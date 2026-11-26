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El boleto a las Semifinales del Apertura 2026 se definirá en la Ciudad de México. América y Monterrey volverán a encontrarse este sábado 28 de noviembre en el Estadio Banorte, después de empatar sin goles en el primer partido de la serie.

Las Águilas tendrán la oportunidad de cerrar los cuartos de final frente a su afición. Para quienes planean asistir al encuentro, la venta general de entradas ya está disponible y existen distintas localidades para elegir.

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¿Cuánto cuestan los boletos y el estacionamiento para América vs Rayados?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La venta de entradas se realiza a través de Fanki, plataforma encargada de distribuir los boletos del Estadio Banorte. La preventa para abonados comenzó el lunes 23 de noviembre, mientras que la venta general se habilitó el martes 24.

Los precios dependen de la ubicación dentro del inmueble. Las zonas 400, 500 y 600 en cabeceras tienen las entradas más económicas, mientras que otras localidades ofrecen diferentes comodidades.

Estos son los precios publicados para el partido:

Zona 600 Sur y Norte: 529 pesos.

Zona 500 Sur y Norte: 529 pesos.

Zona 400 Sur y Norte: 529 pesos.

Zona 600 Lateral: 705 pesos.

Zona 500 Lateral: 705 pesos.

Zona 400 Lateral: 940 pesos.

Zona 300 Preferente: 998 pesos.

Zona 300 Cabecera: 1,057 pesos.

Zona 300 Lateral: 1,527 pesos.

Zona 200 Platea: 1,409 pesos.

Zona 100 Norte y Sur: 1,057 pesos.

Zona 100 Plus: 1,292 pesos.

Zona 100 Lateral: 1,527 pesos.

De acuerdo con el sitio oficial de la boletera, las localidades que incluyen alimentos y bebidas son Club Banorte, Tunnel Club, Terraza Inter, Super Seats y Palco Club.

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Por otra parte, quienes decidan llegar en automóvil podrán adquirir un espacio de estacionamiento por 500 pesos, también mediante Fanki.

Después de realizar la compra, los boletos aparecerán en el apartado “Mis Boletos” de la aplicación. El código QR estará disponible dos días antes del encuentro. No se aceptan capturas de pantalla ni entradas impresas.

¿Cómo llegar al Estadio Banorte para el América vs Rayados?

(REUTERS)

Los aficionados que prefieran utilizar transporte público tienen como alternativa el Tren Ligero, en la ruta Taxqueña-Xochimilco, con descenso en la estación Estadio Azteca. También pueden llegar mediante el CETRAM Huipulco.

Se recomienda anticipar el traslado para evitar contratiempos antes del partido. Una vez en el inmueble, cada asistente deberá identificar la puerta de acceso que aparece en su boleto.

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¿Qué requisitos se necesitan para entrar al Estadio Banorte?

Uno de los requisitos indispensables para los aficionados mayores de edad es contar con el FAN ID, registro de seguridad obligatorio de la Liga MX. El trámite es gratuito y se realiza en Fanliga. Solo es necesario completarlo una vez por torneo.

En cuanto a los menores de edad, los niños que midan 85 centímetros o más deberán pagar boleto completo. Quienes tengan una estatura inferior podrán ingresar sin costo, siempre que permanezcan en las piernas de un adulto y no ocupen una butaca.

La transferencia de entradas estará habilitada el día del partido, de las 08:00 a las 18:00 horas. También hay que considerar que el boleto permite un solo acceso: si el aficionado sale del estadio, no podrá ingresar nuevamente.

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¿Cuándo y a qué hora juegan América vs Rayados?

(REUTERS/Daniel Becerril)

El partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 se disputará el sábado 28 de noviembre, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte.

Después del empate 0-0 en Monterrey, América y Rayados buscarán quedarse con el boleto a las Semifinales.