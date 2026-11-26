Claudia Sheinbaum busca regular espacio aéreo tras lanzamientos de SpaceX

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Luego de que activistas y habitantes en las costas de Tamaulipas, frente al Golfo de México, denunciaran la basura espacial producida por los lanzamientos de propulsores de la base estadounidense SpaceX, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que buscará regular el espacio aéreo que México comparte con Estados Unidos para futuros lanzamientos, sin embargo, consideró que el tema sobre el impacto ambiental y las sanciones a la empresa que ello pueda implicar está a cargo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Durante la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este 26 de noviembre, la mandataria dio a conocer que se llevó a cabo una reunión con la Embajada de Estados Unidos para abordar la situación sobre los lanzamientos de la base espacial del estadounidense Elon Musk, ubicada en Texas, Estados Unidos, entre los límites de la frontera con Tamaulipas, México.

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