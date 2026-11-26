Dos manos sostienen varios billetes de quinientos pesos emitidos por el Banco de México en una ilustración artística con técnica de acuarela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Negociación del salario mínimo 2027 arranca con propuestas de aumento de 10% y 15% en México, con posturas distantes entre empresarios y sindicatos, mientras el Gobierno busca un punto medio de dos dígitos. El titular de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), Luis Felipe Munguía Corella, planteó un rango de entre 10% y 15 por ciento para el ajuste que entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

El Consejo de Representantes de la Conasami se declaró en sesión permanente este jueves 26 de noviembre para iniciar el análisis y la negociación del incremento salarial, de acuerdo con la ruta de trabajo anunciada por Munguía Corella. Los sectores obrero, patronal y gubernamental tienen hasta el 30 de noviembre para presentar formalmente sus propuestas.

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Cápsula informativa que explica el procedimiento de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) para fijar el salario mínimo en México. (Facebook)

Calendario y mecánica de la negociación

La Ley Federal del Trabajo fija el 30 de noviembre como fecha límite para que los sectores presenten estudios y propuestas formales, y a partir del 1 de diciembre el Consejo de Representantes puede emitir su resolución. El documento final se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y el nuevo monto comenzará a regir el 1 de enero de 2027, aunque las autoridades prevén anunciarlo a inicios de diciembre.

El sector obrero representado en la Conasami presentó el viernes su propuesta formal mediante un oficio dirigido al secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López. En el documento, los doce grupos que integran la representación de los trabajadores solicitaron un incremento directo de 15% tanto para los salarios mínimos generales como para los profesionales en 2027.

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Ninguna de las cifras que circulan hasta el momento constituye una resolución oficial. El propio Munguía Corella explicó que el margen de negociación entre Gobierno, empresarios y trabajadores oscila entre el 10% y el 15 por ciento, y estimó factible un aumento del 12 por ciento.

Ninguna de las cifras que circulan hasta el momento constituye una resolución oficial. El propio Munguía Corella explicó que el margen de negociación entre Gobierno, empresarios y trabajadores oscila entre el 10% y el 15 por ciento (Conasami)

Posturas de sindicatos y empresarios

Dentro del sector obrero existen matices entre las distintas centrales. El Congreso del Trabajo pide entre 15% y 18 por ciento; la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) plantean 12 por ciento; y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) propone 13% para la zona general y 8% para la frontera norte.

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El sector empresarial, representado en la Conasami, plantea moderar el aumento. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propone ajustar el incremento con la fórmula de inflación más dos puntos porcentuales, lo que equivaldría a una cifra cercana al 9.9 por ciento, aunque algunas versiones ubican esa oferta patronal en un rango más bajo. Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) propuso reducir al menos 50% el Impuesto Sobre Nóminas y neutralizar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de quienes ganan hasta dos salarios mínimos.

La organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza planteó llevar el salario mínimo general a 345 pesos diarios, lo que representaría un incremento cercano al 9.5%, equivalente a unos 10,350 pesos mensuales.

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El sector empresarial, representado en la Conasami, plantea moderar el aumento. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propone ajustar el incremento con la fórmula de inflación más dos puntos porcentuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre la eliminación del MIR

Uno de los puntos centrales de la negociación es la permanencia del Monto Independiente de Recuperación (MIR), una cantidad fija en pesos que se suma al incremento porcentual del salario mínimo. El sector de los trabajadores plantea eliminarlo para descompactar las escalas salariales, mientras el sector empresarial sostiene que su desaparición provocaría inflación.

Como Gobierno, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Secretaría del Trabajo buscan una solución intermedia: que el MIR siga existiendo, pero que se elimine de manera gradual en los próximos ajustes salariales.

El mecanismo actual integra tres componentes para fijar el salario mínimo: el monto vigente del año anterior, el MIR que se suma a ese monto, y un factor de aumento por fijación que se aplica sobre la suma de ambos. En 2026, el incremento del 13% en la Zona del Salario Mínimo General se compuso de 17.01 pesos de MIR más un aumento por fijación de 6.5 por ciento.

