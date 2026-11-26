Una clienta denunció un supuesto movimiento bancario que no autorizó después de entregar su tarjeta a una empleada de una sucursal en Tizayuca; la afectada pidió esclarecer la operación y señaló que no recibió una solución inmediata.

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Una visita a una tienda departamental terminó en una situación de preocupación para una joven en Hidalgo, quien denunció públicamente un presunto cargo irregular por 90 mil pesos en una sucursal de Coppel. La mujer señaló que detectó una operación bancaria que asegura no haber autorizado, luego de entregar su tarjeta a una trabajadora del establecimiento para realizar un trámite.

El caso ocurrió en una tienda ubicada en Plaza Tizara, en el municipio de Tizayuca, donde la clienta acudió a realizar una operación. Sin embargo, después de proporcionar su plástico bancario a una de las empleadas, revisó su aplicación móvil y encontró un movimiento por una cantidad considerable que encendió sus alarmas.

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La clienta aseguró que después de entregar su plástico a una empleada encontró una operación por 90 mil pesos en su aplicación bancaria y exigió esclarecer el destino del dinero. (Captura de pantalla)

Ante lo ocurrido, la joven confrontó a la trabajadora y manifestó sus sospechas sobre el procedimiento que se habría realizado con su tarjeta. De acuerdo con su versión, la empleada pudo haber sustituido el plástico por otro y posteriormente efectuado una transacción sin contar con su consentimiento.

La afectada exigió una explicación sobre el destino de los 90 mil pesos y pidió a los responsables del establecimiento que investigaran lo sucedido mediante las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Su intención era que el material permitiera reconstruir los momentos en los que entregó su tarjeta y determinar si existió alguna irregularidad durante la atención.

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Coppel explicó que el movimiento estaba retenido

La afectada detectó una transacción que asegura no haber realizado después de entregar su plástico a una trabajadora de la tienda; pidió investigar lo ocurrido. (Captura de pantalla)

Durante la discusión en el establecimiento, personal de la tienda le informó que la operación aparecía registrada como un movimiento retenido, por lo que todavía no podía considerarse una transacción confirmada.

Según la explicación que recibió, el proceso podía tomar entre 24 y 72 horas para actualizarse y mostrar el estado definitivo del cargo en su cuenta bancaria.

También le señalaron que debía esperar a que el movimiento quedara reflejado formalmente en su estado de cuenta. Con esa información podría conocer mayores detalles de la operación, identificar el destino del dinero y reunir los documentos necesarios para presentar una reclamación ante las instancias correspondientes.

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No obstante, la respuesta no dejó satisfecha a la joven, quien esperaba que la tienda pudiera ofrecerle una solución inmediata ante la cantidad que presuntamente había desaparecido de su cuenta.

La afectada pidió revisar las cámaras de seguridad

El incidente ocurrió en una sucursal de Tizayuca, donde personal explicó que la operación aparecía retenida y que debía esperar hasta 72 horas. (Captura de pantalla)

Uno de los principales reclamos de la clienta fue que se investigara directamente lo ocurrido dentro de la sucursal. Por ello, insistió en que se revisaran las grabaciones de seguridad para esclarecer si hubo un intercambio de tarjetas o alguna operación que no hubiera autorizado.

La mujer también expresó su molestia porque, en lugar de obtener una respuesta definitiva por parte del establecimiento, recibió la indicación de acudir ante el Ministerio Público para formalizar una denuncia.

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De esta manera, el caso podría trasladarse al ámbito de las autoridades ministeriales, que tendrían que determinar si existen elementos para investigar un posible delito y establecer las responsabilidades correspondientes.

¿Qué hacer ante un cargo bancario que no reconoces?

La afectada solicitó revisar las cámaras de seguridad de la sucursal de Plaza Tizara para determinar qué ocurrió durante la operación bancaria. (Captura de pantalla)

Ante una situación similar, es importante comunicarse inmediatamente con el banco emisor de la tarjeta para reportar el movimiento desconocido, solicitar el bloqueo del plástico si existe sospecha de sustitución y comenzar el procedimiento de aclaración.

También resulta conveniente conservar capturas de pantalla, comprobantes, estados de cuenta y cualquier evidencia relacionada con la operación. Si existen sospechas de que una persona realizó una transacción sin autorización, se puede presentar una denuncia ante el Ministerio Público.

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Hasta el momento, los señalamientos contra la empleada corresponden a la versión de la afectada y no existe información que permita confirmar públicamente que se haya cometido un robo o que la trabajadora haya sido responsable del movimiento.

El caso pone nuevamente sobre la mesa la importancia de proteger los datos bancarios y verificar que las tarjetas entregadas durante una operación sean devueltas correctamente antes de abandonar cualquier establecimiento.