una lesión en la cabeza durante un partido de futbol que se realizaba en las instalaciones de la secundaria.

PUBLICIDAD

La Fiscalía de Zacatecas investiga la agresión y posibles omisiones del personal escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los testimonios de sus parientes señalan que la adolescente habría tenido un altercado con otra estudiante. Según la versión de su tío, Juan Carlos Hernández, durante el encuentro deportivo surgió un conflicto entre integrantes de los equipos y la menor fue empujada, por lo que cayó y se golpeó la cabeza.

La estudiante fue trasladada al Hospital General de Zacatecas, donde permaneció internada en estado grave. Su familia recibió información médica sobre la falta de posibilidades de recuperación antes de que se confirmara su fallecimiento.

La muerte de la adolescente fue confirmada por autoridades educativas y sanitarias, luego de varios días de incertidumbre para sus familiares, quienes habían solicitado que se investigara lo ocurrido dentro del plantel.

PUBLICIDAD

Familia de la estudiante denunció presuntas omisiones en la atención

María Tovar, madre de Dulce Guadalupe, cuestionó la manera en que se atendió a su hija después de la caída. Según su testimonio, recibió una llamada telefónica para informarle que la adolescente había sufrido un accidente en la escuela y posteriormente fue trasladada al hospital.

Los familiares señalaron que el personal escolar tardó en solicitar ayuda médica tras la caída de Dulce. Crédito: Facebook - Reportero Mario Valenzuela

Sin embargo, la familia sostuvo que la situación no habría sido atendida con la rapidez necesaria. La madre señaló que transcurrieron aproximadamente 45 minutos antes de que se planteara avisar a la directora del plantel y solicitar ayuda.

También denunció que los estudiantes se encontraban sin supervisión durante el partido de futbol y cuestionó la actuación del personal escolar que habría intervenido después de la lesión.

PUBLICIDAD

Entre los señalamientos de los familiares destacan:

La presunta agresión de una compañera durante el partido de futbol.

El golpe en la cabeza que sufrió Dulce Guadalupe al caer.

La supuesta falta de vigilancia de docentes durante la actividad.

La demora que, de acuerdo con la familia, hubo para solicitar asistencia médica.

La denuncia presentada ante la Fiscalía estatal para exigir el esclarecimiento de los hechos.

Los familiares también acudieron al plantel para manifestarse y pedir justicia por la adolescente.

Fiscalía investiga la agresión y posibles responsabilidades en la secundaria

El fiscal general de Justicia de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que la institución recibió una denuncia por escrito y abrió una investigación para reconstruir lo sucedido.

La Fiscalía de Zacatecas abrió una investigación para esclarecer cómo ocurrió la agresión contra Dulce Guadalupe. Crédito: X/ @eleconomista

De acuerdo con la reconstrucción presentada por el funcionario, Dulce Guadalupe jugaba futbol durante la clase de educación física cuando otra estudiante la habría jaloneado, provocando que girara y cayera al suelo, después del golpe, la adolescente inicialmente habría indicado que se encontraba bien, pero posteriormente comenzó a vomitar.

La Fiscalía informó que una estudiante fue detenida por su probable participación en los hechos y que, al momento de darse a conocer los primeros avances, se investigaba el delito de lesiones calificadas, también señaló que se indagan posibles omisiones del personal docente relacionadas con el deber de cuidado.

PUBLICIDAD

Por su parte, el secretario de Educación de Zacatecas, Armando Delgadillo Ruvalcaba, indicó que existen versiones distintas sobre lo ocurrido y que la dependencia esperaría los resultados de las investigaciones antes de establecer si se trató de un accidente o de una agresión deliberada.

SEP expresa condolencias y ofrece acompañamiento a la familia

Tras confirmarse el fallecimiento, la SEP manifestó su solidaridad con los familiares de Dulce Guadalupe y reiteró su compromiso de impulsar entornos escolares seguros y libres de violencia.

Comunicado Oficial.

La dependencia señaló que busca fortalecer la prevención y la formación socioemocional para que las escuelas sean espacios de convivencia y aprendizaje sin violencia. También hizo un llamado a estudiantes, docentes, directivos y madres y padres de familia a participar en el fortalecimiento de las comunidades escolares.

PUBLICIDAD

Las autoridades del Gobierno de Zacatecas informaron que mantienen las investigaciones correspondientes y que brindarán acompañamiento a la familia durante este proceso.

El caso de Dulce Guadalupe deja una investigación abierta sobre las circunstancias de su lesión y la atención que recibió dentro de la secundaria. Mientras la Fiscalía trabaja para esclarecer los hechos, sus familiares mantienen su exigencia de justicia por la muerte de la adolescente.