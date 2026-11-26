La reacción de la DJ llegó a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde retomó una publicación de un medio de comunicación que relataba el episodio. (Mariana BO/José Eduardo Derbéz: Redes sociales )

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Mariana BO, DJ y productora musical mexicana, respondió con sarcasmo en redes sociales luego de que trascendiera que el actor José Eduardo Derbez la dejó sola en un restaurante durante una cita, después de que él abandonara el lugar por la cocina del establecimiento.

La reacción de la DJ llegó a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde retomó una publicación de un medio de comunicación que relataba el episodio. Con una frase breve y un emoji de risa, Mariana BO puso en duda la imagen de caballerosidad que hasta hace pocos días había atribuido al hijo de Eugenio Derbez.

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Mariana Bo aclaró en una entrevista los motivos de sus recientes encuentros con el actor. (Instagram/ @djmarianabo)

El mensaje de Mariana BO en X

La publicación que desató la polémica retoma una nota difundida por un medio de comunicación, que señala que la DJ asistió a una cita romántica con el actor, quien dejaría el lugar por la cocina sin decirle nada, dejándola sola en el sitio.

La productora musical Mariana BO comenta una publicación periodística referente a un encuentro personal reportado por El Heraldo de México. (X/Mariana Bo)

Sobre esa nota, Mariana BO escribió: “Y yo diciendo que era caballero”, acompañado de un emoji de risa. La frase, de apenas seis palabras, fue interpretada por varios medios como una confirmación indirecta de que, en efecto, se quedó sola en el restaurante tras la salida de Derbez.

José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, no había salido a desmentir ni a confirmar la versión difundida sobre el encuentro hasta el momento en que se reportó la reacción de la DJ.

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El mensaje de Mariana BO en X resume en pocas palabras lo que ocurrió entre ella y José Eduardo Derbez: después de que el actor saliera de un restaurante por la cocina sin despedirse durante una cita romántica, la DJ reaccionó con ironía y cuestionó públicamente la caballerosidad que antes le había reconocido.

El tuit generó un movimiento considerable en la plataforma: acumuló 130 “me gusta”, 20 comentarios, cuatro republicaciones y 35.8 mil visualizaciones, de acuerdo con los datos visibles en la propia publicación.

Mariana Bo es una DJ, productora y violinista originaria de Culiacán, Sinaloa. (Instagram: Mariana Bo)

La versión del restaurante y la salida por la cocina

De acuerdo con información difundida en el programa Siéntese quien pueda, Mariana BO acudió a un restaurante de la Ciudad de México para encontrarse con José Eduardo Derbez antes de emprender un viaje.

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(IG)

El testimonio de una encargada del establecimiento, retomado por el programa, indica que José Eduardo Derbez optó por retirarse a través de la cocina del lugar. Según esa versión, la decisión del actor habría tenido como objetivo evitar un encuentro con los medios de comunicación que lo esperaban en el exterior del restaurante.

Esa salida, de acuerdo con las versiones recogidas, se produjo sin que Derbez le avisara a Mariana BO, quien permaneció en el lugar. El episodio fue el que motivó la respuesta pública de la DJ en su cuenta de X horas después.

Por el momento, la situación permanece en el terreno de las versiones sobre lo ocurrido en el restaurante, sin que exista una declaración directa de José Eduardo Derbez que confirme o desmienta el relato difundido por el programa de espectáculos.

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Lo que Mariana BO había dicho antes sobre Derbez

Antes de que se conociera el episodio del restaurante, Mariana BO había hablado con medios de comunicación sobre su vínculo con José Eduardo Derbez. En esa ocasión, la DJ confirmó que entre ambos existía algo más que una amistad, aunque aclaró que todavía no era una relación formal.

“Estamos saliendo, nos estamos conociendo”, contó Mariana BO en ese momento.

La productora musical también se refirió a las cualidades del actor que, según dijo, despertaron su interés. “Él es una mente brillante, se me hace súper sexy eso, es muy talentoso, caballeroso, ambos somos artistas y nos llevamos muy bien”, afirmó entonces.

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Precisamente esa referencia a la “caballerosidad” de Derbez es la que retomó Mariana BO en su mensaje posterior en X, al cuestionar con ironía esa misma característica tras el episodio en el restaurante.

El contraste entre ambas declaraciones, las elogiosas hacia el actor y el mensaje sarcástico tras el incidente, fue lo que llevó a distintos medios a describir la reacción de la DJ como un cambio de postura frente a José Eduardo Derbez.

(Foto: Instagram/@jose_eduardo92)

Interpretaciones sobre el mensaje de la DJ

La publicación de Mariana BO abrió distintas lecturas entre quienes siguieron el caso. Algunas versiones señalan que la frase constituye una indirecta directa hacia José Eduardo Derbez, en respuesta a su salida del restaurante sin despedirse.

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Otras interpretaciones apuntan a que el comentario pudo dirigirse al medio que publicó la nota, en un tono irónico sobre la información difundida, más que como un reproche directo al actor.

Hasta el momento, Mariana BO no ha ampliado su postura más allá del mensaje publicado en X, y no se han reportado declaraciones adicionales de la DJ sobre el estado de su relación con José Eduardo Derbez tras el episodio del restaurante.