La frase de Glockner provocó cuestionamientos por los estereotipos de género que reproduce y por el contexto en que fue pronunciada. (Redes Sociales)

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El secretario de Arte y Cultura de Puebla, Fritz Glockner, generó cuestionamientos por referirse a las mujeres como “el maravilloso sexo que da vida” durante un acto relacionado con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La expresión ocurrió en el contexto de una jornada dedicada a denunciar las agresiones, combatir la desigualdad y reivindicar los derechos de las mujeres.

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La frase del funcionario del gobierno de Alejandro Armenta provocó críticas debido a que su referencia colocó la capacidad reproductiva de las mujeres como elemento central de su identidad, precisamente en una fecha en la que se busca visibilizar las distintas formas de violencia y los estereotipos de género que enfrentan.

¿Qué dijo Fritz Glockner sobre las mujeres durante el 25N?

Durante su intervención, Glockner expresó que era un placer encontrarse rodeado de mujeres, a quienes describió como “el maravilloso sexo que da vida”. Después de pronunciar esas palabras, señaló que en ocasiones se olvida esa característica y anunció que leería un texto relacionado con una canción de la cantautora mexicana Amparo Ochoa.

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Fritz Glockner generó críticas por referirse a las mujeres como “el maravilloso sexo que da vida” durante las actividades del 25N en Puebla. (Gobierno de Puebla)

“Evidentemente, es un placer estar rodeado del maravilloso sexo que da vida. De pronto se nos olvida eso”, manifestó el secretario.

Posteriormente, explicó que compartiría una composición de Ochoa y leyó parte de la canción Mujer, cuya letra aborda las críticas y señalamientos que reciben las mujeres cuando expresan sus ideas.

Sin embargo, la introducción que utilizó para referirse a ellas generó cuestionamientos por el significado de sus palabras y por el momento en que fueron pronunciadas.

La conmemoración del 25 de noviembre tiene como propósito llamar la atención sobre la violencia contra las mujeres y promover condiciones para que ejerzan plenamente sus derechos y libertades.

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Las críticas por reducir a las mujeres a su capacidad reproductiva

Entre las reacciones al comentario estuvieron los señalamientos de la escritora y promotora de la Ley Sabina, Diana Luz Vázquez, quien cuestionó que las mujeres fueran relacionadas con su sexualidad y capacidad de reproducción.

Diana Luz Vázquez cuestionó que Fritz Glockner se refiriera a las mujeres como “el maravilloso sexo que da vida” durante las actividades del 25N. (Diana Luz)

La activista consideró que este tipo de expresiones contribuyen a reproducir estereotipos sobre las mujeres y cuestionó el mensaje del funcionario en una fecha destinada a visibilizar las violencias que enfrentan.

Por su parte, la politóloga Marisol Calva también criticó la declaración, al señalar que la referencia dejaba de lado las capacidades, aportaciones y logros de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad.

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Las reacciones se centraron tanto en el contenido de la frase como en el contexto institucional en el que fue pronunciada, pues ocurrió durante las actividades relacionadas con una conmemoración internacional que busca combatir la discriminación y las desigualdades de género.

Fritz Glockner ofrece disculpas y explica la referencia a Amparo Ochoa

Después de las reacciones, el funcionario ofreció una disculpa pública y aseguró que no tuvo la intención de ofender, discriminar o minimizar a las mujeres con sus palabras.

Tras las críticas por su comentario, Fritz Glockner ofreció una disculpa pública y aseguró que nunca tuvo intención de ofender a las mujeres. (Redes Sociales)

Glockner explicó que la frase estaba relacionada con la introducción que preparó para leer la canción de Amparo Ochoa y reconoció que no contempló que la manera en que presentó el texto pudiera generar inconformidad.

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“Nunca tuve la intencionalidad de ofender”, sostuvo al solicitar la oportunidad de disculparse públicamente.

Para respaldar su explicación, mencionó que proviene de una familia en la que hay mujeres con distintas trayectorias y referencias, entre ellas una tía que describió como guerrillera, una hermana sexóloga y su prima, la antropóloga Valentina Glockner.

También rechazó que buscara minimizar a las mujeres por las decisiones que toman sobre sus cuerpos y pidió que se escuchara la obra de Amparo Ochoa, a la que atribuyó el sentido de su intervención.

La declaración ocurre en medio de los mensajes del gobierno de Puebla sobre violencia de género

La controversia se produjo mientras el gobierno de Alejandro Armenta mantiene entre sus acciones públicas la presentación de programas para atender la violencia contra las mujeres.

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En el encuentro se abordaron temas relacionados con la prevención de la violencia de género y los derechos de las mujeres. (Gobierno de Puebla)

El 23 de noviembre, el mandatario destacó los resultados de las Casas Carmen Serdán, un modelo de atención integral que ofrece protección, acompañamiento y alternativas de autonomía económica para mujeres víctimas de violencia.

Durante esa presentación informó que Puebla pasó del séptimo al lugar número 12 en incidencia de feminicidios, de acuerdo con los datos expuestos por su administración.

En el mismo acto, la coordinadora de las Casas Carmen Serdán, Carmen González Serdán, reportó más de 600 mil atenciones y anunció la ampliación de la cobertura con nuevos espacios en San Andrés Cholula y Chalchicomula de Sesma.

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Por su parte, la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, informó que existían 11 mil 349 carpetas de investigación relacionadas con distintos delitos contra las mujeres. De ellas, 7 mil 883 correspondían a violencia familiar, 525 a sustracción de menores, 482 a abuso sexual y 286 a acoso sexual.