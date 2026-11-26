Sus flores pueden ser rosas, rojas, blancas, moradas o anaranjadas y aparecen entre noviembre y enero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cactus de Navidad (Schlumbergera) florece en diciembre sin una sola espina y sin necesitar sol directo, lo que lo convierte en una de las plantas de interior más fáciles de mantener durante la temporada festiva.

A diferencia de los cactus del desierto, esta especie proviene de las selvas tropicales húmedas de Brasil y se adapta muy bien a los hogares mexicanos con climas templados o cálidos.

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Este cactus no viene del desierto: crece en selvas húmedas y sin espinas

Schlumbergera es nativo de las montañas costeras del sureste de Brasil, donde crece sobre rocas y troncos de árboles en ambientes húmedos y con sombra parcial.

Se trata de un cactus epífito, es decir, que vive sobre otras superficies sin parasitarlas, en altitudes de entre 700 y 2,700 metros sobre el nivel del mar.

Es una planta epífita: crece sobre rocas y troncos sin parasitar la superficie que la sostiene. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso explica por qué sus tallos son planos, suculentos y no tienen espinas.

Sus flores aparecen en los extremos de los tallos y pueden ser rosas, rojas, blancas, moradas o anaranjadas.

Florecen en invierno, entre finales de noviembre y enero, justo cuando las noches son más largas.

El Jardín Botánico de Missouri clasifica la especie más común vendida en maceta como Schlumbergera × buckleyi, un híbrido desarrollado específicamente para el cultivo ornamental.

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Es una de las pocas plantas de la familia Cactaceae que prefiere sombra parcial y humedad constante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México funciona mejor en ciudades frescas como CDMX, Guadalajara o Xalapa

México tiene una diversidad climática muy amplia, y el cactus de Navidad se acomoda bien en las regiones con temperaturas que oscilan entre 18 y 27 °C durante el día.

Ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Xalapa, Oaxaca o San Cristóbal de las Casas tienen condiciones que se parecen bastante al hábitat natural de la planta: noches frescas, humedad moderada y luz indirecta abundante.

Las noches frescas y la humedad moderada de las ciudades de altitud media en México imitan el hábitat natural de la planta. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

En zonas muy calurosas y secas, como el norte del país o la costa del Pacífico en verano, la planta puede sobrevivir en interiores siempre que se le proporcione humedad ambiental adicional, por ejemplo colocando el macetero sobre una charola con grava húmeda.

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Necesita una ventana al este, riego moderado y una maceta pequeña con buen drenaje

La Royal Horticultural Society (RHS) recomienda ubicar la planta en una ventana orientada al este, donde recibe luz de la mañana sin exponerse al sol del mediodía.

El sol directo quema los tallos y puede dejar manchas en la planta. Una ventana con cortina ligera hacia el sur o el poniente también funciona.

El riego debe ser regular pero sin excesos. El sustrato tiene que estar húmedo, no encharcado.

La Royal Horticultural Society recomienda colocar el cactus de Navidad en una ventana orientada al este para evitar el sol directo del mediodía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las raíces se pudren si el agua se acumula en el fondo del macetero, por eso es importante que la maceta tenga drenaje.

El Jardín Botánico de Missouri sugiere una mezcla de una parte de tierra, dos partes de musgo turboso y una parte de arena gruesa o perlita.

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La maceta no debe ser grande. Esta planta florece mejor cuando las raíces están un poco ajustadas. Cambiarla de recipiente se hace solo cuando las raíces ya no caben, idealmente en marzo o abril, al inicio de su temporada de crecimiento.

Para que florezca en diciembre hay que ponerla en oscuridad desde septiembre

El cactus de Navidad necesita noches largas y frescas para producir botones florales.

Según el Jardín Botánico de Missouri, desde mediados de septiembre y durante seis a ocho semanas, la planta debe recibir al menos 13 horas de oscuridad continua por noche, ya sea cubriéndola con una tela oscura o moviéndola a un cuarto sin luz artificial desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana.

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Las temperaturas nocturnas deben estar entre 13 y 18 °C.

Cubrir la planta con una tela oscura desde las 6 pm hasta las 7 am es suficiente para provocar la formación de botones florales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las ciudades mexicanas de alta altitud, como la Ciudad de México o Toluca, las noches de otoño e invierno son naturalmente frescas, lo que facilita este proceso sin intervención extra.

En climas más cálidos, encontrar un rincón fresco y oscuro en casa es suficiente.

Moverla o exponerla al calor cuando ya tiene botones hace que se caigan

Una vez que aparecen los botones, mover la planta o exponerla a corrientes de aire puede provocar que se caigan antes de abrirse.

La RHS advierte que temperaturas por encima de los 32 °C en esta etapa también arruinan la floración.

Lo mejor es dejarla en el mismo lugar desde que se ven los primeros botones hasta que termine la floración.

En marzo retoma su ciclo de crecimiento y vuelve a necesitar riego regular y abono mensual hasta septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de que las flores se marchiten, la planta entra en reposo. Se reduce el riego y se deja en un lugar fresco durante enero y febrero.

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En marzo retoma su ciclo de crecimiento y vuelve a necesitar riego regular y abono mensual hasta septiembre, cuando comienza nuevamente la preparación para la floración.

La cochinilla, la araña roja y el exceso de riego son sus principales riesgos

El cactus de Navidad puede verse afectado por tres plagas: la cochinilla harinosa, la escama blanda y la araña roja.

La cochinilla aparece como pequeños puntos blancos algodonosos en los tallos; la araña roja deja una tela fina y provoca que los segmentos pierdan color.

Ambas se controlan retirando los insectos con un algodón húmedo y, si la infestación avanza, con agua jabonosa aplicada directamente sobre la planta.

La cochinilla harinosa aparece como puntos blancos algodonosos en los tallos y se retira con un algodón húmedo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pudrición de raíz es el problema más frecuente y ocurre cuando el sustrato permanece encharcado.

Si la base de los tallos se pone blanda o café, hay que sacar la planta de la maceta, cortar las raíces dañadas y trasplantarla a tierra seca con buen drenaje.

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El Jardín Botánico de Missouri señala que un riego constante pero moderado es suficiente para evitar este problema.

Con un trozo de tallo se puede obtener una planta nueva en pocas semanas

El cactus de Navidad se reproduce fácilmente por esquejes.

Basta con desprender un segmento de dos o tres articulaciones del tallo, dejarlo secar al aire durante uno o dos días para que el corte forme una costra, y luego enterrarlo superficialmente en una mezcla húmeda de arena y tierra.

Para propagar el cactus de Navidad se desprende un segmento de dos o tres articulaciones y se deja secar uno o dos días antes de plantarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La RHS recomienda hacer este procedimiento a mediados del verano, entre junio y agosto, cuando la planta está en plena actividad.

En ese período, las raíces nuevas tardan entre dos y cuatro semanas en formarse. Durante ese tiempo, el sustrato debe mantenerse ligeramente húmedo y el esqueje debe estar en un lugar cálido con luz indirecta, sin sol directo y sin corrientes de aire.

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