La presidenta de México fue cuestionada sobre si el Chapo Isidro sería juzgado en México o en EEUU.

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, dijo este jueves, durante la conferencia de prensa matutina ante la pregunta de un reportero, que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gabinete de Seguridad evaluarán si Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, líder del Cártel de Guasave detenido el pasado viernes, es juzgado en México o en Estados Unidos.

“Tiene que ser evaluado por la propia Fiscalía y el propio Gabinete de Seguridad”, señaló Sheinbaum.

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“Aquí es la conveniencia para México, qué es mejor para el país, y sobre esa decisión tendría que establecerlo la Fiscalía y el propio Gabinete de Seguridad, de acuerdo con garantizar la paz y la seguridad en el país”, dijo la mandataria.

Chapo Isidro podría ser extraditado

La detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, abrió un nuevo frente de cooperación y posibles diferencias entre los gobiernos de México y Estados Unidos, debido a que el presunto líder del Cártel de Guasave es requerido por las autoridades estadounidenses por diversos delitos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas.

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El capo fue detenido el 20 de noviembre de 2026 durante un operativo realizado en Guasave, Sinaloa, por elementos de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la captura fue resultado de trabajos de inteligencia coordinados con autoridades estadounidenses, en el marco de la cooperación bilateral.

El Chapo Isidro fue detenido el pasado viernes en Guasave. Crédito: Defensa

La dependencia informó que Meza Flores tenía una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de una orden de extradición a Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir drogas en ese país. También era uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera su captura.

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El Departamento de Justicia estadounidense informó el 21 de noviembre que un gran jurado federal presentó una acusación sustitutiva el 25 de septiembre contra Meza Flores, en la que se le imputan seis cargos, entre ellos dirección de una empresa criminal continua, conspiración para producir y distribuir cocaína, metanfetamina, heroína, marihuana y fentanilo con fines de importación, lavado internacional de dinero, narcoterrorismo y delitos relacionados con armas de fuego.

De acuerdo con el documento del Departamento de Justicia, la organización que presuntamente encabezaba operaba en zonas de Guasave, Los Mochis y la sierra de Sinaloa, desde donde controlaba actividades de producción y traslado de drogas hacia Estados Unidos. La dependencia advirtió que, en caso de ser declarado culpable, podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua.

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La posibilidad de que sea enviado a territorio estadounidense comenzó a generar definiciones públicas desde los primeros días posteriores a su captura. El lunes 23 de noviembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que Estados Unidos había solicitado formalmente su extradición. Ese mismo día, la fiscal general Ernestina Godoy afirmó que el presunto narcotraficante sería juzgado en México: “Vamos a juzgarlo en el país”, declaró.

Sin embargo, el martes 24 de noviembre la FGR matizó el escenario al señalar que el procedimiento y las formalidades contempladas en el tratado bilateral, así como los tiempos diplomáticos, determinarían la viabilidad de la extradición. La institución agregó que, mientras se resuelve la petición estadounidense, Meza Flores permanecerá sujeto a las decisiones de las autoridades mexicanas.

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El Ejército mexicano registró cuatro bajas en el operativo para detener al capo. REUTERS/Jorge Alvarado

La discusión ocurre después de un operativo que provocó una reacción violenta de presuntos integrantes de la organización criminal. Durante la captura se registraron enfrentamientos, bloqueos carreteros y quema de vehículos en distintos municipios de Sinaloa. Las autoridades reportaron bajas entre militares y civiles armados, así como la detención de otros integrantes de la estructura criminal.

La decisión sobre dónde será procesado no solamente involucra los cargos que enfrenta en cada país, sino también los procedimientos de extradición y las consideraciones de seguridad nacional que mencionó Sheinbaum. Por ello, la declaración presidencial de este jueves coloca nuevamente en manos de la FGR y del Gabinete de Seguridad la evaluación sobre qué alternativa conviene más a México.

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