Tras poner fin a su matrimonio de 17 años con el hijo del expresidente, ambos han encontrado una dinámica para acompañar a Isabella y Victoria como padres en familia. (Especial)

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Después de seis años fuera de la televisión, Rebeca Sáenz reabrió la conversación sobre una etapa que transformó su vida personal.

La conductora habló de su ruptura con Ernesto Zedillo Jr., la relación de sus hijas con Nicolás Buenfil y aclaró las versiones que surgieron al ser vista con Michel Kuri.

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Rebeca Sáenz habó sobre su vida personal tras permanecer seis años fuera de la televisión. (Instagram/ @rebecasaenzc)

Las fotografías junto al empresario, expareja de Lucero, alimentaron rumores de un romance. En este sentido, la periodista reconoció que ambos salieron, pero aclaró que esa cercanía nunca se convirtió en un noviazgo ni en una relación estable.

Rebeca Sáenz reveló qué ocurrió realmente con el ex de Lucero

Las fotografías de hace años con Rebeca Sáenz junto a Michel Kuri llamaron la atención por los antecedentes sentimentales de ambos: ella había terminado su matrimonio con Ernesto Zedillo Jr., mientras que el empresario fue pareja de Lucero durante varios años.

La conductora abordó el tema durante una entrevista con Jimena Pérez “La Choco” para Ventaneando. Sáenz aceptó que compartió salidas con Kuri, aunque aclaró que nunca sintió la necesidad de explicar públicamente cada aspecto de su vida.

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Al describir el vínculo, Rebeca marcó una distancia entre convivir con alguien y formalizar: “Sí tuvimos una relación. Salíamos. Nunca fuimos novios”.

La conductora aseguró que la difusión de la fotografía con Michel Kuri magnificó las versiones sobre un romance, ya que nunca formalizaron un noviazgo. (RS)

La conductora sostuvo que la fotografía tomada durante un evento agrandó el tamaño de la historia. Para ella, el interés surgió por por tratarse de “la exesposa de Ernesto Zedillo” y “el exnovio de Lucero”.

Sáenz se refirió a Michel en buenos términos y lo describió como alguien cercano: “Es un tipazo, es muy lindo, salíamos. Y justamente en ese evento nos toman esta foto”.

Así, la aclaración de Rebeca Sáenz deja la historia en un punto preciso: hubo salidas y una buena relación con Michel Kuri, pero nunca un noviazgo: “En realidad estábamos saliendo. No había una relación sólida”.

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El divorcio de Ernesto Zedillo Jr. dejó una nueva dinámica familiar

La separación de Rebeca Sáenz y Ernesto Zedillo Jr. ocurrió después de 17 años de matrimonio. La pareja dio como fruto el nacimiento de Isabella y Victoria, quienes también enfrentaron los cambios que implicó el final de la relación de sus padres.

Sáenz no presentó el divorcio como un episodio sencillo. La conductora reconoció que la ruptura abrió un periodo complejo para ella y sus hijas, aunque considera que la relación había llegado a un punto en el que la separación era lo mejor.

Al recordar ese momento, habló de la carga emocional que tuvo la decisión: “Fue muy fuerte, muy duro. Fue un proceso de mi vida, pero era inevitable, iba a suceder”.

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La separación entre Rebeca Sáenz y Ernesto Zedillo Jr. ocurrió tras 17 años de matrimonio. (Instagram/ @rebecasaenzc)

La ruptura no rompió por completo su comunicación. Rebeca aseguró que ambos encontraron una manera distinta de convivir y acompañar a sus hijas: “Ernesto y yo tenemos una gran amistad, somos muy cercanos y tenemos una familia padrísima”.

De esta manera, la relación con Ernesto Zedillo Jr. tomó otra forma, con sus hijas como punto de encuentro y una amistad que, según dice, les permitió atravesar una separación que dejó huella en los cuatro: “Mis dos hijas ya lo pudieron superar. Claro, fue un golpe fuerte”.

Nicolás Buenfil encontró un lugar en la familia de sus hermanas

Nicolás Buenfil es hijo de Ernesto Zedillo Jr. y Érika Buenfil. Por esa razón, es medio hermano de Isabella y Victoria, las hijas que él tuvo con Sáenz.

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La conductora relató que sus hijas sabían de la existencia de Nicolás desde que tenían entre cuatro y seis años. Por eso, cuando ella tuvo la oportunidad de conocerlo, el joven ya formaba parte de su vida.

El primer encuentro con Buenfil le generó nervios. Rebeca recordó que, cuando supo que visitaría su casa, se preparó para recibirlo con emoción y expectativa.

La convivencia fluyó desde el inicio. Tras conocerlo, la periodista contó que la conversación surgió con naturalidad: “Nos sentamos ya de pierna cruzada al chisme” .

Hoy afirma que lo considera parte de la familia y que su casa siempre estará abierta para él: “Mi casa y mi corazón van a estar abiertos” .

Sáenz señaló que siempre respaldó que Ernesto tuviera contacto con su hijo: “Los hijos deben tener esa convivencia y ese vínculo con los padres”.

Isabella y Victoria conocieron la existencia de su medio hermano Nicolás Buenfil, hijo de la actriz y Zedillo Jr., desde la infancia. (Instagram)

Entre la separación, las postales con Michel Kuri y el reencuentro de las familias, Rebeca Sáenz impulsa su pódcast y habla de una vida que cambió de forma, pero no perdió sus vínculos.