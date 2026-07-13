Licencia de conducir CDMX: pasos para obtener la versión permanente desde el celular o computadora

El plazo para tramitar la licencia permanente vence el 31 de diciembre de 2026, según confirmó la administración de Clara Brugada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México permite renovar la licencia de conducir y obtener la versión permanente sin pisar un módulo, siempre que el conductor cuente con biométricos registrados y antecedente de licencia en la Secretaría de Movilidad (SEMOVI). El trámite se completa desde el celular o la computadora en menos de 72 horas, con un costo de $1,500 pesos para la permanente y $1,099 para la renovación ordinaria.

El plazo para tramitar la licencia permanente vence el 31 de diciembre de 2026, según confirmó la administración de Clara Brugada. La opción no aplica para motociclistas, a quienes la SEMOVI excluye por razones de seguridad vial.

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Quién puede hacer el trámite en línea

Quien tramita por primera vez debe aprobar un examen teórico antes de iniciar cualquier gestión en línea. Si los biométricos no están registrados, el sistema redirige al trámite presencial con cita previa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acceder a la vía digital, el conductor debe cumplir dos condiciones: tener biométricos actualizados en el sistema de la SEMOVI y contar con antecedente de licencia en la Ciudad de México.

Quien tramita por primera vez debe aprobar un examen teórico antes de iniciar cualquier gestión en línea. Si los biométricos no están registrados, el sistema redirige al trámite presencial con cita previa.

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Dos condiciones adicionales aplican para la licencia permanente: no tener sentencias por delitos viales y no haber sido sancionado por el programa “Conduce sin Alcohol”.

Cómo renovar desde la App CDMX

La constancia con el nuevo número de licencia llega al correo registrado y queda disponible también dentro de la cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La App CDMX es la vía más directa para convertir una licencia tipo A vigente en permanente sin acudir a ventanilla. Los pasos son:

Descargar la App CDMX e ingresar a “Documentos Digitales”

Seleccionar la licencia activa: el sistema indica si es elegible para renovación permanente

Pulsar “Renovar” y seguir las instrucciones en pantalla

Ingresar los datos de la tarjeta para el pago de $1,500 pesos

Esperar la confirmación por correo en un plazo máximo de 72 horas

La constancia con el nuevo número de licencia llega al correo registrado y queda disponible también dentro de la cuenta. La impresión del plástico físico no tiene costo adicional y puede agendarse en cualquier módulo de la SEMOVI hasta el 31 de diciembre de 2026.

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La ruta por Llave CDMX

La licencia digital resultante tiene la misma validez legal ante los oficiales de tránsito que el documento físico. (Captura de pantalla/Gob.CDMX)

Quienes prefieren operar desde el portal web pueden completar el trámite en licenciapermanente.cdmx.gob.mx con su cuenta Llave CDMX. El proceso sigue este orden:

Iniciar sesión en Llave CDMX y seleccionar “Nuevo trámite”

Elegir “Renovación de licencia de conducir”

Cargar la identificación oficial, el comprobante de no adeudos y, si aplica, el certificado del curso teórico

Seleccionar forma de pago: en línea o con línea de captura generada en finanzas.cdmx.gob.mx

Una vez reflejado el pago, el sistema envía la constancia con el número de licencia al correo

La licencia digital resultante tiene la misma validez legal ante los oficiales de tránsito que el documento físico.

Esta versión no requiere pago y puede activarse en cualquier momento mientras la licencia física esté vigente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo llevar la licencia en el celular sin renovar

Para quien ya tiene licencia física vigente y solo quiere la versión digital en el teléfono, la App CDMX ofrece una ruta separada y gratuita:

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Ingresar a “Cartera CDMX” dentro de la app

Seleccionar “Agregar credencial de licencia de conducir”

Ingresar la CURP y el número de licencia tal como aparece en el plástico, sin letras

Validar la información para activar el documento digital

Esta versión no requiere pago y puede activarse en cualquier momento mientras la licencia física esté vigente.

Cuándo sí hay que ir al módulo

El trámite presencial sigue siendo obligatorio en tres casos: cuando los biométricos no están registrados en el sistema de la SEMOVI, cuando se tramita la licencia por primera vez —tras aprobar el examen teórico—, y cuando se requiere imprimir el plástico físico de la licencia permanente.

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Para agendar cita hay tres canales: el portal app.semovi.cdmx.gob.mx/citas, el chatbot de WhatsApp al 55 5658-1111 o una llamada al \*0311 de Locatel. Los 35 módulos de la SEMOVI atienden de lunes a domingo de 9:00 a 21:00 horas.

Costos vigentes en 2026

Licencia permanente (pago único, sin renovaciones futuras): $1,500 pesos

Renovación ordinaria tipo A (3 años): $1,099 pesos

Primera vez tipo A (3 años): $1,142 pesos

Licencia digital en celular (con licencia física vigente): gratuita