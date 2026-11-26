Guardar

Belinda y Danna Paola clausuraron más de dos décadas de presunta rivalidad con una aparición conjunta en el escenario de Mentiras el Musical.

La reunión ante miles de espectadores en la Ciudad de México disolvió una narrativa de confrontación profesional nacida en los foros de televisión infantil en el año 2000.

PUBLICIDAD

Entre ambas cantantes acumulan más de 15 millones de discos vendidos a lo largo de sus trayectorias artísticas. La puesta en escena de Morris Gilbert, que supera las 4 mil representaciones, sirvió como el punto de encuentro donde ambas intérpretes sellaron su interacción con un beso frente al público.

El hecho escénico desmontó la disputa comercial que las televisoras promovieron durante su niñez. La escena quedó registrada en video por los asistentes y sumó millones de reproducciones en plataformas digitales durante las primeras horas de difusión.

Danna besó a Belinda durante el número "Amiga mía" en la función de cierre de "Mentiras All Stars" en el Auditorio Nacional, un momento que detonó euforia entre el público y se volvió viral en redes sociales. (X @CarneDeAzucar)

Televisa Niños fomentó la competencia de audiencias desde el año 2000

Belinda debutó en la pantalla chica con “Amigos x siempre” en el año 2000, bajo la producción ejecutiva de Rosy Ocampo. El esquema continuó en 2001 con “Aventuras en el tiempo” y en 2002 con “Cómplices al rescate”, proyecto que generó giras multitudinarias y discos de platino antes de su salida intempestiva del elenco.

PUBLICIDAD

En paralelo, Danna Paola asumió los roles protagónicos de la barra infantil en Televisa. Tras apariciones iniciales en “Plaza Sésamo”, encabezó “María Belén” en 2001, melodrama que registró emisiones en más de diez países y dio paso a presentaciones masivas.

La barra de programación infantil se extendió con melodramas como “¡Vivan los niños!" en 2002 y “Amy, la niña de la mochila azul” en 2004. Durante ese periodo, las revistas juveniles y las mediciones de rating fomentaron comparaciones directas sobre la rentabilidad comercial de cada actriz.

Bajo la producción de Televisa Niños ambas consolidaron las primeras marcas infantiles con transmisiones simultáneas en más de diez países. (Especial )

La transición discográfica de 2003 a 2009 dividió a los clubes de seguidores

Belinda se desmarcó de los elencos infantiles en 2003 con su álbum homónimo. La consolidación de su catálogo llegó en 2006 con “Utopía”, producción grabada en Europa que derivó en nominaciones a los premios Grammy Latino y contratos de distribución internacional.

PUBLICIDAD

Danna Paola mantuvo presencia estelar en la pantalla abierta hasta culminar la etapa escolar con “Atrévete a soñar” en 2009. La adaptación mexicana generó más de 50 conciertos en vivo en recintos de alta capacidad como el Auditorio Nacional.

El mercado juvenil colocó a las dos intérpretes en una disputa por los primeros lugares de radio y ventas físicas. Pese a que las comunidades de seguidores construyeron un choque mediático por el control del género pop en México, ninguna de las cantantes emitió descalificaciones públicas contra la otra.

El mercado juvenil colocó a las dos intérpretes en una disputa por los primeros lugares de radio y ventas físicas. (Foto: Instagram@dannapaola/@belindapop)

Redes sociales y comparaciones de vestuario reavivaron el distanciamiento aparente

La narrativa de conflicto reapareció en la discusión pública en junio de 2021 por motivos de imagen. Danna Paola difundió fotografías con un enterizo multicolor de diseñador para promocionar el sencillo Mía; horas más tarde, Belinda publicó una sesión fotográfica con la misma prenda en sus perfiles oficiales.

PUBLICIDAD

El incidente reactivó señalamientos entre internautas y comentarios de sus equipos de trabajo. Danna Paola atajó los rumores en una entrevista para el programa “Hoy” en 2024: “Eso lo crea la prensa y los fans; la verdad es que siempre la he admirado. Lo que se crea afuera es muy de telenovela, pero no, para nada, nos llevamos muy bien”.

Por su parte, Belinda descartó en diversos encuentros con medios cualquier rivalidad en la industria: “A mí sí me gustaría algún día cantar junto a ella, la admiro demasiado y he estado al pendiente de su trabajo”.

En junio de 2021, el uso coincidente de un traje de diseñador para la promoción del sencillo "Mía" desató una confrontación en redes sociales que ambas intérpretes desmintieron posteriormente en declaraciones a la prensa. (Ig: @dannapaola) (@belindapop)

Los Spotify Awards y reuniones privadas marcaron el acercamiento público

El primer encuentro público ocurrió el 5 de marzo de 2020 en el Auditorio Nacional durante la entrega de los Spotify Awards. Ambas artistas posaron en el área de camerinos y difundieron la fotografía con la leyenda: “Las mujeres estamos para apoyarnos, no para competir”.

PUBLICIDAD

Aquel acercamiento abrió un canal de comunicación directo. En octubre de 2024, ambas coincidieron en la fiesta anual de disfraces organizada por Belinda en la capital del país, donde compartieron escenario social con figuras como Kenia Os.

En octubre de 2024, ambas coincidieron en la fiesta anual de disfraces organizada por Belinda, donde compartieron escenario social con figuras como Kenia Os. (Instagram)

La producción de Mentiras el Musical materializó el reencuentro en el ámbito profesional. Durante una escena compartida, Danna Paola tomó la iniciativa frente al micrófono y besó a Belinda ante la audiencia, cerrando de forma definitiva dos décadas de versiones sobre un distanciamiento personal.

Detrás del impacto en redes sociales, empresas promotoras de espectáculos en México reactivaron las consultas formales con los equipos de ambas artistas para evaluar una gira compartida en foros de alta capacidad en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

El proyecto comercial, explorado inicialmente en 2022, busca capitalizar el interés conjunto en taquilla, aunque su concreción permanece sujeta a la compatibilidad de sus contratos discográficos vigentes.

Durante una escena compartida, Danna Paola tomó la iniciativa frente al micrófono y besó a Belinda ante la audiencia. (RS)

Detrás del beso en escena, la convergencia artística ya cuenta con respaldo discográfico formal. El 27 de agosto de 2026, Universal Music México publicó el sencillo “Dolce Vita”, una colaboración grabada en corte electropop que ambas compusieron junto al productor Alex Hoyer para el proyecto “Wet Dreams”.

El tema superó las 10 millones de reproducciones en plataformas de streaming durante sus primeras semanas y representó el primer registro comercial conjunto en sus carreras.

PUBLICIDAD