Alfredo Ramírez, médico veterinario de 45 años y director de una fundación animalista fue baleado tras recibir amenazas Foto: Facebook

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El veterinario Alfredo Ramírez, fundador de la Fundación HOPE, fue atacado a balazos cuando llegaba a su domicilio en la colonia Loma Linda, en Puebla capital. El rescatista resultó herido en una pierna, con fracturas de tibia y peroné, mientras la Fiscalía General del Estado de Puebla indagaba si había recibido amenazas por su trabajo con perros y gatos.

El ataque ocurrió en la Segunda Privada de la 6 Sur, donde dos hombres vestidos de negro que viajaban en motocicleta habrían esperado al veterinario en las inmediaciones de su vivienda. Los agresores le dispararon en varias ocasiones y escaparon después de la agresión.

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La información disponible presentó diferencias sobre la fecha del ataque: una versión lo ubicó durante la noche del martes 24 de noviembre, mientras otra señaló que ocurrió la tarde del lunes 23. En ambos casos, se indicó que el veterinario fue interceptado justo al llegar a su casa.

Uno de los proyectiles alcanzó una de sus piernas y provocó las fracturas. Otros disparos dejaron marcas en distintos puntos del lugar, de acuerdo con los primeros informes sobre la agresión.

Hace cinco años ya habían disparado contra la fachada de su fundación Foto: Facebook

Vecinos solicitaron ayuda tras escuchar las detonaciones

Las detonaciones alertaron a habitantes de Loma Linda, quienes pidieron apoyo mediante el número de emergencias 911. Elementos de la Policía acudieron al domicilio para atender al lesionado y resguardar la zona.

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Alfredo Ramírez recibió atención prehospitalaria antes de ser trasladado a un hospital para recibir atención especializada. Otra versión indicó que paramédicos de Protección Civil lo llevaron de urgencia al Hospital de Traumatología y Ortopedia.

El veterinario habría logrado refugiarse en su vivienda tras recibir el disparo y avisó a su esposa sobre la agresión. Hasta ese momento, no se difundieron detalles sobre su evolución médica más allá de las lesiones que sufrió en la pierna.

El ataque ocurrió la noche del martes 24 de noviembre, cuando el especialista fue interceptado por dos hombres vestidos de negro que viajaban en una motocicleta Foto: Facebook

El fundador de HOPE fue identificado también como Alfredo R. R. y descrito como médico veterinario de 45 años. La organización que dirige trabaja en rescate, adopción, esterilización, vacunación, atención médica y rehabilitación de perros y gatos.

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Fiscalía de Puebla indagó amenazas y posibles conflictos

La Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación para establecer el móvil del ataque e identificar a los dos hombres que habrían participado. Las autoridades no habían informado detenciones ni revelado la identidad de los agresores.

Una de las líneas de investigación consideró que el veterinario habría recibido amenazas o enfrentado conflictos relacionados con su labor como rescatista animal. La indagatoria buscaba determinar si su actividad al frente de Fundación HOPE tenía relación con la agresión.

La posibilidad de amenazas surgió porque no era la primera vez que la fundación enfrentaba un hecho violento. Hace cinco años, un grupo de hombres armados baleó la fachada de las instalaciones de HOPE, según los primeros informes de aquel episodio.

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Ambulancias y patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se posicionan con luces encendidas en la esquina de Jesús Carranza y Matamoros, Ciudad de México, de noche, ante locales cerrados con grafitis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ataque previo ocurrió cerca de la sede de la fundación, ubicada en avenida Bugambilias, en la colonia Bugambilias, cerca del Mercado Zapata. Ese antecedente fue considerado dentro de las versiones sobre las agresiones contra el veterinario y la organización.

El veterinario y su esposa negaron conflictos personales o deudas

Alfredo Ramírez y su esposa dijeron a las autoridades que no tenían conflictos personales con alguna persona ni deudas económicas que pudieran explicar el ataque. La Fiscalía mantuvo abierta la investigación para contrastar esa versión con las posibles amenazas y otros elementos del caso.

Fundación HOPE no había emitido un posicionamiento público sobre la agresión contra su fundador. La asociación civil y clínica realiza sus actividades sin fines de lucro, de acuerdo con la información difundida en su página de Facebook.

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Los integrantes de la fundación recogen animales en situación de calle, los rescatan y los incorporan a procesos de rehabilitación y adopción responsable. Sus campañas incluyen esterilizaciones, vacunaciones y atención médica para perros y gatos.