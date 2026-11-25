La oferta aplica para palomitas de mantequilla en complejos tradicionales y Mi Cine participantes. No será acumulable con otros descuentos de dulcería.

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Los amantes del cine y las palomitas tendrán una oportunidad para sacarle provecho a una nueva promoción de Cinépolis, que permitirá a sus clientes llevar recipientes de prácticamente cualquier tipo para llenarlos de palomitas por 169 pesos. La dinámica busca incentivar la asistencia a sus complejos y ofrecer una alternativa diferente para quienes acostumbran disfrutar de sus películas favoritas acompañados de botanas.

La iniciativa llamó la atención por la libertad que tendrán los consumidores para elegir el recipiente que utilizarán, pues no será necesario comprar una cubeta oficial ni adquirir un envase especial en dulcería. Desde contenedores de cocina hasta recipientes de mayor tamaño, los cinéfilos podrán echar a volar su imaginación para aprovechar la oferta.

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Sin embargo, aunque no habrá restricciones relacionadas con el diseño o la forma del recipiente, sí existirán condiciones respecto a su limpieza, el producto que podrán solicitar y la cantidad máxima que recibirán por el precio establecido.

¿Cómo puedes llevar cualquier recipiente a Cinépolis y llenarlo de palomitas?

Los clientes podrán llevar sus propios recipientes a dulcería, aunque la cantidad entregada tendrá un límite equivalente a dos canastas Para Llevar. (Captura de pantalla)

Para participar, los clientes deberán presentarse directamente en dulcería con el contenedor que hayan elegido llevar desde casa. La condición principal es que se encuentre completamente limpio y que sus materiales sean adecuados para almacenar alimentos.

La promoción contempla exclusivamente palomitas de mantequilla, por lo que no será posible solicitar otras variedades o sabores mediante esta dinámica. El precio establecido será de 169 pesos por llenado, independientemente de la forma o el tamaño del recipiente que presente el consumidor.

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(Captura de pantalla)

Esto significa que los asistentes podrán recurrir a alternativas poco convencionales, como ollas, cubetas, tuppers u otros envases que tengan disponibles en casa, siempre que cumplan con las condiciones sanitarias requeridas por el establecimiento.

No obstante, existe un límite que deberán tomar en cuenta quienes pretendan acudir con recipientes de grandes dimensiones. La cantidad de palomitas entregada no podrá superar el equivalente a dos canastas de la presentación denominada “Para Llevar”.

(Captura de pantalla)

De esta manera, aunque el contenedor tenga una capacidad considerablemente mayor, el personal de dulcería únicamente podrá servir la cantidad permitida por las bases de la promoción.

La propuesta ha despertado interés entre los consumidores por la posibilidad de utilizar objetos que normalmente no se relacionan con una visita al cine y convertirlos en recipientes para disfrutar de una película.

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¿Qué días estará disponible la promoción de palomitas por 169 pesos?

(Captura de pantalla)

La oferta de Cinépolis tendrá una duración limitada y podrá aprovecharse durante tres días consecutivos: miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de noviembre de 2026.

Durante ese periodo, los consumidores podrán acudir a los complejos tradicionales de Cinépolis y establecimientos Mi Cine que participen en la dinámica, la cual estará sujeta a la disponibilidad de producto en cada sucursal.

(Captura de pantalla)

La promoción no estará habilitada en todos los formatos de la cadena, por lo que es importante considerar las restricciones antes de acudir.

Entre las condiciones establecidas se encuentra la exclusión de los complejos Cinépolis VIP, donde esta oferta no será válida. Asimismo, el beneficio no podrá combinarse con otros descuentos o promociones de dulcería.

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Una de las ventajas de la dinámica es que los clientes podrán repetir la compra durante los días de vigencia, sin que se establezca una única participación por persona. Es decir, quienes quieran aprovechar nuevamente el precio de 169 pesos podrán regresar a llenar sus recipientes, siempre que se encuentren dentro de las fechas contempladas y en una sucursal participante.

(Captura de pantalla)

La propuesta se suma a las estrategias que las cadenas de exhibición cinematográfica utilizan para atraer visitantes, en un contexto en el que las experiencias dentro de las salas buscan ofrecer algo más que la proyección de películas.

Para los cinéfilos, esta promoción abre la posibilidad de organizar una visita con amigos, familiares o pareja y llevar una cantidad considerable de palomitas por un precio fijo, aunque respetando el máximo permitido.

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Antes de preparar el recipiente que llevarán desde casa, los clientes deberán considerar que la oferta estará disponible únicamente del 25 al 27 de noviembre y que el llenado no podrá exceder dos canastas “Para Llevar”. Así, la creatividad tendrá cabida en la dulcería, pero también deberá ajustarse a las reglas establecidas por Cinépolis.