(Zoológico de León)

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La Secretaría de Salud del Gobierno de México descartó de manera oficial la presencia de influenza aviar A(H5N1) en seres humanos tras el brote detectado en animales del Zoológico de León, en Guanajuato. De acuerdo con los resultados emitidos por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), las 26 muestras tomadas a personas que tuvieron contacto con ejemplares infectados resultaron negativas al virus.

Pese a que no existe riesgo de transmisión comunitaria ni casos confirmados en humanos, las autoridades determinaron mantener el cierre temporal del Zoológico de León como una medida estrictamente preventiva para contener la propagación del patógeno entre la fauna del lugar y cortar la cadena de contagio.

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Resultados del InDRE confirman cero contagios en humanos

A través de una tarjeta informativa difundida la noche del martes 25 de noviembre de 2026, la dependencia federal precisó que el análisis molecular aplicado a trabajadores y personas expuestas descartó cualquier infección derivada del contacto con fauna enferma.

Hasta el momento, el sistema de salud nacional sostiene que no existe evidencia de transmisión del virus entre personas ni registros de casos humanos vinculados a este incidente sanitario. Para garantizar el control de la situación, la Secretaría de Salud mantiene activos los protocolos de vigilancia epidemiológica en estrecha coordinación con:

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( SEMARNAT ).

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ( AGRICULTURA ), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ( SENASICA ).

Las autoridades sanitarias del estado de Guanajuato, operando bajo el enfoque integral de Una Salud.Origen del brote, resguardo de más de 470 aves y cierre del parque

Atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias federales y estatales, la administración del Zoológico de León informó que el recinto suspendió el acceso al público a partir del miércoles 25 de noviembre.

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De acuerdo con la información oficial, el episodio sanitario se originó días antes tras el hallazgo de aves silvestres migratorias muertas en el espejo de agua del lago central del parque. Tras la notificación veterinaria, los análisis moleculares y de aislamiento viral realizados en el laboratorio de bioseguridad nivel 2 de Celaya confirmaron que los ejemplares silvestres portaban influenza aviar de alta patogenicidad H5, mientras se desarrollan estudios complementarios de secuenciación genética en la Ciudad de México para rastrear su ruta migratoria.

Posteriormente, la administración del parque confirmó la detección de dos casos positivos de influenza aviar en mamíferos dentro de las instalaciones, lo que motivó el cierre preventivo al público para cortar la cadena de contagio y fortalecer los protocolos de bioseguridad.

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Como parte de la contención sanitaria, el zoológico implementó medidas de resguardo y aislamiento para proteger a las más de 470 aves que integran su colección permanente —entre ellas flamencos, cisnes, avestruces y psitácidos—, además de realizar la desinfección diaria de rutas de tránsito y zonas críticas. Por su parte, la autoridad agropecuaria corroboró que no existen granjas avícolas comerciales cercanas al foco de infección, descartando afectaciones a la producción alimentaria.

El recinto señaló que este fenómeno está ligado al paso estacional de aves migratorias entre octubre y marzo, periodo en el que se intensifica la vigilancia activa —como ocurrió en junio pasado, cuando un ganso presentó signos clínicos sospechosos que finalmente resultaron negativos.

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24 borregos muflones murieron en ataque de perros dentro del Zoológico de León (@YoAmoaLaCiencia/X)

Especialistas llaman a la calma y descartan emergencia epidemiológica

Ante la inquietud generada por el cierre del parque y el reporte de animales enfermos, el infectólogo Alejandro Macías señaló que la situación debe manejarse con prudencia y descartó que el evento represente una emergencia epidemiológica para la población general.

El especialista explicó que, si bien la influenza aviar A(H5N1) de alta patogenicidad se ha diseminado globalmente a través de aves migratorias y puede resultar letal para ciertas especies animales o personas en condiciones específicas, su comportamiento actual limita el riesgo de un brote masivo en humanos:

Baja eficiencia de contagio: El virus aún no se transmite de manera eficiente por la vía aérea entre seres humanos.

Requerimiento de contacto estrecho: La infección en personas demanda una exposición directa y prolongada con animales infectados o ambientes altamente contaminados.

Bajo riesgo poblacional: Es muy poco probable que este brote escale hacia un problema de salud pública comunitario en León o en el resto de la entidad.

Denuncia estado físico de rinoceronte en zoológico de León, Guanajuato (@YoAmoaLaCiencia/X)

Antecedentes recientes en la operación y cuidado animal del recinto

Esta contingencia sanitaria ocurre en un año marcado por diversas investigaciones, cuestionamientos sobre protocolos internos y tres cambios en la dirección general del Zoológico de León durante 2026, tras las salidas de Rigoberto Montes Palomares en enero y la revocación del nombramiento de Alejandro de Jesús Román Salazar en febrero, antes de la designación de la actual titular en abril.

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Entre los incidentes previos que han motivado revisiones administrativas y demandas de auditoría sobre el manejo de la fauna destacan:

Fallecimiento de una jirafa reticulada (26 de julio de 2026): El ejemplar murió tras quedar atorado en el perímetro de su área de exhibición al intentar alcanzar vegetación exterior, con una hipótesis inicial de broncoaspiración de contenido ruminal.

Deceso de una loba marina (2 de julio de 2026): Ocurrió tras complicaciones derivadas de un procedimiento de sedación durante una revisión médica.

Ataque de jauría a borregos muflones (diciembre de 2025): El ingreso de 12 perros externos al área de descanso provocó la muerte de 24 ejemplares, hecho que expuso vulnerabilidades en la seguridad perimetral y la videovigilancia del parque.

Tanto autoridades sanitarias como especialistas coinciden en que mantener el cierre temporal del zoológico resulta indispensable para supervisar la evolución clínica de la colección animal, contener el brote silvestre y garantizar condiciones óptimas de bioseguridad antes de reanudar las visitas del público.