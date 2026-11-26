Un vaso de jugo de manzana y pera con canela reposa sobre una mesa de madera dispuesta con frutas frescas, ramas de pino y luces festivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un vaso de jugo de manzana, pera y canela puede transformar una combinación sencilla de frutas en una bebida suave, aromática y reconfortante. Su dulzor natural y sus notas especiadas lo convierten en una alternativa agradable para el desayuno o la merienda.

En diciembre, esta preparación acompaña muy bien las reuniones familiares y las mesas de temporada. La manzana, la pera y la canela forman una combinación cálida, fresca y fácil de adaptar según el gusto de cada persona.

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Receta de Jugo de Manzana, Pera y Canela

Se trata de una bebida natural elaborada con manzana, pera, limón, agua fría y canela. Tiene una textura ligera si se cuela, o más espesa si se conserva parte de la pulpa de las frutas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 0 minutos

Una selección de frutas frescas, ramas de canela y un vaso de bebida dorada reposan sobre una mesa de madera para ilustrar la preparación de infusiones caseras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 manzana roja o verde. 1 pera madura. ½ limón. 150 ml de agua fría. ½ cucharadita de canela molida. Hielo al gusto. Opcional: 1 cucharadita de miel.

Cómo hacer Jugo de Manzana, Pera y Canela, paso a paso

Lavar muy bien la manzana y la pera. Cortar las frutas en cuartos y retirar los corazones y las semillas. Pelar las frutas si se desea un jugo más suave. Para conservar más fibra, se puede dejar la cáscara bien lavada. Colocar la manzana, la pera, el jugo de limón, el agua fría y la canela en la licuadora. Licuar durante 30 a 45 segundos, hasta obtener una bebida homogénea. Agregar el agua de manera gradual para controlar la textura del jugo. Probar la preparación y añadir miel únicamente si las frutas no están suficientemente dulces. Colar solo si se busca una bebida más ligera; de lo contrario, conservar la pulpa para aprovechar mejor la fibra. Servir de inmediato con hielo.

Una botella de vidrio con jugo artesanal reposa sobre una mesa junto a trozos de manzana, pera y ramas de canela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones de aproximadamente 250 ml cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Estimación por porción, sin miel:

Calorías: 105 kcal

Grasas: 0,5 g

Carbohidratos: 28 g

Proteínas: 1 g

La manzana y la pera aportan agua, carbohidratos naturales y fibra, especialmente si el jugo se consume sin colar. La canela se utiliza principalmente para sumar aroma y sabor sin necesidad de agregar azúcar.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera: hasta 24 horas , dentro de una botella o jarra con tapa.

A temperatura ambiente: hasta 2 horas .

En el freezer: se puede congelar hasta 30 días , aunque la textura puede cambiar después de descongelarlo.

Antes de servir, agitar bien porque la pulpa puede separarse del líquido.

Para conservar mejor el color y el sabor, agregar el jugo de limón y mantener la preparación refrigerada.