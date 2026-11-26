Un aviso de la Policía Cibernética de CDMX describe ataques que no exigen tocar nada y enumera once medidas de prevención

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La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México advirtió que las imágenes, los videos, los audios y los stickers recibidos por aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, pueden estar manipulados para introducir código malicioso en un teléfono. La alerta se publicó el 19 de noviembre de 2026.

Según el comunicado de la SSC, los delincuentes aprovechan vulnerabilidades de las aplicaciones o de los sistemas operativos. El documento no identifica a víctimas concretas ni una campaña específica: describe un riesgo y lista medidas de prevención que sirven para cualquier usuario.

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Varios medios mexicanos replicaron el aviso en los días siguientes bajo titulares sobre una nueva estafa de stickers. La fuente original es la advertencia de la policía, que habla de contenidos que pueden contener código malicioso, no de un fraude masivo comprobado.

Qué es un ataque zero-click y por qué importa

La SSC describe como una de las modalidades más preocupantes los ataques conocidos como zero-click (“cero clics”). Su rasgo central es que buscan comprometer el teléfono sin que la víctima abra un enlace, descargue un archivo o haga algo adicional.

Según la policía, el código puede ejecutarse cuando el contenido se recibe o se procesa de forma automática. Por eso importa la configuración del teléfono, además de la prudencia de quien lo usa.

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Para llegar a la víctima, indicó la SSC, los atacantes se apoyan en la confianza entre personas. Distribuyen elementos manipulados en chats individuales, en grupos o desde perfiles desconocidos, y los hacen pasar por contenido popular, felicitaciones o material de entretenimiento.

La Policía Cibernética de la SSC de la Ciudad de México alertó sobre posibles ataques que aprovechan imágenes, videos, audios y stickers enviados por aplicaciones de mensajería para introducir código malicioso en los celulares, incluso sin que los usuarios abran enlaces o archivos

Las medidas que recomienda la policía

La SSC enumera once recomendaciones. Las principales son mantener actualizados el sistema operativo y las aplicaciones de mensajería, y descargar aplicaciones solo de las tiendas oficiales. También pide evitar versiones modificadas o no oficiales de las aplicaciones de mensajería.

Otra medida es limitar la descarga automática de fotos, videos, documentos y otros archivos. La policía también recomienda no abrir archivos inesperados, sobre todo de desconocidos, y confirmar por otro medio con el contacto que los envió cuando la recepción resulte llamativa.

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El comunicado agrega no entrar en enlaces sospechosos ni escanear códigos QR de origen desconocido, y revisar los permisos que tiene cada aplicación sobre fotos, cámara, micrófono, ubicación y archivos.

WhatsApp incorporó fondos de pantalla temáticos de Harry Potter para personalizar las conversaciones. (Foto composición - HBO)

Cómo revisar la cuenta de WhatsApp paso a paso

La SSC pide revisar con regularidad los dispositivos vinculados y las sesiones activas. Según el Centro de Ayuda de WhatsApp, se hace desde el menú de la aplicación, en “Dispositivos vinculados”: se toca el dispositivo que no se reconoce y luego “Cerrar sesión”. WhatsApp desconecta por sí sola los dispositivos vinculados tras 30 días de inactividad.

La policía también recomienda activar la verificación en dos pasos. En Android, la organización Electronic Frontier Foundation indica el recorrido: tres puntos, Ajustes, Cuenta, Verificación en dos pasos y Activar. En iPhone es Ajustes, Cuenta y Verificación en dos pasos. La aplicación pide crear un PIN de seis dígitos y, de forma opcional, un correo para recuperarlo.

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La firma de seguridad Kaspersky advierte que no conviene usar combinaciones fáciles como 123456 o 111111. Esa guía, publicada el 2 de junio de 2025, también describe cómo impedir que WhatsApp guarde en la galería las fotos y los videos de los chats: en Android, Ajustes, Chats y desactivar “Visibilidad de archivos multimedia”.

Si aparece un comportamiento extraño en el teléfono, la SSC aconseja actualizarlo, hacer un análisis con herramientas confiables y pedir ayuda técnica especializada. Para reportar una posible estafa o incidente, la policía capitalina ofrece el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, y el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

Los nombres exactos de los menús pueden variar según el sistema operativo y la versión de la aplicación.