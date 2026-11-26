Durante los Premios Rolling Stone en Español 2026, la conductora destacó el valor de las mujeres que denuncian violencia y explicó que usa su plataforma para respaldar causas con las que se identifica. (Especial)

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En una noche dedicada a la música, las series y los discursos de celebración, Zuria Vega tomó distancia por unos minutos de la conducción de los Premios Rolling Stone en Español 2026 para referirse a una conversación que continúa abierta fuera de los escenarios: la lucha de Sasha Sokol contra Luis de Llano.

La actriz habló en un encuentro ante la prensa sobre el valor de denunciar hechos de violencia y sobre el lugar que pueden ocupar las figuras públicas frente a esas causas.

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La defensa de Sasha Sokol exige que el productor admita la asimetría de poder y que la cantante tenía 14 años al comenzar la relación. (Especial)

Sus palabras llegaron mientras Sokol mantiene una disputa por el cumplimiento de la disculpa pública ordenada en la sentencia civil contra el productor.

Zuria Vega reconoció la lucha de las mujeres que deciden romper el silencio

La actriz no habló desde una relación directa con Sasha Sokol o Luis de Llano. Su postura partió de la dimensión pública que adquirió el caso y del antecedente que dejó para quienes deciden acudir a la justicia después de años de silencio.

El proceso promovido por Sasha concluyó con una sentencia civil por daño moral contra el productor, la cual quedó firme en junio de 2025. La resolución reconoció su responsabilidad civil y estableció medidas de reparación, entre ellas una indemnización, un curso de sensibilización y una disculpa pública.

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Zuria Vega aprovechó la conducción de los Premios Rolling Stone en Español 2026 para respaldar la lucha jurídica de Sasha Sokol. (Instagram/ @ zuriavvega)

Zuria se refirió a quienes enfrentan experiencias de violencia y deciden hacerlas públicas: “Todas las mujeres que se atreven a alzar la voz son valientísimas y merecen absolutamente todo mi respeto y el de todos y todas”.

Luego amplió su reflexión sobre el silencio colectivo: “Creo que parte de tener una plataforma y una voz y muchos seguidores o gente que me escucha, para mí es importante sumarme a las causas con las que resueno”, expresó antes de finalizar: “La indiferencia te hace inmune a la injusticia”.

Así, la actriz vinculó ese respaldo con el uso que busca dar a su presencia frente al público. Señaló que una plataforma implica la posibilidad de acompañar causas con las que se identifica, sobre todo cuando ponen en discusión conductas que suelen quedar relegadas.

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La disputa por la disculpa pública de Luis de Llano volvió a colocar el caso en el centro

El pronunciamiento de Vega, también esposa de Alberto Guerra, ocurre cuando la discusión entre Sokol y De Llano vuelve a ocupar espacio público por el cumplimiento de las medidas dictadas en el juicio civil.

El equipo jurídico de Sasha Sokol informó que un juzgado rechazó el video que Luis de Llano difundió como disculpa pública a principios de noviembre, debido a que el mensaje no se ajustó a los términos establecidos por la autoridad.

La defensa de la cantante señaló que la disculpa debía reconocer que ella tenía 14 años al inicio de la relación, la desigualdad de poder existente y que sus padres no conocían ni consintieron el vínculo.

De Llano , por su parte, sostuvo que el texto exigido podía implicar una autoincriminación . Sus representantes han insistido en que el caso corresponde a una sentencia civil por daño moral y no a una condena penal .

La representación de Sasha afirmó que la autoridad ordenó retirar el video y dictó 36 horas de arresto administrativo por incumplimiento.

Un juzgado rechaza el video de disculpa presentado por Luis de Llano por incumplir las condiciones fijadas por la autoridad judicial. (Redes sociales)

Más de un año después de que la condena quedó firme, el conflicto sigue sin cerrarse. La discusión dejó de estar en los tribunales de apelación y pasó al cumplimiento concreto de lo que Luis de Llano debe hacer frente a Sasha Sokol.

La prevención del abuso sexual infantil también estuvo en el mensaje de la actriz

Zuria Vega aprovechó el encuentro para hablar de las actividades de concientización en las que ha participado. Explicó que la prevención del acoso y del abuso sexual infantil forma parte de las causas que ha decidido acompañar desde su trabajo público.

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La actriz sostuvo que el tema requiere una respuesta que no recaiga solo en las víctimas. “Creo que todos tendríamos que estar ocupados”, dijo al referirse a la necesidad de atender la violencia contra niñas y niños.

Durante esa misma intervención, Vega afirmó que México ocupa el primer lugar mundial en abuso sexual infantil. La declaración fue planteada como parte de su postura personal y no estuvo acompañada por una fuente estadística durante la entrevista.

Sasha Sokol expresó su solidaridad con la escritora Ximena Santaolalla tras la difusión de su testimonio sobre agresiones sufridas en la infancia. (X/Sasha Sokol)

Sus palabras coincidieron con una jornada de nuevos pronunciamientos de Sasha Sokol. La cantante expresó su respaldo a la escritora Ximena Santaolalla, quien hizo público un testimonio de abuso sufrido en la infancia. Sokol escribió que “la verdad incomoda, pero incomoda más el silencio porque genera impunidad”.

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Entre el reclamo de Sokol para que se cumpla la sentencia y el llamado de Vega a no normalizar la injusticia, la ceremonia dejó una conversación que fue más allá de los reflectores: la que se abre cuando una voz pública decide no guardar silencio.