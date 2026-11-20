Cómo tramitar la licencia de conducir permanente CDMX sin sacar cita ( Cuartoscuro/Magdalena Montiel Velázquez)

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La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) informó que el trámite para la licencia permanente está por terminar, por lo que habilitaron módulos sin cita para obtener la licencia de conducir permanente, con atención en las alcaldías Iztapalapa, Tlalpan y Benito Juárez.

El programa estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026 y tendrá un costo de $1,500; a partir del 1 de enero de 2027, el documento dejará de emitirse, en consecuencia los conductores tendrán que tramitar su licencia con vigencia de tres años, por lo que deberán estar pendientes de su fecha de renovación.

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Las personas que solicitan la licencia por primera vez y quienes tienen condición de foráneos deben aprobar una evaluación en el sitio oficial correspondiente antes de acudir. El resto de los interesados puede presentarse directamente con sus documentos necesarios para empezar el trámite.

¿Cómo tramitar la licencia de conducir permanente sin cita?

Cuántas licencias de conducir permanentes ha emitido la Semovi CDMX (Cuartoscuro.com)

De acuerdo con la Semovi, las personas interesadas en obtener su licencia permanente deberán acudir a uno de los módulos habilitados para el trámite, solo tendrán que presentar su documentación que va desde una identificación oficial vigente con CURP, un comprobante de domicilio de CDMX o del Estado de México con una antigüedad máxima de tres meses y el pago de derechos.

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Aquellas personas que tramitan por primera vez su licencia de conducir deberán presentar una evaluación, esto también aplica para personas foráneas Deberán visitar el sitio https: //examenlicperm.cdmx.gob.mx/?shem=aimgspe

Las personas interesadas tendrán que presentarse a uno de los módulos para la realización del trámite y completar con el proceso. Cabe apuntar que deben acudir con el pago de derechos ya realizado, el cual pueden realizar en cualquier quiosco de tesorería.

Módulos y horarios

San Andrés Tetepilco Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco, código postal 09440, Iztapalapa, Ciudad de México.

Acoxpa Avenida Acoxpa número 436, Coapa, código postal 04980, Tlalpan, Ciudad de México.

Universidad Avenida Universidad número 936, colonia Santa Cruz Atoyac, código postal 03310, Benito Juárez, Ciudad de México.

Requisitos

Presentar una evaluación por primera vez y para personas foráneas.

Presentar una identificación oficial vigente con CURP.

Llevar un comprobante de domicilio de la Ciudad de México o del Estado de México , con una antigüedad no mayor a tres meses. También se acepta la credencial del INE con el domicilio completo.

Realizar el pago de derechos por $ 1,500.00

El programa de licencia permanente comenzó el 16 de noviembre de 2024. Hasta el 15 de noviembre de 2026, el Gobierno de la Ciudad de México había expedido 2 millones 374 mil 750 licencias, según cifras de la Secretaría de Administración y Finanzas.

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La Jefa de Gobierno señaló que el trámite para la licencia de conducir permanente estará vigente hasta diciembre de 2025 Foto: Fb. Avisos Bienestar.

Del 1 de enero al 15 de noviembre de 2026 se emitieron 753,886 documentos. Más de 1.5 millones de licencias, equivalentes al 64% del total acumulado, se tramitaron en oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas, mientras que el 22% se gestionó en formato digital.

¿Cuándo acaba el plazo para tramitar la licencia permanente en CDMX?

La Licencia de Conducir Permanente Tipo A de la CDMX podrá tramitarse hasta el 31 de diciembre de 2026. Noviembre es el penúltimo mes para iniciar el proceso, cubrir el pago, presentar la evaluación cuando corresponda y obtener la cita para recibir el documento físico.

El Gobierno de la Ciudad de México no ha informado una nueva prórroga para ampliar el periodo. La última extensión se anunció el 18 de noviembre de 2025, pero ese antecedente no confirma que la medida se repita este año.

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La Secretaría de Movilidad también contempla sedes de Tesorería con atención sin cita, aunque el servicio está sujeto a disponibilidad. Antes de acudir, las personas interesadas deben revisar si el módulo elegido ofrece esa modalidad y qué papeles solicita.

El calendario deja noviembre y diciembre para completar el procedimiento. La falta de una extensión oficial mantiene vigente el plazo para no posponer el pago, la evaluación ni la cita.