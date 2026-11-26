Los ataques contra la canción “La niña futbolista” exhiben la persistencia de misoginia y machismo en espacios deportivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Julieta Venegas rompió el silencio sobre la polémica de “La niña futbolista” durante la alfombra roja de los Premios Rolling Stone en Español 2026, celebrados en Ciudad de México. La cantautora reconoció que la reacción que generó el tema en redes sociales “tiene sentido” si se observa en retrospectiva.

Las declaraciones se dieron en el marco de una ceremonia en la que Venegas llegó como una de las artistas con más nominaciones de la noche, meses después de que la canción quedara en el centro de un debate público durante la antesala del Mundial 2026.

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Secretaría de Cultura/Youtube

Las declaraciones de Julieta Venegas en la alfombra roja

Consultada sobre cómo vivió el recibimiento de la canción, Venegas respondió: “Pues ahora ya como en retrospectiva, creo que tiene sentido lo que pasó porque había como muchas tensiones dando vueltas”.

La cantautora explicó que se trata de “una canción de niñas, una canción para niñas que les gusta el fútbol”, pensada originalmente para el Día del Niño. Según detalló, el hecho de que no se lanzara en esa fecha contribuyó a la confusión: “como no salió el día del niño, fue como medio: ¡ah, sí fue un desmadre!”.

Venegas sostuvo que su intención fue “hacer algo bonito para las morras” y que ese propósito “ahí sigue” sin cambios, pese a la magnitud de la controversia. “Sí fue un desmadre, la verdad que sí fue como cabrón”, admitió.

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La cantante Julieta Venegas posa en la alfombra roja de los Premios Rolling Stone en Español este miércoles, en la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

El origen de “La niña futbolista” y la polémica del Mundial 2026

“La niña futbolista” surgió como una reversión de una canción infantil de rock compuesta originalmente por Ignacio Silva, integrante de la agrupación Los Patita de Perro, lanzada en 2003 con el propósito de cuestionar estereotipos de género en el deporte.

En mayo de 2026, Venegas presentó una nueva versión junto a un coro de mujeres, en colaboración con dependencias del Gobierno de México, como parte de las actividades culturales vinculadas al Mundial Social 2026, un programa impulsado por la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Cultura.

La controversia estalló cuando creadores de contenido y aficionados del fútbol cuestionaron el tema por considerarlo alejado del espíritu festivo que suelen tener las canciones mundialistas, y por interpretar su mensaje centrado en la equidad de género como un discurso dirigido en contra de los hombres. El rechazo fue tan intenso en plataformas digitales que las cajas de comentarios del video oficial debieron desactivarse en YouTube.

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Parte de las críticas se concentraron en el estilo musical del tema, señalado por su ritmo pausado y melancólico, distinto al de los himnos deportivos habituales. Otro sector cuestionó el contexto de su presentación, ocurrida durante una conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, lo que llevó a algunos usuarios a vincular la canción con un trasfondo político.

Ante el descontento, la propia presidenta Sheinbaum salió a aclarar públicamente que la canción “nunca pretendió ser una canción oficial del Mundial”. Por su parte, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, había señalado en la presentación del tema que su objetivo era ofrecer referentes de visibilidad a las niñas mexicanas que aspiran a participar en el deporte organizado.

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La controversia llegó hasta la presidenta de la república/ Mañanera del Pueblo

Las críticas, el silencio de la cantante y el comunicado de los autores originales

Figuras públicas se manifestaron en ambos sentidos durante el pico de la polémica. Mientras algunas voces respaldaron la propuesta, otras la criticaron directamente. La discusión también derivó en un debate más amplio sobre si la letra reflejaba estereotipos de género superados o si, por el contrario, seguía representando obstáculos reales para niñas y mujeres en el deporte.

Durante los meses posteriores al estallido de la controversia, el equipo de representación de Venegas optó por el silencio ante los cuestionamientos de la prensa y evitó pronunciarse sobre fútbol o el Mundial 2026, una postura que mantuvo incluso durante su participación en la Feria del Libro de la Frontera, en Monterrey.

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Para intentar despejar dudas sobre la politización del tema, Los Patita de Perro, autores originales de la canción, emitieron un comunicado a través de su bajista, Ignacio Silva. En el mensaje precisaron que Venegas modificó la estética del tema con autorización, que la pista no era el himno oficial de la Copa Mundial sino una pieza solicitada por secretarías federales para un evento específico, y que la colaboración se realizó sin remuneración económica.

Fue recién en la alfombra roja de los Premios Rolling Stone en Español, meses después de aquel episodio, cuando Venegas se refirió públicamente al tema por primera vez. En qué consistió la polémica de “La niña futbolista” puede resumirse así: la canción, pensada como un homenaje a las niñas futbolistas y presentada en un acto de gobierno antes del Mundial 2026, fue acusada por sectores de la audiencia de transmitir un mensaje contra los hombres, lo que derivó en una ola de críticas en redes y en la desactivación de los comentarios del video oficial.

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Nominaciones y triunfo en los Premios Rolling Stone en Español

La edición 2026 de los Premios Rolling Stone en Español se celebró en Ciudad de México los días 25 y 26 de noviembre. Julieta Venegas llegó a la ceremonia como una de las artistas del bloque musical con más candidaturas, con cuatro nominaciones, la misma cantidad que Rosalía y Latin Mafia.

Venegas compitió en las categorías de artista del año con el álbum Norteña y con el tema “Sentimiento raro”, compuesto para la serie Nadie nos va a extrañar. En esa misma categoría de artista del año también figuraron Rosalía, Silvana Estrada, Kenia Os, Kapo, Danny Ocean y el dúo argentino CA7RIEL y Paco Amoroso.

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Tres retratos de las cantantes mexicanas Silvana Estrada, Kenia Os y Julieta Venegas integran una composición sobre la escena musical contemporánea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rosalía llegó con cuatro nominaciones por su álbum Lux, incluidas las categorías de artista, álbum, canción por “La Perla” y presentación en vivo por el Lux Tour.

En el resultado final de la ceremonia, Venegas obtuvo el premio a Mejor Canción Original por “Sentimiento raro”, también perteneciente a la serie Nadie nos va a extrañar. En la misma gala, En el camino resultó la película ganadora de la noche, mientras que Las muertas, dirigida por el mexicano Luis Estrada, se llevó el galardón a Mejor Serie del Año. El cantautor mexicano Chetes recibió el premio a Mejor Banda Sonora por su aportación musical en la cinta Sobriedad me estás matando.

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