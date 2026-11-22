Partidos de oposición acusaron a Claudia Sheinbaum y a Morena de "descarrilar" la elección de 2027. Crédito: Presidencia

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Este sábado, militantes del Partido Acción Nacional (PAN) y de Somos consideraron que la presidenta Claudia Sheinbaum y su partido, Morena, ya “descarrilaron” la elección de 2027, al apoderarse del Instituto Nacional Electoral (INE).

Aclararon que la oposición lo único que ha exigido es que haya un árbitro independiente, luego de que se hicieron públicos los presuntos escándalos de corrupción de la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala.

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Oposición advierte que Sheinbaum y Morena ya “descarrilaron” la elección de 2027

Los representantes de ambos partidos, también, condenaron el tono del discurso de la presidenta en el desfile militar del 20 de noviembre, al señalar que, como jefa de Estado, convirtió el acto conmemorativo de la Revolución en un mitin partidista y de propaganda, por descalificar a la oposición en su demanda de un proceso electoral equitativo.

Un diario de circulación nacional reportó que Jorge Triana, vocero del PAN, respondió a la afirmación de Sheinbaum Pardo sobre que la oposición busca deslegitimar el proceso electoral.

El vocero del PAN, Jorge Triana, respondió a los dichos de Claudia Sheinbaum. Imagen: Cámara de Diputados

El vocero panista sostuvo que es la propia presidenta quien está acostumbrada a esa dinámica, pues el fenómeno se repite desde que el expresidente Andrés Manuel López Obrador presionaba al INE.

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“Los únicos que son especialistas en descarrilar procesos son ellos. Nosotros lo que queremos es un árbitro autónomo, un árbitro independiente de todo partido político y ellos lo que quieren es un árbitro dependiente de su partido político. Esa es la diferencia abismal entre la visión que tiene el gobierno y la presidenta y nosotros.

“Son especialistas en dinamitar procesos electorales, esta no era la excepción. Ellos tienen la idea de que pueden hacerlo minando el Instituto desde adentro, por eso pusieron una morenista al frente, por eso le dieron superpoderes para designar a los cargos directivos internamente, por eso estuvieron sangrando al erario a través del INE y golpeando al árbitro desde adentro, orientando la votación para la fraudulenta sobrerrepresentación en Cámara de Diputados, orientando la votación sobre los acordeones. La presidenta está acostumbrada a eso, a descarrilar el proceso electoral”, respondió el vocero panista.

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México ya está en emergencia nacional

Por otro lado, Triana advirtió que México ya se encuentra en “emergencia nacional” en materia democrática, porque la presidencia del INE fue cooptada por el oficialismo, mismo que llegó al Consejo General, y ahora desean que las empresas que se encargan de imprimir el material electoral sean avaladas por Morena, empezando por Talleres Gráficos.

El panista sostuvo que, ante el posible castigo de la ciudadanía por los escándalos de narcopolítica, corrupción, abusos y excesos, la presidenta y su partido buscan capturar al árbitro electoral. El objetivo, según el vocero blanquiazul, es blindarse para no perder ningún voto y asegurar una elección que no son capaces de ganar con un buen gobierno.

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La presidenta arremetió contra la oposición durante la conmemoración de la Revolución mexicana. Crédito: Presidencia

Proceso electoral ya está deslegitimado por la imposición de Guadalupe Taddei: Acosta Naranjo

Por su parte, el dirigente nacional de Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, acusó que, desde ahora, el proceso ya se encuentra deslegitimado por la imposición de Guadalupe Taddei y dado que Sheinbaum no deja de entrometerse en la elección, a pesar de que la Constitución lo prohíbe.

“Lo que queremos es que haya una elección libre, limpia, donde el voto cuente y donde la ley se respete. Quien deslegitima la elección es la presidenta de la República, violando el artículo 134 de la Constitución, que le prohíbe participar en el proceso electoral bajo cualquier circunstancia. Y la presidenta no se calla.

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“Está peor que Vicente Fox en el 2006. Ella se queja de Vicente Fox, pero en este momento está peor. Interviene e interviene e interviene para golpear, agredir a los distintos partidos de oposición, a los ciudadanos que se expresan, y en particular con Somos ha tenido una ofensiva mediática sin ningún pudor y con toda la fuerza del Estado. Es ella que deslegitima la elección”, declaró el presidente del partido de reciente creación a un diario de circulación nacional.

Sheinbaum debe ser la presidenta de “todos los mexicanos”

Desde el punto de vista de Acosta Naranjo, Sheinbaum debe hacer un esfuerzo para ser la presidenta de todos los mexicanos, no solo de su partido y dejar de perseguir a los institutos políticos de oposición.

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Guadalupe Acosta Naranjo también reviró a la presidenta. | SOMOS

Respecto al mensaje de la primera mandataria en el desfile del 20 de noviembre, el líder de Somos lamentó que, ante las Fuerzas Armadas y en un acto que es para conmemorar un hecho histórico, la presidenta lo haya convertido en un mitin de Morena.

“Un evento de unas características muy formales, muy tradicionales, terminó convertido por la presidenta en un mitin de su partido, para denostar a la oposición”, indicó.

Va creciendo la inconformidad entre la oposición, pues representantes de PAN y Somos advirtieron que Claudia Sheinbaum y Morena ya “descarrilaron” el proceso electoral de 2027 al apoderarse del INE.

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