BBC cuestiona cómo financiará Sheinbaum los programas del Bienestar ante la baja recaudación de impuestos. (Facebook: Claudia Sheinbaum)

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México enfrenta un desafío para seguir financiando los programas del Bienestar impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum: mantener el crecimiento de las pensiones, becas y apoyos sociales en un país que recauda menos impuestos que la mayoría de las economías de América Latina.

Esta contradicción fue analizada por BBC Mundo en un reportaje publicado el 10 de noviembre, donde especialistas advirtieron que la informalidad laboral, la evasión fiscal y la reducción de los ingresos petroleros limitan la capacidad financiera del Estado.

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El cuestionamiento surge mientras Sheinbaum mantiene su compromiso de no establecer nuevos impuestos y busca ampliar las prestaciones sociales convertidas en derechos constitucionales.

¿Por qué México recauda tan pocos impuestos, según BBC?

El reportaje, títulado “Por qué México recauda tan pocos impuestos (y cómo financia su creciente Estado de bienestar)”, señala que los ingresos tributarios mexicanos representaron aproximadamente el 15% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, frente al 13% registrado en 2018.

Aunque la recaudación aumentó durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, México continúa entre los países con menor captación tributaria.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) registró para México una recaudación equivalente al 18.3% del PIB en 2024, frente al promedio de 34.1% de sus integrantes. Esta medición incluye contribuciones a la seguridad social y utiliza una metodología distinta a la cifra de ingresos tributarios federales.

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Aunque la recaudación aumentó durante los gobiernos de AMLO y Sheinbaum, México continúa entre los países con menor captación tributaria. | Presidencia

¿De dónde saldrá el dinero para los programas del Bienestar en 2027?

El Gobierno federal proyectó destinar 1 billón 25 mil 400 millones de pesos a programas prioritarios en 2027, equivalentes al 2.6% del PIB.

De ese monto, 543 mil 500 millones corresponden a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y 210 mil 600 millones a programas y becas educativas.

Para financiarlos, Hacienda prevé incrementar la recaudación tributaria hasta alcanzar el 15.9% del PIB, principalmente mediante medidas contra la evasión, la facturación falsa y el incumplimiento fiscal.

El paquete económico también contempla necesidades de financiamiento público equivalentes al 3.9% del PIB.

Sin embargo, expertas consultadas por BBC consideran que aumentar la eficiencia recaudatoria podría resultar insuficiente ante el crecimiento de las obligaciones gubernamentales.

Listo pago del 5 bimestre del programa Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

El “predialazo” de Sheinbaum y la caída de los ingresos petroleros

Uno de los ejemplos señalados por BBC es el impuesto predial, cuya recaudación en México representa apenas el 0.2% del PIB, frente al promedio latinoamericano de 0.8%.

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La propuesta presidencial de armonizar los catastros para mejorar la recaudación fue cuestionada por sectores opositores, que la calificaron como un “predialazo encubierto”.

No obstante, la discusión no equivale a la aprobación de un incremento generalizado del impuesto.

A esta situación se suma la menor contribución de Petróleos Mexicanos a las finanzas públicas.

Según el análisis, los ingresos petroleros disminuyeron del 3.8% del PIB en 2019 al 2.7% en 2025.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México informó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro no abrirá su plataforma de vinculación durante el mes de octubre. (Secretaría del Trabajo y Previsión Social)

Jóvenes Construyendo el Futuro suspende registros hasta enero de 2027

El debate sobre la sostenibilidad del gasto coincide con la decisión de suspender nuevas incorporaciones a Jóvenes Construyendo el Futuro durante el último trimestre de 2026.

Sin embargo, Sheinbaum aclaró el 5 de octubre que la medida responde al cumplimiento de la meta anual y no a la cancelación del programa.

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“Ya hay suficientes jóvenes en el programa y de aquí a diciembre ya no va a haber nuevas inscripciones. Inicia nuevamente en enero”, explicó.

Los beneficiarios actuales mantienen sus apoyos y capacitación.

La advertencia central del análisis de BBC no es una suspensión inmediata de los programas del Bienestar, sino el desafío de financiarlos a largo plazo.

Para 2027, el Gobierno apuesta por aumentar la recaudación sin crear nuevos impuestos, mientras enfrenta menores ingresos petroleros, un crecimiento económico limitado y compromisos sociales que superan el billón de pesos anuales.