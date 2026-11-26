The elephant Ely stands in an enclosure at the San Juan de Aragon Zoo in Mexico City, Friday, Feb. 21, 2025. Mexico's Supreme Court is expected to rule soon on an effort by advocates to improve conditions for Ely who have filed complaints of alleged animal abuse and abandonment. (AP Photo/Marco Ugarte)

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El 10 de noviembre de 2026, Scott Blais, director ejecutivo de Global Sanctuary for Elephants, publicó un dictamen en el que evaluó material audiovisual de la elefanta Ely de los días 10 de octubre y 4 de noviembre de 2026, que habita en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre San Juan de Aragón. El especialista señala que el animal se encuentra en un estado físico crítico de deterioro; en las cuatro patas tiene daño, incluidas las almohadillas “gravemente crecidas en exceso”, resultado de cuidados negligentes que estarían provocando la desalineación de las articulaciones.

“La inflamación es evidente en las cuatro extremidades, pero es más pronunciada en su pata delantera derecha y se extiende proximalmente hasta incluir el carpo. Estas afecciones deben ser examinadas y tratadas a la mayor brevedad posible (...) Ely camina lentamente y coloca con cautela su peso sobre las cuatro extremidades en distintos momentos”.

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De acuerdo con Blais, las fotografías y videos muestran indicios de un posible edema ventral y potencialmente un absceso en su abdomen, lo que podría ser señal de una higiene dermatológica deficiente. El experto subrayó que es necesaria una evaluación veterinaria “inmediata” para determinar el alcance total de sus aparentes afecciones e implementar atención apropiada.

Un informe firmado por Scott Blais, de Global Sanctuary for Elephants, solicita una revisión veterinaria para la elefanta Ely en el zoológico de San Juan de Aragón, en Ciudad de México. (Global Sanctuary for Elephants )

La evaluación de Blais fue difundida por la organización Abriendo Jaulas & Abriendo Mentes, dirigida por Diana Valencia, quien exige que Ely sea valorada por un especialista en elefantes sin conflicto de intereses, procedente del extranjero y con experiencia en trabajo con elefantes cautivos en procesos de rehabilitación, recuperación y reubicación.

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El Gobierno de la Ciudad de México adquirió a Ely en 2012, luego de que el animal permaneciera 25 años en un circo. Tras su traslado al Centro de Conservación de la Vida Silvestre San Juan de Aragón, la elefanta vivió sola durante siete años.

En 2021, la organización Va por sus derechos, promovió un amparo para solicitar que Ely, de aproximadamente 41 años, fuera trasladada a un santuario. La Suprema Corte rechazó esa petición, aunque ratificó otro amparo relacionado con la atención y las condiciones de vida de la elefanta.

La SEDEMA asegura que Ely recibe atención médico-veterinaria especializada desde su llegada

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) informó, en una tarjeta informativa fechada el 25 de noviembre de 2026, que Ely, elefanta africana que habita en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre San Juan de Aragón, recibe atención médico-veterinaria especializada y permanente orientada a su bienestar.

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La dependencia señaló que Ely llegó al Centro de Conservación tras permanecer más de 25 años en un circo, con padecimientos crónicos y degenerativos que, aunados a su avanzada edad, requieren atención permanente. Precisó que estas afecciones están identificadas y reciben tratamientos específicos para controlar el dolor y favorecer su movilidad.

La SEDEMA detalló que Ely cuenta con un Plan de Acción Integral que contempla atención médico-veterinaria, alimentación especializada, evaluaciones conductuales y actividades de enriquecimiento ambiental, además de la participación de especialistas externos.

El 23 de noviembre, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó una visita de inspección. Los inspectores observaron que Ely se encontraba alerta y respondía a estímulos externos, sin advertir lesiones externas ni afectaciones en su comportamiento. La autoridad federal también verificó el manejo de los ejemplares y constató las condiciones de limpieza de las instalaciones.

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Una grabación documenta a a la elefanta Ely en el área exterior de un recinto zoológico delimitado por muros y rejas metálicas. En las imágenes se observa al ejemplar desplazándose de espaldas a la cámara en dirección a una compuerta de barrotes, por la cual accede a la zona interior de resguardo antes de que el portón corredizo se cierre. El metraje muestra en la esquina inferior una marca de tiempo con la fecha del 21 de noviembre.

Como parte de dicha visita, la SEDEMA entregó a la PROFEPA el historial clínico de Ely, estudios radiográficos, análisis de laboratorio, registros de tratamientos, evaluaciones conductuales y bitácoras de medicina preventiva.

La dependencia también informó que, tras un proceso judicial iniciado en 2021 que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 3 de agosto de 2026 el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México tuvo por plenamente cumplida la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 1056/2021, al determinar que las autoridades responsables habían atendido la totalidad de las medidas ordenadas para promover el bienestar de Ely, entre ellas las relativas a su atención médico-veterinaria, alimentación, seguimiento conductual y condiciones de vida.

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La SEDEMA reafirmó su compromiso con la protección y el bienestar de los ejemplares bajo su cuidado, e indicó que continuará brindando a Ely, Gipsy y Annie atención especializada mediante un equipo multidisciplinario que trabaja los 365 días del año.