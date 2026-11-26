Piratería en México golpea al comercio formal.(Cuartoscuro)

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La comercialización de productos pirata representa un desafío para los negocios formales en México, debido a que genera competencia desleal, reduce las oportunidades de inversión y afecta la conservación de empleos.

Ante este panorama, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) llamó a mantener las acciones contra la venta de mercancía apócrifa que infringe los derechos de propiedad industrial.

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Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo empresarial, reconoció los operativos de vigilancia y verificación efectuados durante 2026 por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), así como por dependencias como las secretarías de Economía y de Marina, además de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

Piratería en México genera pérdidas de 43 mil millones de pesos

De acuerdo con cifras del IMPI, el mercado de artículos falsificados ocasiona un impacto económico de 43 mil millones de pesos en el país, mientras que entre sus consecuencias se encuentra la desaparición de aproximadamente 70 mil puestos de trabajo cada año en la industria textil, debido a la fabricación y distribución de prendas apócrifas.

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La Canaco CDMX señaló que las repercusiones de esta actividad van más allá de las afectaciones financieras para las compañías que cumplen con las disposiciones legales, ya que los ingresos obtenidos mediante estas ventas pueden estar relacionados con el financiamiento de actividades delictivas, la evasión fiscal, el lavado de dinero y la explotación laboral.

En este contexto, Gutiérrez Camposeco destacó la importancia de la denominada “Operación Limpieza”, impulsada por el IMPI, al considerar que permite defender la propiedad industrial y atender las prácticas que perjudican tanto a los establecimientos formales como a los consumidores.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial calcula que la venta de productos apócrifos en México causa pérdidas de 43 mil millones de pesos y destruye 70 mil empleos al año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, indicó que esta estrategia refleja la participación de las autoridades federales y capitalinas para contener el ingreso y la distribución irregular de mercancías extranjeras, particularmente aquellas provenientes de Asia.

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El organismo se ha involucrado en esta labor mediante la documentación y presentación de denuncias durante varios meses por la presencia de productos asiáticos en el Centro Histórico de la CDMX. Con ello, busca contribuir a la protección de los negocios establecidos que cumplen con la normativa y generan fuentes de empleo formal.

Canaco CDMX advierte sobre costos de los pagos digitales para los negocios

Además de las afectaciones ocasionadas por la venta de mercancía apócrifa, Canaco CDMX se pronunció sobre los retos que implica la modernización de las operaciones comerciales. El organismo respaldó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, al considerar que puede agilizar las transacciones y favorecer el acceso de más personas a los servicios financieros.

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Sin embargo, advirtió que la incorporación de estas herramientas debe tomar en cuenta la capacidad económica de los establecimientos, principalmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes). Entre los gastos que representa esta transición mencionó las comisiones bancarias, la adquisición de terminales punto de venta (TPV), los sistemas tecnológicos y la preparación de los trabajadores.

Ante estas condiciones, la cámara rechazó que se establezca la obligación de aceptar únicamente medios electrónicos en ciertos sectores mientras los costos continúen siendo elevados.

Por ello, solicitó a las autoridades federales, al Poder Legislativo y a las instituciones financieras revisar las tarifas por operaciones digitales, también propuso comparar los cobros aplicados en México con los de otros integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y con los países de origen de los bancos que operan en territorio nacional.

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