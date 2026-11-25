Fiscalía de la CDMX investiga casos de presuntos fraudes en la venta de autos de lujo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga las denuncias presentadas por clientes de una agencia de carros de lujo ubicada en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, quienes acusan a la concesionaria de un presunto fraude en la compra de vehículos de lujo.

Al menos 10 personas aseguran haber sido víctimas de un mismo esquema: entregaron importantes cantidades de dinero en efectivo a un vendedor de la agencia para adquirir automóviles de la marca alemana Porsche, pero, pese a los pagos realizados y los comprobantes que dicen tener, nunca recibieron las unidades.

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Entre los afectados se encuentra Jesús, quien relató que durante un periodo de tres meses entregó un millón y medio de pesos para comprar un Porsche 911 Targa GTS, modelo 2026. Sin embargo, el automóvil nunca le fue entregado.

De acuerdo con su testimonio, la negociación se realizó directamente con un vendedor identificado como Edgar López, en las instalaciones de la concesionaria. Jesús asegura que ya tenía un expediente abierto en la agencia y contaba con la autorización de crédito para adquirir el vehículo.

Además, cuenta con recibos de caja que, afirma, fueron expedidos por el propio establecimiento como comprobantes de los pagos realizados.

No obstante, cuando comenzó a reclamar la entrega de su automóvil, personal de la concesionaria le informó que el vendedor ya no trabajaba ahí y que la empresa se deslindaba de cualquier responsabilidad sobre el dinero que había entregado.

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“Ellos tienen cámaras de cuando se hizo el trato, tienen mi expediente, tengo las conversaciones con el vendedor, los de la agencia me ubican bien. Lo que hicieron fue un robo, una estafa porque ahora nadie se quiere hacer responsable”, denunció.

El afectado también señaló que la agencia presuntamente se ha negado a proporcionar a las autoridades información del vendedor, por lo que pidió que se investiguen las operaciones realizadas dentro del establecimiento.

Otro cliente perdió 1.1 millones de pesos por un Porsche 911 Carrera GTS

Recibo de pago para la compra de autos lujosos de la marca Porsche en la colonia Polanco (especial)

El caso de Jesús no sería aislado. Rodrigo, otro de los denunciantes, aseguró que en octubre de 2025 entregó un millón 100 mil pesos en efectivo para adquirir un Porsche 911 Carrera GTS.

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Según su relato, el mismo vendedor, Edgar López, le explicó que debía entregar una parte del costo en efectivo para garantizar que su automóvil llegara antes de finalizar ese año.

Rodrigo aceptó las condiciones y realizó el pago, pero transcurrieron los meses sin que recibiera el vehículo. Para justificar el retraso, personal de la agencia primero le aseguró que la unidad sería entregada y posteriormente le explicó que existía una demora debido al color que había solicitado.

La situación cambió cuando recibió una llamada del área jurídica de la concesionaria. En esa comunicación le informaron que el vendedor ya no trabajaba en la empresa y que el dinero entregado no aparecía registrado en la caja de la agencia.

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El afectado sostuvo que esta respuesta contrastó con las anteriores explicaciones de la concesionaria, cuyos representantes le habían pedido esperar por la entrega de su automóvil.

Denunciantes acusan de amenazas

La Unidad de Inteligencia Financiera es encabezada por Omar Reyes Colmenares. Crédito: Poder México

Jesús y Rodrigo también señalaron que, ante sus reclamos, representantes de la agencia les habrían advertido que podrían denunciarlos ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por las cantidades de dinero en efectivo que entregaron.

Ambos rechazaron esta advertencia y aseguraron que pueden demostrar la procedencia legal de sus recursos, pues sostienen que el dinero proviene de su trabajo.

Los compradores indicaron que, al acudir a la Fiscalía capitalina para denunciar los hechos, tuvieron conocimiento de que al menos otras 10 personas habrían enfrentado situaciones similares con la misma agencia.

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Hacer demanda colectiva ante la Fiscalía

Ante la presencia de diversos casos, los denunciantes buscarían organizarse para presentar una denuncia colectiva y aportar los comprobantes de pago, conversaciones y demás elementos que permitan esclarecer las operaciones.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya investiga las denuncias relacionadas con estos señalamientos, con el objetivo de determinar cómo se realizaron las transacciones, establecer el destino de los recursos e identificar a los posibles responsables.

Mientras tanto, los afectados aseguran que la concesionaria continúa operando con normalidad, por lo que decidieron hacer públicos sus casos para alertar a otros compradores y evitar que más personas puedan resultar perjudicadas.

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