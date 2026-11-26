Mon Laferte presenta su Femme Fatale Tour en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el sábado 22 de mayo de 2027. (REUTERS/Mario Anzuoni)

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Mon Laferte lleva su Femme Fatale Tour al Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el sábado 22 de mayo de 2027, con boletos que van desde 992 hasta 9,710 pesos, según publicó Ocesa el 25 de noviembre de 2026. La cantautora chilena da el salto a recintos de mayor capacidad tras agotar tres fechas consecutivas en el Palacio de los Deportes durante 2026.

La venta de boletos arranca con tres etapas desde el 27 de noviembre

La venta de boletos inicia con fases de preventa desde el 27 de noviembre de 2026 a través de Ticketmaster y taquillas del inmueble. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La comercialización de boletos se realiza a través de Ticketmaster y en las taquillas del Estadio GNP Seguros. La Preventa Priority está programada para el viernes 27 de noviembre de 2026. La Preventa Banamex arranca el lunes 30 de noviembre a las 14:00 horas. La Venta General inicia el martes 1 de diciembre de 2026 a la misma hora. Desde el 26 de noviembre ya está activa la Venta Beyond para accesos anticipados.

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Los boletos van de 992 a 5,158 pesos en zonas regulares

Las entradas en zonas regulares para el espectáculo tienen costos que van desde 992 hasta 5,158 pesos. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La zona más accesible del recinto es Naranja C, con precios de 992, 1,190 y 1,548 pesos. Verde C ofrece accesos a 1,240, 1,488 y 1,984 pesos. General B y PCD tienen un precio fijo de 1,240 pesos. La zona Coca-Cola tiene tres opciones: 1,860, 2,232 y 2,790 pesos. Verde B va de 2,604 a 3,437 pesos. Gradas GNP contempla tres precios: 2,852, 3,422 y 3,765 pesos.

Las zonas Platino alcanzan hasta 5,158 pesos por acceso

La sección Platino A fija el costo mayor de los accesos regulares con un precio de 5,158 pesos más cargos por servicio. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La sección Platino E tiene un costo de 2,976 pesos. Platino D sube a 3,286 pesos y Platino C a 3,472 pesos. Platino B ofrece dos precios: 3,720 y 4,836 pesos. La zona Platino A es la más cara dentro de los boletos regulares, con valores de 3,968 y 5,158 pesos. Todos los precios están sujetos a un cargo por servicio que se agrega durante el proceso de compra, más un cargo único de 50 pesos por procesamiento de orden independientemente del número de entradas adquiridas.

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Los paquetes VIP incluyen tres zonas con precios de hasta 9,710 pesos

Ocesa pone a la venta paquetes VIP para el concierto con importes que alcanzan hasta 9,710 pesos en Platino A. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ocesa también puso a la venta paquetes VIP en tres zonas diferenciadas. El paquete VIP en General B tiene un precio de 5,270 pesos. Las opciones en Gradas GNP son dos: 6,765 y 7,336 pesos. El paquete VIP más alto corresponde a la zona Platino A, con un valor de 9,710 pesos. El show del Estadio GNP Seguros tiene programado inicio a las 21:00 horas y el recinto se ubica en Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco s/n, en la Ciudad Deportiva.

El concierto incluirá temas de Femme Fatale Vol. 2, ausentes en las fechas del Palacio de los Deportes

El Femme Fatale Tour programa una segunda fecha en México para el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara el 29 de mayo de 2027. (REUTERS/Caroline Brehman)

La presentación en el Estadio GNP Seguros incorporará canciones de Femme Fatale Vol. 2, el álbum de 20 pistas lanzado en 2026, que no formó parte del repertorio en las tres noches del Palacio de los Deportes porque el disco aún no había sido editado. Femme Fatale Vol. 2 combina blues, folk, punk y rock alternativo, e incluye colaboraciones con St. Vincent, Javiera Electra y GRTSCH. El volumen original, Femme Fatale, es el décimo álbum de estudio de Mon Laferte, publicado el 24 de octubre de 2025 a través de Sony Music Latin. Ese disco de 14 canciones, producido junto a Manú Jalil, mezcla jazz, bolero y soul latino.

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El Femme Fatale Tour también pasará por Guadalajara el 29 de mayo de 2027

'Femme Fatale' combina jazz, bolero, soul, pop tradicional y cabaret, e incluye colaboraciones de Nathy Peluso, Natalia Lafourcade y Silvana Estrada - crédito cortesía Mon Laferte

La gira en México no se limita a la capital. El 29 de mayo de 2027, Mon Laferte se presentará en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara, en la segunda fecha confirmada para el país. El Femme Fatale Tour también tuvo un recorrido de 28 fechas por Estados Unidos y Canadá, con actuaciones en Radio City Music Hall de Nueva York, el Kia Forum de Los Ángeles y la Allstate Arena de Chicago, entre otros recintos. En Europa, la gira contempla paradas en Madrid, París, Estocolmo, Berlín, Londres y Bruselas, donde Mon Laferte ofrecerá su primer concierto como cabeza de cartel el 18 de enero de 2027. La cantautora acumula 28 nominaciones al Grammy Latino a lo largo de su carrera, entre ellas seis por Femme Fatale en la edición más reciente, incluyendo Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año.