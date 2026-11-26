El Kitty Fest Bazar Navideño ofrece acceso gratuito para las familias y seguidores de Sanrio en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Kitty Fest Bazar Navideño llegará a Ciudad de México con rifas, una villa temática inspirada en Hello Kitty, espacios para fotografías y venta de productos de temporada. La entrada será gratuita y el encuentro estará pensado para familias, seguidores de Sanrio y personas que busquen regalos decembrinos.

La programación difundida contempla actividades durante el fin de semana del 5 y 6 de diciembre en dos sedes: el Parque Francisco Villa, conocido como Parque de los Venados, y el Salón LUX del Deportivo SME. Cada lugar tendrá horarios propios.

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El bazar navideño de Hello Kitty ofrecerá una experiencia sin costo de acceso que combinará puestos de venta, rifas, una ambientación alusiva a la temporada y escenarios para fotos. Los asistentes no necesitarán comprar boleto ni reservar lugar, aunque deberán considerar la sede y el horario de cada jornada.

La villa temática y los spots para fotos formarán parte del recorrido

La propuesta tendrá una villa navideña inspirada en Hello Kitty como uno de sus principales atractivos. El espacio buscará recrear una ambientación vinculada con el personaje y con las celebraciones de diciembre.

El evento también contará con spots para fotografías. La invitación contempla acudir con ropa navideña o con un atuendo inspirado en Hello Kitty para aprovechar los escenarios preparados para los visitantes.

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El formato está dirigido a públicos de distintas edades. Las niñas y los niños podrán recorrer el bazar junto con sus familias, mientras que los seguidores del universo de Sanrio encontrarán un punto de reunión para conocer productos y disfrutar de una actividad temática.

Hello Kitty fue creada por Yuko Shimizu para la compañía japonesa Sanrio en 1974. El personaje mantiene presencia entre distintas generaciones y comparte seguidores con figuras como My Melody, Cinnamoroll, Pompompurin y Kuromi.

El evento decembrino programa actividades el 5 y 6 de diciembre en dos sedes de la capital. (KITTY Queens MX)

Las rifas incluirán regalos para los asistentes

El Kitty Fest tendrá rifas de regalos entre quienes acudan al bazar. La información disponible no precisa el sistema de participación, aunque esta actividad integra la lista de sorpresas previstas durante las jornadas.

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La propuesta combinará el recorrido por los puestos con dinámicas para el público. De esa manera, la visita no quedará limitada a las compras y permitirá participar de una experiencia centrada en la temática navideña.

Los asistentes podrán buscar objetos para regalar o sumar piezas a sus colecciones. El encuentro reunirá mercancía decorativa, artículos personales y opciones gastronómicas con referencias a Hello Kitty.

La convocatoria se presenta como una alternativa para quienes disfrutan de los bazares temáticos y de los personajes de Sanrio. También será una oportunidad para tomar fotografías, recorrer la villa navideña y conocer los productos que ofrecerán los expositores.

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Hello Kitty, personaje creado por Yuko Shimizu en 1974, encabeza la reunión junto a figuras como My Melody y Kuromi. (REUTERS/Toby Melville)

Habrá velas, cerámica, ropa, postres y artículos decorativos

La venta de productos incluirá piezas de cerámica para pintar, cremas, perfumes temáticos, muñecos de crochet y velas. También estarán disponibles decoraciones navideñas, ropa, postres y otros artículos de temporada.

La variedad anunciada permitirá encontrar propuestas para distintos gustos. Los visitantes podrán adquirir objetos decorativos, accesorios inspirados en el personaje y alternativas para los regalos de diciembre.

El bazar reunirá productos asociados tanto con la Navidad como con Hello Kitty. Esa combinación será parte de la identidad de esta edición, que trasladará los motivos de la temporada a los objetos disponibles en los puestos.

La actividad también permitirá que los seguidores del personaje convivan en un ambiente familiar. El encuentro concentrará opciones para quienes buscan piezas de colección, productos hechos a mano o artículos que mantengan la estética característica de Sanrio.

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El Parque de los Venados y el Deportivo SME tendrán horarios diferentes

Una de las jornadas se realizará en el Parque Francisco Villa, también identificado como Parque de los Venados. Allí, las actividades comenzarán a las 11:00 y terminarán a las 18:30.

La otra sede será el Salón LUX del Deportivo SME. En ese espacio, el bazar abrirá a las 10:30 y concluirá a las 17:30.

El recinto de Coapa aparece ubicado en Calzada del Hueso 380. Otra referencia del evento consigna el número 381 para el Deportivo SME, por lo que conviene revisar la información de la organización antes de salir.

Los horarios diferentes requieren que los asistentes organicen su visita de acuerdo con el lugar elegido. La programación no indica que sea necesario acudir a ambas sedes para disfrutar de las actividades anunciadas.

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La villa temática inspirada en Hello Kitty incluye escenarios preparados para fotografías con atuendos festivos. (REUTERS/Toby Melville)

La entrada no tendrá costo ni exigirá reservación previa

El acceso al Kitty Fest será gratuito. Las personas interesadas podrán ingresar sin comprar boletos y sin realizar una reservación, de acuerdo con la información difundida para el evento.

La gratuidad permitirá recorrer los espacios temáticos y participar del ambiente general sin un gasto de ingreso. Las compras de productos quedarán sujetas a la decisión de cada visitante.

El bazar reunirá en un mismo plan la villa navideña, los spots fotográficos, las rifas y los puestos de venta. La convocatoria está abierta a quienes quieran acercarse al mundo de Hello Kitty durante el primer fin de semana de diciembre.

Para conocer actualizaciones sobre la organización, las personas interesadas podrán consultar el evento publicado en Facebook y las redes sociales de Kitty Queens MX.