Zamora Gastélum fue mencionado en narcomantas que aparecieron el pasado miércoles en Culiacán. (X)

Guardar

Mario Zamora Gastélum, diputado priista al que se le mencionó en narcomantas que aparecieron el pasado miércoles en Culiacán, Sinaloa, en las que se le relacionaba con Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, líder del Cártel de Guasave, posteó un mensaje en sus redes sociales en el que se deslinda de dichas acusaciones.

En dicho mensaje, posteado el pasado miércoles por la noche, dijo que ante las mantas colocadas en su contra, respondía que su hoja de vida era transparente y estaba a la vista de todos, además de que llevaba muchos años en el servicio público y siempre había dado la cara a los sinaloenses.

PUBLICIDAD

Aseguró que quien recurría a la calumnia anónima es porque no tiene argumentos ni el valor de dar la cara. “Esto no me va a intimidar ni a detener. Seguiré en las calles, de frente y con la gente, escuchando a las familias sinaloenses y trabajando para que a nuestro estado le vaya mejor. Los sinaloenses saben bien quién es quién”, posteó.

Además, pidió a las autoridades investigar a fondo, pues había más de 22 mil elementos en Sinaloa, y pidió que se revisaran cámaras, quién puso la manta, dónde la hicieron y quién la mandó a hacer. “Estoy a disposición para lo que necesiten”, concluyó.

PUBLICIDAD

PAN defiende a Mario Zamora

Tras darse a conocer la noticia de dicha narcomanta, el Partido Acción Nacional (PAN) salió en defensa de Mario Zamora, diputado priista a quien se le señaló de tener pactos con El Chapo Isidro, y acusó de guerra sucia los señalamientos al político.

Mario Zamora es diputado por el PRI. (Foto: Twitter@MarioZamoraG)

“Yo creo que ya hay temor. Yo que ya tienen muy definido quién es el el coordinador a vencer”, señaló Wendy Barajas Cortés, dirigente estatal panista.

Ella señaló que Zamora, quien es aspirante de la oposición a la gubernatura de Sinaloa para las elecciones de 2027, ha sido de los pocos políticos que han denunciado ante las autoridades nacionales e internacionales que en Sinaloa hubo una narcoelección en 2021.

PUBLICIDAD

“Me llamaba mucho la atención que la que la la manta decía traición a la patria. Una frase que usa mucho los ‘morenarcos’ para justificar sus fechorías”, dijo Barajas Cortés.

Además, remarcó que la oposición formará un frente común en el estado para disputarle a Morena la gubernatura.

“Me llamaba mucho la atención que la que la la manta decía traición a la patria. Una frase que usa mucho los ‘morenarcos’ para justificar sus fechorías”, señaló.

(X Mario Zamora)

Aparece narcomanta en Sinaloa relacionando a diputado priista con el Chapo Isidro y Caro Quintero

La mañana del pasado miércoles, aparecieron narcomantas colgadas en infraestructura vial en Culiacán, Sinaloa, con señalamientos directos contra el diputado del PRI Mario Zamora Gastélum.

PUBLICIDAD

En dichos mensajes, que fueron difundidos por medio de redes sociales, se acusa al legislador de haber sostenido reuniones con Fausto Isidro Meza Flores y con Rafael Caro Quintero, en busca de respaldo electoral.

La aparición de las lonas se dio apenas unos días después de la captura de Meza Flores en el municipio de Guasave por fuerzas federales que desplegaron un operativo, y semanas después de que Zamora Gastélum generara debate público al proponer que se replicaran en Sinaloa el modelo de cárceles impulsadas por el presidente de El Salvador Nayib Bukele.

El texto impreso en las mantas inicia expresando hartazgo hacia los “narcopolíticos” y cuestiona directamente al legislador priista por compararse con el mandatario salvadoreño. “Bukele no fue a Guasave en 2021 con Fausto Isidro Meza Flores, apodado ‘Chapo Isidro’, a entregarle todas las candidaturas del PRI, PAN y PRD del norte de Sinaloa en tu obsesión por ser gobernador”, se lee en el mensaje.

PUBLICIDAD

Según el contenido de la lona, Meza Flores habría solicitado cuatro posiciones políticas a cambio de respaldo electoral durante la contienda de 2021: la diputación federal del Distrito 4 para su tío, Eleno Flores; la candidatura a la alcaldía de Guasave para Chuy López; una diputación local para su compadre Feliciano Valle Sandoval, conocido como “Chalito Valle”, y una candidatura en Ahome para Marcos Osuna. Asimismo, el mensaje afirma que Zamora habría prometido mantener en su cargo al secretario de Seguridad Pública de Ahome, Rodríguez Ponce.

Al diputado se le relacionó con el Chapo Isidro. (X @Defensamx1)

En el mismo texto se acusa a la estructura de “El Chapo Isidro” de presuntamente cobrar cuotas del 5 por ciento a productores agrícolas y del 10 por ciento de ingresos por temporada a módulos de riego, además de extorsionar a transportistas, empaques agrícolas, pensiones de tráileres y obligar a gasolineras del norte del estado a adquirir combustible robado.

PUBLICIDAD

En un segundo bloque, la manta señala que el diputado también habría viajado en avioneta a la comunidad de Bamopa, en Badiraguato, para reunirse con Rafael Caro Quintero, supuestamente acompañado de Óscar Limón Sánchez y un hombre identificado como Leonardo, alias “El Periquito”, a quien atribuyen el financiamiento de su campaña. El objetivo, afirma el texto, era que Caro Quintero intercediera ante la facción de “Los Chapitos” para respaldar su candidatura. El mensaje concluye exigiendo la renuncia del legislador y calificándolo de “traidor a la patria”.