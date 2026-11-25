El político mexicano Rubén Rocha Moya gesticula con el puño en alto junto a una alcancía cerrada con candado en una representación sobre la gestión de los recursos públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Rubén Rocha Moya volvió a quedarse sin acceso a sus cuentas bancarias luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lograra revertir el desbloqueo que el exgobernador de Sinaloa había conseguido hace 19 días, luego de que un tribunal avalara el reclamo de la dependencia contra la medida que le permitía cobrar tres pensiones.

De acuerdo con información del periodista Arturo Ángel en Milenio, la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) negó la suspensión definitiva que Rocha Moya había ganado el 5 de noviembre, luego de que el equipo jurídico de la UIF presentara un recurso de reclamación.

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El argumento de la dependencia, según esa misma fuente, fue que permitir el acceso a esos recursos “afectaría el orden público y el interés social”. Con esa resolución, el acuerdo de desbloqueo número 110/K/6246/2026 quedó sin efecto.

Le niegan cuenta para gastos básicos

También le negaron accedo a cuenta para gastos básicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La defensa de Rocha Moya no se quedó solo con la pelea por mantener el acceso a las pensiones. Sus abogados propusieron una alternativa: abrir una cuenta bancaria exclusiva para esos depósitos o fijar una cantidad periódica que le permitiera cubrir gastos personales mínimos.

El TFJA rechazó ambas peticiones. La decisión implica que el exgobernador no puede disponer ni de los recursos que ya estaban depositados en las cuentas bloqueadas ni de los pagos futuros correspondientes a sus tres pensiones: una por viudez del ISSSTE, otra por cesantía en edad avanzada del IMSS y una tercera por jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

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El monto que Rocha Moya recibe por esas tres prestaciones no ha sido confirmado de manera oficial, pero datos citados por Arturo Ángel apuntan a que la cifra asciende a 1,538,375 pesos anuales, unos 128,197 pesos mensuales.

Exfuncionarios y funcionarios de Sinaloa han sido señalados de tener nexos con Los Chapitos. (Jovanni Pérez/Infobae)

La UIF incluyó a Rocha Moya en la Lista de Personas Bloqueadas el 18 de mayo, después de que Estados Unidos lo señalara por presuntos vínculos con el narcotráfico. El exmandatario intentó salir de esa lista por la vía administrativa, pero la propia UIF rechazó su solicitud el 4 de agosto. Ante esa negativa, sus abogados promovieron un juicio ante la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA, instancia que le concedió una suspensión provisional el 5 de noviembre. Esa medida le devolvió el acceso parcial a dos cuentas, exclusivamente para retirar los depósitos de sus pensiones, mientras el litigio de fondo seguía su curso.

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La FGR confirma que sí lo investiga

El reversazo de la UIF ocurrió horas después de que la fiscal general Ernestina Godoy confirmara, en su comparecencia del 23 de noviembre ante la Cámara de Diputados, que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una carpeta de investigación contra Rocha Moya y otras nueve personas señaladas por Estados Unidos.

“La Fiscalía abrió su propia investigación y estamos investigando a los 10 servidores públicos que, como ustedes saben, fueron ya citados por la Fiscalía General de la República y estamos avanzando en la investigación”, declaró Godoy ante los legisladores.

La ilustración conceptual representa un expediente judicial de EE.UU. contra Los Chapitos, implicando al gobernador Rubén Rocha Moya y una red de funcionarios, en un caso de crimen organizado con alcance internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiscal precisó que el gobierno de Estados Unidos todavía no presenta una solicitud formal de extradición acompañada de las pruebas necesarias para sustentarla, por lo que la investigación mexicana avanza de manera independiente al proceso abierto en ese país.

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El origen de todo el proceso se remonta al 29 de abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos nexos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El exgobernador enfrenta tres cargos relacionados con conspiración para el tráfico de drogas y delitos vinculados con posesión de armas de fuego, señalamientos que ha rechazado reiteradamente.