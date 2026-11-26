Un vaso de jugo de manzana, pera y canela puede transformar una combinación sencilla de frutas en una bebida suave, aromática y reconfortante. Su dulzor natural y sus notas especiadas lo convierten en una alternativa agradable para el desayuno o la merienda.
En diciembre, esta preparación acompaña muy bien las reuniones familiares y las mesas de temporada. La manzana, la pera y la canela forman una combinación cálida, fresca y fácil de adaptar según el gusto de cada persona.
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Receta de Jugo de Manzana, Pera y Canela
Se trata de una bebida natural elaborada con manzana, pera, limón, agua fría y canela. Tiene una textura ligera si se cuela, o más espesa si se conserva parte de la pulpa de las frutas.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 10 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 0 minutos
Ingredientes
- 1 manzana roja o verde.
- 1 pera madura.
- ½ limón.
- 150 ml de agua fría.
- ½ cucharadita de canela molida.
- Hielo al gusto.
- Opcional: 1 cucharadita de miel.
Cómo hacer Jugo de Manzana, Pera y Canela, paso a paso
- Lavar muy bien la manzana y la pera.
- Cortar las frutas en cuartos y retirar los corazones y las semillas.
- Pelar las frutas si se desea un jugo más suave. Para conservar más fibra, se puede dejar la cáscara bien lavada.
- Colocar la manzana, la pera, el jugo de limón, el agua fría y la canela en la licuadora.
- Licuar durante 30 a 45 segundos, hasta obtener una bebida homogénea.
- Agregar el agua de manera gradual para controlar la textura del jugo.
- Probar la preparación y añadir miel únicamente si las frutas no están suficientemente dulces.
- Colar solo si se busca una bebida más ligera; de lo contrario, conservar la pulpa para aprovechar mejor la fibra.
- Servir de inmediato con hielo.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 2 porciones de aproximadamente 250 ml cada una.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Estimación por porción, sin miel:
- Calorías: 105 kcal
- Grasas: 0,5 g
- Carbohidratos: 28 g
- Proteínas: 1 g
La manzana y la pera aportan agua, carbohidratos naturales y fibra, especialmente si el jugo se consume sin colar. La canela se utiliza principalmente para sumar aroma y sabor sin necesidad de agregar azúcar.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
- En la heladera: hasta 24 horas, dentro de una botella o jarra con tapa.
- A temperatura ambiente: hasta 2 horas.
- En el freezer: se puede congelar hasta 30 días, aunque la textura puede cambiar después de descongelarlo.
- Antes de servir, agitar bien porque la pulpa puede separarse del líquido.
- Para conservar mejor el color y el sabor, agregar el jugo de limón y mantener la preparación refrigerada.
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