“Se acabó la era Taddei” en el INE tras renuncia de 140 personas, resalta Carla Humphrey. (x/@C_Humphrey_J)

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En palabras de la consejera Carla Humphrey en el Instituto Nacional Electoral (INE) “se acabó la era Taddei”, la cual ha derivado en la salida de 140 funcionarios que han presentado su renuncia luego del escándalo de corrupción que golpeó la credibilidad de la institución que organiza los comicios en México.

A las puertas del INE y ante medios de comunicación, la consejera destacó que a partir de la salida de Guadalupe Taddei como consejera presidenta, las decisiones son tomadas por consenso de quienes integran el Consejo General y no en secretismo u opacidad, mismas que permearon en el organismo desde 2023.

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Nuevos nombramientos en el INE son consensuados por todo el Consejo General

Respecto a los nuevos nombramientos que se han anunciado en las últimas semanas, “todo está consensuado, la era Taddei ya se acabó, todo lo platicamos”, destacó Humphrey.

Detalló que hay puntos en los que las diez personas que integran el consejo no están de acuerdo, sin embargo, “todas las decisiones se están tomando de forma colegiada”. Reiterando que el INE ya suma 140 separaciones del cargo o renuncias, una situación que ha sido dialogada con las áreas correspondientes.

“Les hemos pedido a las áreas que detecten quiénes son las personas que tienen alguna irregularidad en la contratación laboral para seguir con esta limpieza que es necesaria”, decisiones que se han tomado con miras a enfrentar el Proceso Electoral 2026-2027, el cual dio inicio el pasado 10 de septiembre.

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INE denuncia FGR Guadalupe Taddei (Diseño: Victor Cisneros/Infoabe México)

Analizan solicitudes de reingreso

Ante el cuestionamiento de medios de comunicación, respecto al posible reingreso de Jorge Egrén Moreno, quien se desempeñaba en la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) y renunció, Carla Humphrey precisó que se encuentra de manera provisional en otra área, mientras el Consejo General analiza su solicitud de reingreso.

“Hemos visto ya casos en el pasado, analizamos dos veces en Consejo General el reingreso de un exconsejero en Puebla, por ejemplo. Entonces tenemos que ver el beneficio institucional para determinar si sí se acepta que reingrese al servicio profesional”, comentó la consejera.

Agregó que este caso también concentra el tema de los derechos laborales del trabajador, los cuales están fundamentados en su pertenencia en el Servicio Profesional, generando que se diferencie entre los otros funcionarios que han salido del INE.

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Tres directivos de alto nivel del INE renunciaron tras el escándalo de Guadalupe Taddei. Crédito: Especial

Salida de Taddei llevó a mayor transparencia en el INE

“Cuando preguntábamos ‘ay, se enfermaron, todos presentaron su renuncia por enfermedad’. Hemos visto en la prensa el caso de una masajista, que la nana; hasta ahí hemos llegado, pero seguimos analizando”, compartió la respuesta que recibían como explicación cuando Taddei estaba al frente del INE.

Refirió que la renuncia de la exconsejera presidenta representó que pasaran de “un mandato oscuro, vertical, unipersonal, en el que no se nos daba ninguna información respecto a contrataciones o bajas”.

Entre las acciones principales que se han desarrollado se centra en las investigaciones emprendidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las denuncias presentadas en la Fiscalía General de la República (FGR).

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Auditoría Superior de la Federación sigue la red de corrupción entre trabajadores y proveedores del INE. (Foto: ASF)

Por su parte la ASF dio a conocer parte de las irregularidades encontradas en las primeras indagatorias, donde resaltó contratos con empresas fantasma, factureras y subcontratación, arrojando nombres de proveedores y su función en el engranaje de corrupción al interior del INE.