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Meta sexenal de 2.5 canastas básicas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado como objetivo de su Gobierno que, para 2030, el salario mínimo alcance un poder de compra equivalente a 2.5 canastas básicas, tomando como referencia la línea de pobreza por ingresos urbana, que incluye alimentos y otros bienes y servicios.

Con los precios de mayo de 2026, el salario mínimo general cubría el 78% del ingreso necesario para alcanzar esa meta, según el análisis de la Dirección Técnica de la Conasami incluido en un informe de la Comisión Consultiva del organismo. Todavía faltaba cubrir el 22% restante del valor de la meta para la zona general del país.

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Durante la actual administración, el salario mínimo tuvo un incremento de 12% en 2025 y de 13% en enero de 2026, cuando pasó de 278.80 a 315.04 pesos diarios en la zona general. En la Zona Libre de la Frontera Norte, el ajuste fue de 5%, para quedar en 440.87 pesos diarios.

Claudia Sheinbaum señala el incremento del salario mínimo y la reducción de la pobreza laboral a su nivel mínimo en México, durante spots por su Segundo Informe de Gobierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en empresas y consumidores

Empresas de los sectores de consumo básico y comercio minorista manifestaron preocupación ante el próximo aumento, que estiman podría ubicarse entre 12% y 13% en 2027. Anticipan que el ajuste presionará los salarios de otros niveles de sus plantillas, aumentará el costo de sus operaciones y podría reflejarse en mayores precios para los consumidores, en un contexto de bajo crecimiento de la productividad.

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El área de Estudios Económicos de Banamex estimó que el salario mínimo general podría aumentar 11%, con lo que pasaría de 315.04 a 349.70 pesos diarios, equivalentes a alrededor de 10,630 pesos mensuales.

En el sector restaurantero, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) también manifestó que los negocios enfrentan presiones adicionales por la reducción de la jornada laboral y la inflación. Al ajuste salarial se sumará en 2027 la reducción de la jornada laboral, que pasará de 48 a 46 horas semanales, sin una disminución del sueldo.

La aceleración de la inflación en la primera quincena de noviembre elevó el precio de la canasta básica. Crédito: Galo Cañas / Cuartoscuro

Ejemplos de escenarios: caso más bajo y más alto

Tomando como base el salario mínimo general vigente de 315.04 pesos diarios en la Zona del Salario Mínimo General (ZSMG), estos serían los montos resultantes según los extremos planteados en la negociación:

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Escenario más bajo (10%, piso mínimo planteado por la Conasami):

Salario diario: de 315.04 a 346.54 pesos (+31.50 pesos)

Salario mensual aproximado: de 9,582.47 a 10,540.72 pesos

Escenario más alto (18%, techo de la propuesta del Congreso del Trabajo):

Salario diario: de 315.04 a 371.75 pesos (+56.71 pesos)

Salario mensual aproximado: de 9,582.47 a 11,307.31 pesos

Escenario intermedio (12%, estimación personal del titular de la Conasami y propuesta de la CTM y la CROC):

Salario diario: de 315.04 a 352.84 pesos (+37.80 pesos)

Salario mensual aproximado: de 9,582.47 a 10,732.57 pesos

Escenario de la propuesta empresarial (9.9%, techo de la oferta patronal pública):

Salario diario: de 315.04 a 346.22 pesos (+31.18 pesos)

Salario mensual aproximado: de 9,582.47 a 10,530.42 pesos

Escenario de la propuesta de la UNT para la frontera norte (8%, sobre el monto de 440.87 pesos):

Salario diario: de 440.87 a 476.14 pesos (+35.27 pesos)

Salario mensual aproximado: de 13,409.80 a 14,481.94 pesos

Estos cálculos corresponden a estimaciones basadas en los porcentajes públicos de cada sector y no constituyen cifras oficiales. El monto definitivo dependerá de la resolución que emita el Consejo de Representantes de la Conasami, que podrá votarse a partir del 1 de diciembre.